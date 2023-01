Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones IoT, lanzó tres nuevas antenas combinadas que permiten a diseñadores y desarrolladores de soluciones IoT optimizar el rendimiento de dispositivos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005595/es/

Quectel expands its 5G and GNSS combo antennas portfolio to advance coverage and location services across intelligent transportation, telematics, and mission critical communications (Photo: Business Wire)

-- YEMN016AA: antena 5 en 1, 5G y GNSS de muy bajo perfil para montar con tornillo a la pared

-- YEMN017AA: antena 5 en 1 con soporte que ofrece varias opciones de montaje

-- YEMA013AA: antena combinada 9 en 1 rectangular, de montaje plano adhesivo

Cada nueva antena combinada fue diseñada para ofrecer opciones y un rendimiento maximizados para implementaciones de IoT, de manera que los clientes puedan asegurarse de que sus dispositivos accedan a la conectividad que necesitan a través de una variedad de tecnologías inalámbricas.

"Es un enorme placer lanzar los modelos YEMN016AA, YEMN017AA y YEMA013AA de Quectel, que nos permitirán sumar una nueva funcionalidad y mayor rendimiento al mercado de antenas combinadas", comentó Colin Newman, director de Desarrollo de Negocios de Antenas, Quectel Wireless Solutions. "Para acelerar el tiempo de comercialización y simplificar el diseño del producto, las organizaciones necesitan cajas de antena de montaje versátiles, sencillas y de alto rendimiento que brinden la máxima elección en términos de acceso a la conectividad y flexibilidad de diseño. Estos nuevos productos ofrecen justamente eso, con los beneficios adicionales de estar respaldados por el soporte incomparable de Quectel en diseño, personalización, pruebas y fabricación"

La caja de antena de perfil bajo con montaje de tornillo a pared YEMN016AA 5G mide 204 x 86,6 x 31 mm, lo que la hace ideal para situaciones con limitaciones de espacio en las que se necesita una antena de perfil bajo. La antena combinada ha sido optimizada para redes 5G y 4G con 4 x 4 5G/4G MIMO y GNSS L1 y L5, para ofrecer capacidades de satélite y celulares de alto rendimiento.

La antena 5G/4G de banda ultra ancha proporciona una amplia cobertura de 600 a 6000 MHz y es compatible con versiones anteriores para admitir redes 3G y 2G en Cat-M y NB-IoT. La antena está diseñada para funcionar con varios tamaños de plano GND o en espacio libre para facilitar la integración con opciones de conexión de 300-5000 mm, terminadas con conectores SMA.

Esta antena omnidireccional, de montaje con tornillo a pared, es fácil de instalar y tiene la máxima durabilidad gracias a su carcasa IP69 KIBILAC® ASA con protección contra impactos IK09. La antena es compatible con los módulos de la serie RM520x de Quectel. Quectel también brinda soporte integral en el diseño de antenas, como simulación, prueba y fabricación de soluciones de antena personalizadas para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas de los clientes.

El modelo YEMN017AA de Quectel fue diseñado para ofrecer un rendimiento superior y puede usarse ampliamente para aplicaciones inalámbricas. La antena combinada 5 en 1 presenta funciones que incluyen dos antenas celulares LMH y dos MH, y una antena GNSS L1/L5, para brindar alto rendimiento, excelente eficiencia y flexibilidad. El YEMN017AA se puede montar con tornillos, en superficie o en poste para proporcionar la más amplia gama de opciones de implementación. Al igual que YEMN016AA, YEMN017AA también ofrece una carcasa IP69 KIBILAC® ASA, nuevamente con protección contra impactos IK09, y es compatible con la amplia gama de servicios de antena de Quectel.

Tanto el modelo YEMN016AA como el YEMN017AA se utilizan para aplicaciones en transporte inteligente, como conducción autónoma, para seguridad inteligente en cámaras con sensores de movimiento, en el sector industrial para telemática de equipos pesados y para primeros auxilios.

El modelo YEMA013AA de Quectel es una antena 5G de montaje adhesivo optimizada para redes 5G y 4G. Ofrece antenas 8x8 5G/4G MIMO y GNSS L1 y L5 en formato compacto de 264,6 x 157,6 x 30,5 mm. La antena se utiliza para aplicaciones de transporte de pasajeros en las industrias de autobuses, ferrocarriles y aire, en el sector automotriz para equipos pesados y rastreo de vehículos y telemática, en monitoreo remoto de activos y tuberías, y para servicios de emergencia y primeros auxilios. El modelo YEMA013AA es particularmente adecuado para clientes que usan enrutadores industriales y admite una amplia gama de aplicaciones en IoT o M2M y casos de uso que involucran video HD sobre LTE.

Para obtener más información sobre la gama de productos de antenas de Quectel, visite nuestro sitio web: https://www.quectel.com/services/antenna

Para obtener más información sobre Quectel en la feria CES, visite: https://www.quectel.com/events/ces-2023-las-vegas

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 6000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005595/es/

Contacto

Phil Rawcliffe, Director de Comunicaciones phil.rawcliffe@quectel.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.