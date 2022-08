Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, anuncia que su módulo 5G NR RM520N-GL, que cumple con los estándares 3GPP Release 16 (R16), ha sido certificado para operar en las redes 5G y LTE-A de T-Mobile en Estados Unidos.

A partir de esta certificación, los clientes del RM520N-GL pueden desplegar con carácter comercial sus puertas de enlace domésticas, enrutadores industriales, dispositivos de automatización industrial, vehículos de reparto no tripulados, robots, drones, computadoras portátiles de consumo e industriales y demás aplicaciones de IoT de próxima generación en las redes 5G y LTE-A de T-Mobile.

"Estamos encantados con los nuevos e importantes avances en 5G que ha realizado Quectel. Una prueba de ello es nuestro módulo compatible con las características de 5G R16, que ha obtenido esta importante certificación en el mercado norteamericano", declaró Norbert Muhrer, presidente y director de estrategia de Quectel. "Esto confirma nuestro compromiso de impulsar la innovación y ofrecer a nuestros clientes globales las mejores soluciones de IoT altamente confiables, que ayudarán a acelerar la próxima ola de aplicaciones 5G IoT".

Basado en la plataforma SDX62 de Qualcomm, el RM520N-GL es compatible con los modos 5G NSA y SA, así como con las funciones mejoradas de R16, como el ancho de banda ultraelevado, la latencia de milisegundos, la fragmentación de la red 5G y la máxima confiabilidad.

Dirigido a todos los mercados del mundo, este módulo está diseñado para soportar 28 bandas principales de sub-6GHz en todo el mundo (n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79), es compatible con redes LTE-A/3G y cuenta con GNSS integrado para servicios de localización. Se trata de un módulo altamente integrado que puede mejorar notablemente los despliegues globales de IoT de los clientes.

Con un diseño de tipo M.2, las dimensiones del RM520N-GL son: 30,0 mm x 52,0 mm x 2,3 mm. Esto lo hace compatible pin a pin con el módulo 5G de Quectel de la serie RM50xQ, el módulo LTE-A Cat 6 de las series EM06/EM060K, los módulos Cat 12 de las series EM12/EM12xR/EM120K y el módulo Cat 16 EM160R-GL. De este modo, se facilita la actualización de la red de los dispositivos de los clientes.

El RM520N-GL admite el enlace descendente y ascendente NR 2 x agregación de portadoras (Carrier Aggregation, CA) y las tres combinaciones de CA dúplex por división de tiempo (time division dúplex, TDD) y dúplex por división de frecuencia (frequency division dúplex, FDD) sub-6GHz, incluidas CA de FDD+TDD, FDD+FDD y TDD+TDD. Esto garantiza una mayor cobertura, capacidad y rendimiento 5G al permitir la combinación de recursos de espectro 5G disponibles. Gracias a estas características, el RM520N-GL puede tener velocidades máximas de enlace descendente de hasta 3,4 Gbps y velocidades máximas de enlace ascendente de hasta 900 Mbps. Estas velocidades de datos satisfacen las necesidades de las aplicaciones industriales que requieren una mejor banda ancha móvil y capacidades de comunicación confiables, como el acceso inalámbrico fijo (fixed wireless access, FWA), los equipos de banda ancha móvil y la automatización industrial.

Con un amplio conjunto de protocolos de Internet, el RM520N-GL admite numerosas funciones opcionales, como eSIM y VoLTE, e integra interfaces de supervelocidad USB 3.1/ PCIe 3.0.

Además de la aprobación de T-Mobile, el RM520N-GL de Quectel también ha conseguido la certificación mundial de GCF, PTCRB, CE, CCC, RCM, FCC e IC.

Con el fin de ayudar a los clientes a simplificar sus diseños, Quectel también dispone de una gama completa de antenas 5G listas para usar y personalizadas que impulsan la conectividad inalámbrica de forma significativa. Los desarrolladores de IoT pueden combinar el módulo RM520N-GL con las antenas y los servicios de precertificación de Quectel, con lo que se reducen tanto el costo como el tiempo de comercialización de sus dispositivos 5G.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, WiFi y Bluetooth®, antenas y conectividad IoT. Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.Quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

