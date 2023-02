Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys Corporation

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anunció hoy su solución de software 5G NR compatible con la versión 17, que ha perfeccionado su software galardonado de la versión 16, agregándole funciones avanzadas, entre ellas, redes no terrestres (NTN) y acceso y backhaul integrados (IAB) que amplían la capacidad de cobertura de las redes 5G. Las capacidades de nodo de retransmisión y acceso por satélite de la versión 17 mejorarán la disponibilidad de los servicios celulares en todo el mundo, porque amplían la accesibilidad a una conectividad 5G rápida y estable en las zonas desatendidas y subatendidas. Además de impulsar el acceso ubicuo de los consumidores a las 5G, el software 5G NR compatible con la versión 17 de Radisys se puede aplicar en empresas, infraestructuras y seguridad pública, en particular, los sistemas de transporte inteligente (ITS), banda ancha aeronáutica, marítima, comunicaciones críticas, gestión de flotas, fábricas inteligentes y dispositivos de Internet de los objetos (IoT).

La solución Connect RAN 5G de Radisys mejora la flexibilidad de la red 5G para satisfacer los diversos requisitos de adopción y suministrar conectividad 5G universal para diversas aplicaciones y campos de uso. Al instalar el software Connect RAN 5G, los clientes pueden reducir al mínimo sus costos de desarrollo y sus gastos operativos y de capital, además de acortar los plazos de comercialización y del retorno de la inversión.

Noticias destacadas

-- El software RAN compatible con la versión 17 de Radisys continúa su trayectoria de innovación en I+D 5G, porque ahora permite llevar la conectividad de redes 5G a distintos ámbitos de aplicación en la comunicación ultra fiable de baja latencia (URLLC) y eMBB, con un amplio conjunto de bandas FR1 y FR2 para diversas opciones de instalación y acceso.

-- La función NTN del software Connect RAN 5G de Radisys es compatible con satélites geoestacionarios, de órbita terrestre media y baja (GEO/MEO/LEO) con una arquitectura de software flexible y escalable e interfaces bien definidas, con la infraestructura SATCOM. Con el software NTN de Radisys, los fabricantes de equipos originales (FEO) y los fabricantes de diseños originales (FDO) pueden aprovechar nuevas oportunidades de negocio, gracias a la importante inversión que se está realizando en tecnología SATCOM.

-- La función IAB de Radisys mejora las unidades centralizadas (CU) y distribuidas (DU) para prestar servicio a los nodos de retransmisión como CU y DU donantes compatibles con 3GPP. Además, tiene el software de nodos IAB/Relay, compuesto por IAB-DU e IAB-MT, que facilita la integración de las soluciones integrales de IAB con las plataformas líderes del sector.

-- El software RAN compatible con la versión 17 de Radisys ofrece una base sólida para varias funciones, como por ejemplo, el posicionamiento NR, la capacidad reducida (RedCap) y NR SideLink, de modo que los FEO y FDO, así como los operadores, pueden escalar de forma rentable sus redes 5G.

"Nos llena de entusiasmo poder lanzar la primera versión 17 del mercado del software Connect RAN 5G, que amplía la conectividad y la accesibilidad a los servicios 5G, para que nuestros clientes puedan aprovechar las nuevas oportunidades de negocio", manifestó Munish Chhabra, vicepresidente ejecutivo y Director General de Software y Servicios de Radisys. "Con características avanzadas como NTN e IAB, Radisys sigue siendo líder en el suministro de software 5G para diversas arquitecturas y plataformas, compatible con ORAN, que se pueden usar en ámbitos empresariales en una variedad de verticales de la industria.

Conozca a Radisys en MWC Barcelona

Vea las demostraciones de la primera solución 5G NR de Radisys compatible con la versión 17 del sector, en el Congreso MWC Barcelona, en el Stand 5B81. Para concertar una reunión con los expertos en movilidad de Radisys, comuníquese con open@radisys.com.

Acerca de Radisys

Radisys es líder mundial en soluciones y servicios abiertos de telecomunicaciones. Sus plataformas desagregadas y servicios de integración aprovechan las arquitecturas y normas de referencia abiertas, en combinación con software y hardware abiertos, de modo que los proveedores de servicios puedan promover la transformación digital abierta. Radisys ofrece una amplia cartera de soluciones integrales, desde puntos finales digitales hasta soluciones de acceso y núcleo desagregadas y abiertas, pasando por aplicaciones digitales inmersivas y plataformas de compromiso. Su organización de servicios de red es experta y ofrece servicios de primer nivel para todo el ciclo de las redes, que les ayudan a los prestadores de servicios a construir y operar redes sumamente escalables y de alto rendimiento, con un costo total de propiedad óptimo. Para más información, visite www.Radisys.com.

Radisys® es una marca registrada de Radisys. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005294/es/

Contacto

Nereus para Radisys Matt Baxter, +1-503-619-0505 radisys@nereus-worldwide.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.