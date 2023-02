Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys Corporation

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anunció hoy la incorporación de Engage Media Analytics dentro de la aclamada plataforma Engage Digital Platform (EDP). Engage Media Analytics es una solución integral que les da a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), integradores de sistemas y empresas herramientas rentables de diseño visual de bajo código o sin código para crear aplicaciones de la Industria 4.0 con nuevas capacidades de análisis de audio y visión computarizada con IA.

Las posibilidades de aplicación de Engage Media Analytics son diversas, entre ellas, avisarle al personal médico cuando un paciente en silla de ruedas necesita ayuda o un anciano se ha caído de la cama en su casa o identificar palabras clave críticas o sonidos de fondo en una llamada de emergencia para aumentar la conversación con el agente en directo y ayudar a tomar decisiones que sirvan para salvar vidas, detectar un incendio en una fábrica, un edificio universitario u otro entorno y alertar al personal de los servicios de emergencia, supervisar los estantes de las tiendas y combinar la identificación del cliente, la ubicación y el video en directo para enviar cupones de ahorro de dinero al teléfono de un comprador frecuente cuando se acerca a un lugar con artículos promocionales y muchos otros servicios de la Industria 4.0.

La solución Engage Media Analytics ofrece una combinación única de capacidades:

-- Modelos listos para usar que abarcan el recuento de personas y objetos, detección y clasificación de objetos y sonidos y autenticación biométrica. Engage Media Analytics también admite la personalización de modelos y la creación de nuevos modelos.

-- Capacidad para crear acciones desencadenantes con información derivada del flujo de medios, ya sea a través de otras capacidades de comunicación de EDP, como por ejemplo, llamadas de voz y video, creación de conferencias sobre la marcha, envío de alertas y grabación, así como colaboración con sistemas externos para iniciar procesos de negocio en herramientas para el flujo de trabajo empresarial.

-- Implementación distribuida de servicios que abarcan nubes públicas y privadas, infraestructura de borde de red y en las instalaciones de la empresa, algo que facilita el uso de aplicaciones que exigen baja latencia, bajo costo y utilización eficiente del ancho de banda de la red para el desglose local y garantiza la privacidad y la seguridad de los datos.

Alan Quayle, fundador de TADHack, TADSummit, comentó: "El sector de las comunicaciones programables (CPaaS) está evolucionando, pasando de centrarse en la conectividad a comprender el contenido de las comunicaciones al aplicar la analítica de medios programables. La inteligencia procesable y el cumplimiento son importantes para poder ofrecer servicios nuevos e innovadores. La plataforma digital Engage "todo en uno" ofrece inteligencia procesable con IA para que los proveedores de servicios puedan ofrecer eficiencias empresariales para las aplicaciones de misión crucial de sus clientes".

Engage Media Analytics de Radisys puede instalarse en la nube de borde distribuida e integrarse con la RAN 4G/5G pública o privada y diversas funciones de red central, entre ellas Network Exposure Function (NEF), abstrayendo las complejidades para que los desarrolladores de aplicaciones puedan producir aplicaciones para la Industria 4.0 con rapidez y rentabilidad.

En palabras de Al Balasco, responsable de soluciones de medios y aplicaciones de Radisys: "La convergencia y la madurez simultánea de diversas tecnologías como la visión computarizada con IA, 5G, edge cloud y comunicaciones programables abre nuevas oportunidades para que los proveedores de servicios e integradores de sistemas puedan colaborar con las empresas en su transformación digital. Con Engage Media Analytics, los proveedores de servicios pueden combinar las ventajas del ancho de banda, la baja latencia, la conectividad del Internet de los objetos (IoT) y los recursos de edge cloud para monetizar las redes 5G públicas y privadas y ofrecer soluciones personalizadas, en particular, la vigilancia predictiva en las ciudades inteligentes, la monitorización remota de los campus empresariales y la automatización del flujo de trabajo empresarial para garantizar la calidad de los productos, la monitorización del tráfico, etc."

Acerca de Radisys

Radisys, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, ayuda a los proveedores de servicios a impulsar la disrupción con nuevos modelos de negocio de arquitectura abierta. Las soluciones tecnológicas facilitadoras de Radisys son innovadoras, desagregadas y virtualizadas y además, aprovechan las arquitecturas y estándares de referencia abiertos, combinados con software y hardware abiertos para impulsar la transformación empresarial en el sector de las telecomunicaciones, mientras que su organización de servicios de categoría mundial ofrece amplia experiencia en integración de sistemas que se necesita para resolver los desafíos complejos que deben afrontar los proveedores de comunicaciones y contenidos. Para más información, visite www.radisys.com.

Engage Digital Platform de Radisys es una plataforma programable galardonada para comunicaciones. La metodología de licencias de Radisys se funda la capacidad, en lugar de fundarse en el consumo, para todos los productos de Engage Digital Platform y ofrece un modelo económico verdaderamente disruptivo en relación con las soluciones de comunicaciones programables alternativas. Mejora drásticamente el ahorro en el costo total de propiedad (CTP): hasta un 70% o más con respecto a las soluciones de análisis de vídeo y comunicaciones programables en la nube de la competencia, lo que permite a los proveedores de servicios cosechar numerosos beneficios.

