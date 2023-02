Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

MWC Barcelona- Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones para la Internet de los objetos (IoT), anuncia hoy su participación en el congreso MWC Barcelona de este año, con el foco puesto en exponer sus últimas soluciones de inteligencia en el borde. Con las soluciones para módulos inteligentes de Quectel, los clientes pueden procesar los datos en tiempo real y tomar decisiones más rápidas en función de esto, además de ofrecerles una gama de características, entre ellas, bajo consumo de energía, informática e inteligencia en el borde, conectividad de alta velocidad y medidas de seguridad avanzadas.

"Para nosotros, MWC Barcelona es la plataforma ideal para mostrar la transformación digital que estamos impulsando en toda la industria", comentó Norbert Muhrer, Presidente y CSO de Quectel Wireless Solutions. "La amplia gama de demostraciones que los asistentes verán en nuestro stand subraya la amplia gama de aplicaciones avanzadas que Quectel impulsa con módulos inteligentes listos para desplegar que combinan tecnologías celulares y de borde".

Quectel demostrará el funcionamiento de una serie de aplicaciones en vivo durante la exposición, entre ellas:

-- Una solución de inspección visual, diseñada para líneas de producción manufactureras, con el módulo inteligente SG865W-WF de Quectel y el sistema en chip QCS8250 de Qualcomm y equipos industriales con una cámara, una lente y una luz. La solución aplica la informática en el borde para hacer el análisis en tiempo real que se necesita para identificar las muestras defectuosas, por ejemplo, con arañazos, suciedad e impresiones anormales en la superficie de cada módulo, filtrando los módulos defectuosos durante la producción. Al implementar de esta solución, Quectel ha logrado una precisión y una detección de defectos a alta velocidad que son líderes en la industria y mejoran la eficiencia de la producción y la calidad de nuestros productos.

-- Una demostración de inteligencia en el borde que utiliza el chipset Qualcomm QCM6490 con el módulo inteligente SG560D de Quectel. La solución puede detectar y reconocer varios objetos y aplicar plenamente la aceleración de hardware en los procesadores CPU, GPU y DSP.

-- Buddy, de Blue Frog Robotics, el primer robot emocional de compañía del mundo, ya se ha ganado el afecto de miles de personas en todo el mundo. Aprovechando el módulo SC66 IoT de Quectel Wireless Solutions para su nuevo robot Buddy PRO, Blue Frog Robotics crea Robots for Good, aplicando la visión artificial y la inteligencia en el borde para generar repercusiones positivas de gran envergadura en cuestiones sociales como por ejemplo, el envejecimiento de la población, la inclusión de las personas vulnerables y la educación. Con su encanto único, el compañero mejora la vida de los usuarios creando vínculos sociales, apoyando el aprendizaje infantil y supervisando y cuidando a las personas mayores.

-- El dispositivo Tejas Care de Teksun demostrará cómo las capacidades de la informática en el borde y la visión artificial pueden facilitar el monitoreo de la salud con cámaras en el hogar, por ejemplo, para controlar la temperatura, el ritmo cardíaco, detectar caídas e intrusos, monitorear el estrés y mucho más. La unidad Teksun Tejas Care y los SoMs utilizan el módulo SC600T y los módulos SC20 de Quectel. Estas soluciones aplican la informática en el borde y la inteligencia de las máquinas para una habilitar una amplia gama de aplicaciones en el sector de las ciudades inteligentes, la tecnología para atención médica, el sector automotriz, la industria 4.0, la domótica y la logística.

La oferta de conectividad como servicio de Quectel permite realizar todas las demostraciones en vivo en el stand en el MWC y también expondrán la plataforma de gestión de de la conectividad (QCMP) y la oferta de SIM integrada de Quectel (iSIM). La QCMP ofrece una solución centralizada y fácil de usar para gestionar y monitorear los dispositivos para la IoT y sus conexiones a través de redes celulares. Con la plataforma, los usuarios pueden gestionar y monitorear sus dispositivos de la IoT, realizar análisis en tiempo real de la conectividad y el rendimiento de la red y configurar y actualizar los ajustes de los dispositivos de forma remota.

La iSIM de Quectel da inicio a una nueva era de flexibilidad y elección que también está respaldada por una mayor seguridad para todo tipo de dispositivos. Al ya no ser necesario instalar tarjetas SIM físicas de plástico y eliminar la necesidad de instalar SIMs en el punto de implementación o de integrar SIMs específicas del mercado en las fábricas, se reducen los costos y se simplifica la logística.

Para saber más, visite a Quectel en el congreso MWC Barcelona 2023, pabellón 5, cabina 5A20, donde la empresa expondrá el funcionamiento la solución de visión artificial de Quectel con capacidades en el borde.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por lograr un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en la Internet de los objetos (IoT). Somos proveedores globales de soluciones para la IoT con el foco puesto en el cliente, con el respaldo de una atención y asistencia técnica excepcionales. Nuestro creciente equipo internacional cuenta con más de 4.000 profesionales y marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, módulos Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad en la IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

