Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones de IoT, anuncia la forma en que su módulo inteligente más reciente con capacidades de computación automática e inteligencia de borde (o "edge intelligence") está revolucionando la industria de los clasificadores por color con mayor eficiencia y precisión. Al utilizar el módulo inteligente de alto rendimiento SG560D, la solución mejora la clasificación por colores de materiales industriales que pueden transformarse mediante un sistema de identificación visual, a través de una combinación de capacidades de visión artificial e inteligencia de borde, además de clasificar automáticamente los objetos basándose en el color y las formas correspondientes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005134/es/

Quectel showcases industrial smart color sorter solution with edge intelligence at Embedded World 2023

La aplicación avanzada de clasificación por colores, pensada para la industria de gestión de materiales industriales, utiliza el módulo inteligente SG560D de Quectel, basado en el chipset Qualcomm QCS6490, y un hardware integrado que incluye cámaras, lámparas y pistolas de aire. La solución es capaz de detectar, reconocer y clasificar una amplia gama de texturas, colores y materiales, por ejemplo, materiales procedentes de alimentos como arroz, trigo, maíz, soja, semillas, frutos secos, sal, objetos de plástico como piezas de plástico, gránulos de plástico, fragmentos de tapas de botellas de plástico, así como minerales como piedra de cuarzo, arena de cuarzo, perlas, mármol y muchos más.

"En su condición de líder mundial, Quectel se compromete a servir a los clientes de todas las industrias con las últimas tecnologías innovadoras. Estamos orgullosos de impulsar innovaciones en grandes verticales industriales como la clasificación por colores, donde la visión artificial, la computación de borde y las aplicaciones robóticas de próxima generación pueden transformar sectores enteros con plazos de comercialización más rápidos, aumentar la productividad y generar importantes ahorros de costos", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions.

Gracias a su avanzado sistema de identificación visual, la solución de clasificación por colores inteligente puede clasificar por colores objetos de gran volumen con cuatro cámaras que trabajan simultáneamente para transmitir video, con una precisión cuyo índice de error es inferior a 1/200 000. Además, puede ayudar a reducir significativamente los gastos operativos y de mano de obra.

El SG560D de Quectel es un potente módulo inteligente equipado con una CPU Qualcomm® Kryo? 670 basada en la tecnología Arm v8 Cortex y una GPU Qualcomm® Adreno? 642L. También cuenta con 2 procesadores digitales de señales (DSP) HVX de alto rendimiento, que aportan una potencia de cálculo superior para un procesamiento de datos rápido y de alta calidad que permite tomar decisiones más rápidas basadas en datos. Según las pruebas, el módulo SG560D puede alcanzar un rendimiento computacional de hasta 14 billones de operaciones por segundo (trillon operations per second, TOPS).

El SG560D también es compatible con 5G new radio (NR), bandas Wi-Fi 6E de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, doble banda simultánea (DBS), Wi-Fi 2x2 MU-MIMO y Bluetooth 5.2, lo que mejora de forma notable la cobertura de red y las velocidades de transmisión de datos en diferentes escenarios de aplicación.

Para ampliar información, visite el stand de Quectel en Embedded World 2023, sala 3, stand 318, donde realizaremos demostraciones de las soluciones de módulos inteligentes de Quectel con capacidades de visión artificial y de borde.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales.

Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005134/es/

Contacto

Prensa: Phil Rawcliffe, Director de Comunicación phil.rawcliffe@quectel.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.