Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel

Quectel, proveedor global de soluciones de IoT, ha introducido una nueva oferta de conectividad de prepago para ayudar a simplificar los despliegues de IoT en toda Europa. La nueva oferta, destinada a clientes que adquieran tanto módulos Quectel como conectividad, proporciona las SIM de IoT con tarifa plana de roaming para los 28 países de la UE para 2G, 3G, 4G, Cat-M y NB-IoT a un precio único altamente competitivo, con tarjetas SIM de plástico incluidas en el precio.

"Con esta nueva oferta de prepago, damos respuesta a las necesidades de un área de crecimiento en la venta de módulos y simplificamos aún más la conexión de los módulos de Quectel para proyectos en toda Europa", explica Richard Hart, responsable de conectividad global de Quectel. "Hacemos posible que los clientes reduzcan el costo total de propiedad, mitiguen los riesgos técnicos al abastecerse de un único proveedor, aceleren el tiempo de comercialización y reduzcan la complejidad del diseño".

La oferta de prepago de Quectel también incluye el acceso a su Plataforma de Gestión de la Conectividad. Entre sus características principales, la plataforma incluye acceso seguro a datos de extremo a extremo, API, herramientas de autoservicio y diagnóstico de servicios, administración de usuarios, alertas proactivas, gestión de activadores y capacidades de generación de informes.

El equipo de Atención al cliente de Quectel, con sede en EMEA, está capacitado para ayudar a cada cliente en todos los aspectos de los despliegues. Esto se logra a través de un profundo conocimiento y experiencia para ofrecer un soporte mejorado, que incluye revisiones de hardware y firmware, servicios de certificación y pruebas y depuración.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4 000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

