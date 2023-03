Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Embedded World - Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones de IoT, anuncia el lanzamiento del módulo satelital CC200A-LB para industrias de IoT, que utiliza conectividad IoT satelital provista por ORBCOMM, destacado proveedor global líder de comunicaciones y soluciones de IoT. El módulo está diseñado para proporcionar cobertura y conectividad globales confiables a un precio rentable y con una latencia ultrabaja. Esto lo convierte en una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones, como el sector marítimo, el transporte, la maquinaria pesada, la agricultura, la minería y los sistemas de control de gas y petróleo.

El módulo CC200A-LB se ha diseñado para permitir las comunicaciones en zonas remotas sin cobertura de red celular. ORBCOMM proporciona conectividad global confiable a través del servicio por satélite IsatData Pro (IDP), utilizando la constelación GEO de Inmarsat y la banda L, y cuenta con comunicación bidireccional, baja latencia y capacidades de generación de informes prácticamente en tiempo real. La conectividad IoT por satélite de ORBCOMM puede combinarse con el ancho de banda celular para crear aplicaciones de IoT únicas de modo dual con la más alta confiabilidad, redundancia y cobertura ubicua. El módulo satelital CC200A-LB está diseñado con un factor de forma compacto LCC+LGA y tiene unas dimensiones de 37 mm x 38 mm x 3,35 mm. Es compatible con GNSS multiconstelación y admite un conjunto de comandos AT intuitivo.

"Estamos muy satisfechos de trabajar con ORBCOMM e introducir el módulo satelital CC200A-LB en el mercado", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "Nuestro módulo satelital ofrece conectividad confiable, cobertura global y baja latencia, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de IoT en una amplia gama de sectores como el marítimo, el de transporte, equipos pesados y recursos naturales. Estamos deseando trabajar con nuestros clientes para optimizar el diseño del módulo y satisfacer sus necesidades específicas".

"La dilatada experiencia de ORBCOMM en IoT satelital, combinada con el liderazgo de mercado de Quectel en el espacio celular, crea una potente plataforma satelital a escala significativa y precios extremadamente atractivos para una amplia variedad de aplicaciones de IoT globales", manifestó Fran Bogle, director de ingresos de ORBCOMM. "Junto con Quectel, permitiremos a los clientes aprovechar la versatilidad y confiabilidad de la conectividad satelital de modo dual, para garantizar una comunicación continua y rentable en la administración de activos remotos y móviles en cualquier momento y en cualquier lugar".

Con mensajes de hasta 6,4 kilobytes para transmisión y hasta 10 kilobytes para recepción, el CC200A-LB tiene una latencia ultrabaja de unos 20 segundos para un mensaje de 100 bytes. La latencia de transmisión típica es de 20 segundos a 100 bytes y de 40 segundos a un kilobyte, y su latencia de recepción típica es de 12 segundos a 100 bytes y de 70 segundos a un kilobyte. El módulo satelital CC200A-LB será compatible con los futuros servicios OGx de ORBCOMM que se lanzarán en el cuarto trimestre de 2023 y que amplían considerablemente tanto la velocidad como el tamaño de los mensajes.

Dentro del paquete de soporte está disponible la plataforma Quectel Connectivity Management Platform (QCMP). La QCMP proporciona una solución centralizada y fácil de usar para gestionar y monitorear los dispositivos de IoT y sus conexiones. La plataforma realiza análisis en tiempo real de la conectividad y el rendimiento de la red.

El módulo puede adquirirse por separado o con la antena Quectel adecuada, YEGM023AA, optimizada para conexiones vía satélite y disponible con opciones de montaje de tornillo o con imán. La antena mide 75 mm x 84 mm x 25 mm, es válida para GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1 y BDS E1 y ofrece capacidades satelitales de alto rendimiento.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT. Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

Acerca de ORBCOMM Inc.

ORBCOMM, una empresa pionera en tecnología IoT, ofrece a sus clientes los conocimientos necesarios para tomar decisiones basadas en datos que les ayuden a optimizar sus operaciones, maximizar la rentabilidad y construir un futuro más sostenible. Sus 30 años de experiencia y la cartera de soluciones más completa del sector garantizan la gestión que realiza ORBCOMM de más de un millón de activos en todo el mundo para una gran diversidad de clientes que abarca los sectores del transporte, la cadena de suministro, la maquinaria pesada, el transporte marítimo, los recursos naturales y la administración pública. Para obtener más información sobre la forma en que ORBCOMM impulsa la evolución de la industria a través del poder de los datos, visite www.orbcomm.com.

