Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

MWC BARCELONA - Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones de la IoT, anuncia el lanzamiento de su serie de módulos 5G New Radio (NR) de última generación, el RG650E y el RG650V, ambos según el estándar 3GPP Release 17. Las principales características de estos módulos 5G de calidad industrial es que ofrecen un mayor rendimiento en cuanto a velocidad de transmisión de datos, capacidad, ahorro de energía y latencia, además de mayor confiabilidad, lo que permite responder mejor a los pujantes mercados de la tecnología 5G como el acceso inalámbrico fijo (fixed wireless access, FWA), la banda ancha móvil mejorada (enhanced mobile broadband, eMBB) y la automatización industrial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230226005194/es/

Quectel announces new generation 5G Release 17 module series to address growing 5G FWA and eMBB markets (Photo: Business Wire)

Tomando como base los últimos sistemas de módem-RF 5G Snapdragon® X75 y X72 de Qualcomm Technologies, Inc., las series RG650E y RG650V pueden funcionar tanto en modo 5G de arquitectura no independiente (Non-Standalone, NSA) como de arquitectura independiente (Standalone, SA). El RG650E admite un ancho de banda máximo de 300 MHz en el espectro sub-6 GHz, mientras que el RG650V admite un ancho de banda de hasta 200 MHz. La adopción de las arquitecturas de red Option 3x/3a/3 y Option 2 hace que los módulos sean retrocompatibles con las redes LTE y WCDMA mundiales.

Quectel también aporta una solución de sistema en chip (System-on-Chip, SoC) basada en RG650x con la última tecnología Wi-Fi 7, que aumenta de forma significativa las velocidades de transferencia, reduce la latencia y potencia la capacidad general de la red para las aplicaciones de los clientes. Además, gracias a la compatibilidad del módulo con OpenWRT, puede ofrecer funciones de red avanzadas en una gama más amplia de aplicaciones de ecosistema ascendente.

Integrados con un procesador Quad-Core A55, los modelos RG650E y RG650V son compatibles con la agregación de portadoras de enlace descendente 5G NR, lo que mejora enormemente las velocidades de datos para satisfacer la demanda de supervelocidades en verticales y aplicaciones de IoT, en especial para dispositivos de FWA como CPE, puerta de enlace doméstica, puerta de enlace empresarial, enrutador industrial, hotspot móvil, terminales eMBB, incluida la transmisión en directo de alta definición, dispositivo de realidad aumantada/realidad virtual, dron, así como aplicaciones de automatización industrial como vehículos autoguiados, control remoto y robot.

"Nos entusiasma lanzar estos módulos 5G NR, los más avanzados de la industria, basados en los vanguardistas Snapdragon X75 y X72", declaró Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "Nuestros últimos módulos 5G NR Release 17, con su rendimiento sin precedentes, ofrecen importantes ventajas en lo que respecta a capacidad de comunicación. Creo que proporcionarán una excelente solución Sub-6GHz, mmWave y Wi-Fi 7 para los crecientes mercados de 5G, FWA y eMBB".

"Snapdragon X75 y X72, el primer sistema de módem-RF preparado para 5G Advanced del mundo, ofrece características y capacidades sin precedentes en cuanto a rendimiento, eficiencia energética y flexibilidad, lo que lo convierte en la solución ideal para diversas aplicaciones y casos de uso muy exigentes", afirmó Gautam Sheoran, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc. "Nos complace ver que Quectel adopta nuestros nuevos sistemas de módem-RF para impulsar la próxima etapa de la evolución de 5G en todas las verticales clave, incluidos el FWA, las puertas de enlace domésticas, la IoT industrial y mucho más".

Las series RG650E y RG650V son compatibles con Qualcomm® Location Suite con Qualcomm® GNSS HW Gen 9.v6 (GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, NavIC y QZSS simultáneos). El receptor del sistema global de navegación por satélite (GNSS) integrado simplifica enormemente el diseño del producto y proporciona una capacidad de posicionamiento más rápida, precisa y confiable para aplicaciones en cualquier entorno. Además, ofrecen una amplia gama de interfaces como USXGMII, PCIe, USB 2.0/ 3.0/ 3.1, PCM y funciones complementarias como VoLTE y VoNR.

A la oferta de módulos 5G de Quectel se suma su gama de antenas, que ayudan a optimizar la eficiencia de la conexión y facilitan la instalación de dispositivos. Se pueden suministrar preintegradas con los módulos IoT de Quectel para agilizar el tiempo de comercialización y ayudar a eliminar los problemas de integración habituales.

Las muestras de ingeniería del RG650E y RG650V estarán disponibles para los mercados globales en la primera mitad de 2023. Para más información, visite el stand de Quectel en MWC Barcelona 2023, en el stand 5A20 del pabellón 5.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

Snapdragon y Qualcomm son marcas comerciales o registradas de Qualcomm Incorporated.

Los productos de las marcas Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230226005194/es/

Contacto

Prensa: Phil Rawcliffe, Responsable de Comunicación phil.rawcliffe@quectel.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.