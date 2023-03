Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones de IoT, anuncia Quectel Certification Services, su gama de servicios de certificación y pruebas de dispositivos de IoT que permitirá a los clientes certificar de manera rápida sus productos con organizaciones reguladoras como FCC, IC, CE, ANATEL, RCM, KC, Jate y Telec y organizaciones de operadoras como AT&T, Verizon, T-Mobile, Rogers, TELUS y Vodafone. Con este servicio, los dispositivos de los clientes podrán obtener las certificaciones en menos de ocho semanas. No se trata únicamente de agilidad en los plazos de comercialización para los fabricantes de dispositivos de IoT, también representa la oferta más rentable del sector.

Conseguir la certificación a través de estas disciplinas suele ser un proceso complejo, implica múltiples capas de certificación de organizaciones dispares y, normalmente, las autoridades locales y regionales conceden certificaciones para sus propios territorios. Los servicios de certificación de Quectel abarcan los requisitos reglamentarios, de conformidad y de cumplimiento del operador, además de certificaciones para dispositivos específicos de la industria y certificaciones medioambientales y relacionadas con la seguridad, tales como ATmosphere EXplosible (ATEX), restricción de sustancias peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

"Acudir de forma directa a las organizaciones de certificación o de operadoras puede suponer demoras de hasta seis meses para obtener las certificaciones de los dispositivos de IoT", afirma Yoon Seungryoul, director de Certificación para Norteamérica de Quectel Wireless Solutions. "Para muchos casos de uso de IoT, un retraso de seis meses resulta inaceptable y podría beneficiar o perjudicar una propuesta en mercados en los que ser el primero en el lanzamiento es un diferenciador crítico. Esta es la razón por la que Quectel, con nuestros Quectel Certification Services, está aportando a los clientes el conocimiento existente de los procesos de certificación y pruebas y nuestras relaciones con las autoridades, organismos de certificación, reguladores y operadoras para proporcionar a nuestros clientes la oferta de salida al mercado más rápida y rentable de la industria".

Además, como ayuda adicional a los clientes, Quectel Certification Services ofrece un servicio de escaneo previo en sus propios laboratorios, de modo que la conformidad de la certificación puede evaluarse antes de solicitarla a las autoridades de certificación y, de ese modo, ahorrar tiempo en solicitudes de certificación no conformes. Otro beneficio para los clientes que utilizan tanto módulos como antenas de Quectel en su diseño, es que la prueba del dispositivo está incluida sin cargo. Quectel también ofrece facilidades de soporte técnico y soluciones de depuración para resolver problemas comunes, y no tan comunes, de certificación.

Las capacidades de Quectel incluyen la gestión de proyectos, la administración, las comunicaciones y la gestión de laboratorios y operadoras, la comprobación y gestión del alcance de las pruebas, la prestación del apoyo necesario in situ y la realización de pruebas y depuraciones. Además, Quectel puede solucionar los problemas a medida que surgen y negociar exenciones cuando proceda.

"Es un orgullo para nosotros haber lanzado Quectel Certification Services. Estamos preparados para ofrecer un servicio completo y global de consultoría y certificación a los clientes de dispositivos integrados que tienen productos basados en módulos de Quectel", añadió Seungryoul. "Quectel Certification Services ha obtenido certificaciones para los propios módulos de Quectel y los dispositivos de los clientes durante muchos años, por lo que estamos encantados de aportar esta experiencia a los clientes y ayudarles a acelerar los plazos de comercialización y construir un mundo más inteligente".

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

