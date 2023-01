Comunicado de prensa de Business Wire: Republic of Guinea

La República de Guinea, en un cambio de imagen iconoclasta, dio a conocer la nueva identidad de marca del país para mostrar una nueva perspectiva de la nación al mundo como la "fuente" de grandes comienzos para África Occidental, simbolizada por Nimba, la Diosa más amada, ícono de buenos augurios.

La identidad de marca del país se dio a conocer en una gran ceremonia en el Palais du Peuple en Conakry, en presencia del presidente de la Transición, el coronel Mamadi Doumbouya. Al evento asistieron ministros del gobierno guineano, embajadores y miembros de la sociedad civil.

"La diosa Nimbaengloba toda una gama de cosas buenas que hacen de la vida una celebración de la abundancia, la fertilidad, la fuerza y la responsabilidad. Como símbolo nacional, representa la amplia posición del país en África occidental. Nimba en la marca de Guinea es una representación visual de los buenos augurios. Queremos que la nación sea vista desde el punto de vista de una fuente de presagios positivos a través de las verticales sociales, económicas y culturales", comentó el Dr. Bernard Goumou, primer ministro y jefe de gobierno.

Señaló, además, que el encanto de Nimba como símbolo nacional proviene de un contexto cultural. "Creemos que se presente a Guinea como un país abundante en muchos aspectos es aceptable a nivel nacional, aunque intrigante a nivel mundial. Ya no diremos Guinea-Conakry en el exterior para marcar la diferencia entre nosotros y las otras Guineas, sino la República de Guinea", dijo, y agregó que la nueva identidad ayudará a acelerar las inversiones en el país y el turismo entrante.

El nuevo logotipo nacional forma parte de la participación de la República de Guinea con Desarrollo Multilateral de España y 3rd Floor Public Relations, dos firmas de consultoría internacionales

Visualmente, Nimba se incorporó a la identidad de la marca del país a través de una marca de madera especialmente diseñada con un toque rústico en rojo, el color más dominante en la bandera nacional de Guinea.

La nueva campaña de identidad de marca se basa en la participación de la propia población para crear palabras clave y un eslogan que pueda ser utilizado posteriormente con la comunidad internacional, a través de la plataforma. www.guinee.vision.

