Comunicado de prensa de Business Wire: Recover?

Recover?, empresa líder en la ciencia de los materiales y productor de fibra de algodón reciclado, ratificó su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al participar de forma activa en la reunión anual de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" (Red de la moda y los estilos de vida conscientes) de las Naciones Unidas, celebrada ayer en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Ante el importante impacto del sector de la moda en las sociedades y el medio ambiente, la reunión congregó a las principales partes interesadas de la industria, los medios de comunicación, los gobiernos y las entidades del sistema de las Naciones Unidas para mostrar y propiciar colaboraciones que aceleren la aplicación de los ODS en el sector.

En el marco de una charla exclusiva, Alfredo Ferre, director ejecutivo de Recover?, destacó la importancia del algodón reciclado para alcanzar estos objetivos y de aumentar su producción para acelerar la transición hacia una industria de la moda más sostenible. Como productor mundial de fibra de algodón reciclado y mezclas de fibras de algodón, Recover? es un actor importante dentro de la cadena de suministro e impulsa el cambio. De hecho, la empresa aspira a ser la primera en su ámbito en ampliar su avanzada y valiosa tecnología a nivel mundial.

La empresa lleva ya tiempo demostrando su compromiso con la adopción de medidas que beneficien a la comunidad en general y permitan la ampliación de las cadenas de suministro circulares trazables y resilientes necesarias para alcanzar los objetivos climáticos. Recientemente ha formalizado su adhesión a la mayor iniciativa de Responsabilidad Social del mundo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y su estrategia está fuertemente alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la consecución de los 17 ODS. La empresa ya ha registrado sus compromisos con el cambio en el sector en la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas.

Alfredo Ferre declaró: "Durante nuestros 75 años de historia, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible han estado arraigados en nuestro ADN y en la estrategia de Recover?. Estamos orgullosos de apoyar la reunión anual de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas para ayudar a que la industria de la moda se comprometa a acelerar las medidas para alcanzar estos objetivos. Al colaborar con todos los interesados a nivel mundial, esperamos ampliar nuestro impacto aún más para ayudar a las marcas y los minoristas a cumplir sus objetivos de sostenibilidad".

Kerry Bannigan, cofundadora de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas y directora ejecutiva del "Fashion Impact Fund", añadió: "Agradecemos a Recover? por el apoyo y por unirse a nuestra convocatoria destinada a mostrar soluciones para el cambio en todo el sector y defender la forma en que los compromisos de nuestra red movilizan la experiencia, la innovación, la tecnología y los recursos hacia una recuperación responsable e inclusiva de la COVID-19, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de referencia".

La "Conscious Fashion Campaign and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas es una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones, la División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y el "Fashion Impact Fund". Esta plataforma en línea apoya las soluciones para una innovación sostenible, y esta reunión es uno de los principales eventos que celebra periódicamente con el objetivo de impulsar esa innovación, conectar a los líderes de la industria, facilitar nuevas asociaciones y promover el cambio social.

Acerca de Recover?

Recover?, empresa puntera en la ciencia de los materiales y productor mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y alta calidad y de mezclas de fibras de algodón. Sus productos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente y a precios competitivos, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para lograr una moda circular para todos. Como empresa familiar de cuarta generación con más de 70 años de historia en la industria textil, Recover? tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente, así como asociarse con marcas y minoristas y otros agentes de cambio para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria.

Para obtener más información, visite www.recoverfiber.com y siga a @recoverfiber en las redes sociales.

Acerca de "Conscious Fashion and Lifestyle Network"

La "Conscious Fashion and Lifestyle Network" es una plataforma en línea organizada por las Naciones Unidas para las partes interesadas del sector, los medios de comunicación, los gobiernos y las entidades del sistema de las Naciones Unidas. Conforma una red que muestra y propicia colaboraciones que aceleran la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta iniciativa, la red de la moda y los estilos de vida conscientes de las Naciones Unidas, confluyen la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones, la División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y el "Fashion Impact Fund". Las principales entidades de la red convocan eventos periódicamente en consonancia con las reuniones más importantes del calendario de la ONU y publican informes sobre los logros de la red.

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/conscious-fashion-and-lifestyle-network

