Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys Corporation

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anuncia hoy que ha alcanzado velocidades que superan los 2 Gbps con la solución Connect RAN FR2 de red de acceso de radio (RAN) de arquitectura independiente (SA) compatible con 3GPP Release-16 en la plataforma Qualcomm® FSM?100 5G RAN de Qualcomm Technologies, Inc. La solución 5G SA FR2 de Radisys es compatible con funciones avanzadas de onda milimétrica (mmWave), como la conformación de haces y la agregación de portadoras, y ofrece soluciones de alta capacidad para los segmentos de mercado de acceso inalámbrico fijo, 5G privado e industrial. Con la banda base Qualcomm FSM100 y las capacidades avanzadas de radio mmWave, el software Radisys FR2 SA RAN ofrece una solución con ancho de banda de 400 Mhz, alto rendimiento y tamaño reducido que permite mejorar los servicios de banda ancha móvil en despliegues FWA y 5G privados.

La solución Connect RAN FR2 SA 5G de Radisys, con numerosas funciones, interoperabilidad total y soporte de gestión integral, permite a los clientes desplegar celdas pequeñas en múltiples mercados verticales y reducir los gastos operativos y de capital, así como el tiempo de comercialización. La solución Radisys 5G FR1, que admite operaciones con arquitectura independiente y no independiente (SA y NSA) simultáneas, también está integrada en Qualcomm FSM100 y Qualcomm FSM200.

-- Radisys mantiene su liderazgo en soluciones RAN mmWave sobre Qualcomm FSM100 al incorporar capacidades FR2 SA a su oferta FR2 NSA de referencia en el mercado.

-- La solución FR2 SA es compacta con software de unidad centralizada y unidad distribuida (CU y DU) en una única unidad de procesamiento de red (NPU) de 16 núcleos y aprovecha los aceleradores en chip para ofrecer una solución mmWave de alto rendimiento y prestaciones optimizadas. Esta solución admite entre 128 y 256 abonados y cuatro portadoras de 100 MHz que ofrecen un rendimiento TCP/UDP máximo agregado de 2,2 Gbps integrado con banda base Qualcomm FSM100 y radio mmWave QTM 2T2R.

-- Esta solución se ha probado exhaustivamente con una gran variedad de equipos comerciales de instalaciones del cliente basados en diferentes módems en las bandas n257, n258, n261 FR2 ampliamente disponibles.

-- La solución ofrece las categorías completas de "FCAPS" que proporcionan capacidad de gestión con una interfaz basada en TR-069/TR-196 ampliable a NETCONF/ORAN O1. Esto facilita la integración tanto con ACS heredados como con los nuevos sistemas de gestión basados en ORAN O1.

-- La solución FR2 SA soporta conformación de haces, segmentación de red, calidad de servicio, criptografía robusta y baja latencia para casos de uso de 5G privado e industrial.

-- Esta solución evolucionará para soportar mayores capacidades y velocidades de datos mediante la agregación de portadoras para 10 portadoras con un ancho de banda total de 1000 MHz en Qualcomm FSM200.

Gerardo Giaretta, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc., explica: "Nuestra colaboración estratégica durante años con Radisys ha dado como resultado una solución de celdas pequeñas de alta capacidad y rendimiento optimizado que utiliza nuestra plataforma Qualcomm FSM100 5G RAN ampliamente adoptada con el software Connect 5G RAN de Radisys. Esta solución aborda la banda ancha inalámbrica fija y un número creciente de casos de uso de 5G privado. En un futuro próximo, también queremos ampliar esta colaboración utilizando nuestras últimas plataformas Qualcomm FSM200 para continuar con el impulso y alcanzar niveles aún más altos de rendimiento".

Munish Chhabra, vicepresidente sénior y director general de software y servicios de Radisys, comenta: "Radisys, en estrecha colaboración con Qualcomm Technologies, se mantiene a la vanguardia en el suministro de soluciones innovadoras mmWave para permitir despliegues de banda ancha móvil a gran escala en el extenso espectro FR2 disponible en todo el mundo. Al disponer de alta capacidad, y alto rendimiento gracias a la solución 5G SA FR2 RAN de Radisys en las plataformas Qualcomm FSM 5G RAN con características avanzadas, nuestros clientes pueden ofrecer servicios 5G diferenciados en los mercados de acceso inalámbrico fijo, 5G privado y negocios industriales".

Reúnase con Radisys en el MWC de Barcelona Experimente la solución FWA de Radisys, incluidas presentaciones y demostraciones de la solución Connect 5G FR2 SA RAN en la plataforma Qualcomm FSM 5G RAN, en el MWC de Barcelona, visite Radisys en el stand 5B81. Para concertar una reunión con los expertos en RAN de Radisys, comuníquese por correo electrónico a la dirección open@radisys.com.

Acerca de RadisysRadisys es líder mundial en soluciones y servicios de telecomunicaciones abiertas. Sus plataformas desagregadas y los servicios de integración aprovechan las arquitecturas y estándares de referencia abiertos junto con software y hardware abiertos, lo que permite a los proveedores de servicios impulsar la transformación digital abierta. Radisys ofrece una cartera de soluciones de extremo a extremo, desde puntos finales digitales hasta soluciones de acceso y núcleo desagregadas y abiertas, pasando por aplicaciones digitales inmersivas y plataformas de participación. Su organización de servicios de red experimentada y de talla mundial ofrece servicios de ciclo de vida completo para ayudar a los proveedores de servicios a construir y operar redes altamente escalables y de gran rendimiento con un costo total de propiedad óptimo. Para más información, visite www.Radisys.com.

Radisys® es una marca registrada de Radisys. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Qualcomm y FSM son marcas comerciales o registradas de Qualcomm Incorporated.

Los productos de las marcas Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

