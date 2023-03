Comunicado de prensa de Business Wire: Quorum Software

Quorum Software (Quorum), un líder de software global dedicado a la industria de la energía, anunció hoy la versión más nueva de su conjunto de aplicaciones Planning Space dentro de Quorum Energy Suite como la única plataforma de planificación corporativa integrada específicamente diseñada para resolver las complejidades y los desafíos de la planificación en la industria de la energía moderna, aprovechando el poder de la nube para ayudar a que las empresas energéticas tomen decisiones más acertadas en menos tiempo, con la certidumbre que ofrecen datos precisos y confiables.

"La disciplina de capital es más importante que nunca, y por eso deben implementarse inversiones de capital que tengan un impacto sobre las emisiones y menores costos de suministro. Para lograrlo, la industria de la energía requiere herramientas de planificación sólidas y sofisticadas que se muevan con agilidad y velocidad", afirmó Tyson Greer, director de productos de Quorum Software. "Aprovechando la nube y la arquitectura de datos unificada, Planning Space permite una toma de decisiones compartida y más rápida con la inteligencia requerida para una mejor alineación de aspectos de capital, financieros y de reservas, además de la planificación de recursos. En última instancia, ahora las empresas pueden planificar de manera confiable y más rápida, con mayor precisión y coherencia, para lograr mejoras de rendimiento brutas y netas sin dejar de cumplir las metas de emisiones netas cero".

El nuevo Planning Space ofrece un cambio de velocidad en rendimiento y escalabilidad, con una filosofía de planificación dinámica que elimina los engorrosos ciclos de planificación y permite que los usuarios maximicen la productividad y se concentren en actividades de valor agregado.

El conjunto de aplicaciones integra completamente cinco módulos para optimizar los flujos de trabajo de planificación comercial con datos conectados para una mayor eficiencia, transparencia y gestión de riesgo, entre ellos: planificación de capital, planificación financiera, economía de petróleo y energía y gestión de reservas y recursos. La capacidad de Planning Space para configurar entradas y salidas estandarizadas permite una eficiente consolidación y optimización de cartera, complementada por un registro de auditoría actualizado para mayor cumplimiento regulatorio y gobernanza de datos.

Además, API abiertas ofrecen oportunidades de integración en todo Quorum Energy Suite y en herramientas de terceros compatibles con flujos de trabajo extendidos y procesos más allá de sus módulos principales.

Entre las características clave del nuevo Planning Space se incluyen las siguientes:

-- Usabilidad a nivel del consumidor: aprovechando el paradigma web y años de sugerencias de los clientes, el nuevo Planning Space brinda una experiencia de usuario más enriquecida.

-- Rendimiento de última generación: la plataforma es significativamente más rápida para procesar datos que su predecesora.

-- Escalabilidad: el nuevo Planning Space admite conjuntos de datos más grandes y más complejos sin degradación de rendimiento, incluido el uso simultáneo.

-- Optimización para la nube: aprovechamiento de la tecnología de nube para ofrecer un rendimiento sin precedentes, acceso más rápido a las últimas innovaciones de productos y un costo total de propiedad reducido.

-- Integración transparente: Las integraciones mejoradas entre módulos optimizan los flujos de trabajo corporativos. Las API abiertas exponen Planning Space ante otros productos en Quorum Energy Suite y herramientas externas de terceros.

Para obtener más información sobre la forma en que la solución de planificación de Quorum puede ayudar a que las empresas energéticas unifiquen todos sus flujos de trabajo corporativos en una plataforma, haga clic aquí.

Acerca de Quorum Software

Quorum Software es un proveedor líder de software de energía en todo el mundo y presta servicios a más de 1800 clientes en toda la cadena de valor de la industria de energía en 55 países. Las soluciones de Quorum facilitan el crecimiento y la rentabilidad para empresas energéticas conectando personas, flujos de trabajo y sistemas con datos listos para tomar decisiones. Hace veinticinco años, creamos el primer software de la industria para contadores de plantas de gas, y hoy nuestras soluciones optimizan operaciones comerciales con integraciones y estándares de datos pioneros en la industria. La industria de energía global confía en los expertos y las aplicaciones de Quorum para navegar de manera exitosa la transición energética sin dejar de ofrecer valor tanto en el presente como en el futuro. Para más información, visite quorumsoftware.com.

Prensa: Lauren Force PAN Communications Quorum@pancomm.com

