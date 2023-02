Comunicado de prensa de Business Wire: REV Group, Inc.

Capacity Trucks, una subsidiaria de REV Group, Inc. (NYSE: REVG), presentará por primera vez el nuevo camión de terminal con cero emisiones a pila de combustible hidrógeno (H2) en la próxima reunión anual del Consejo de Mantenimiento y Tecnología (CMT), a realizarse del 27 de febrero al 1 de marzo en Orlando, Florida.

Cuando comenzó su camino hace unos 10 años con el objetivo de lograr cero emisiones, Capacity se asoció con proveedores líderes de sistemas de propulsión de combustibles alternativos en la ingeniería de nuevos productos, diseñados para aplicaciones portuarias, intermodales y de distribución/depósito

"Este innovador camión de terminal de cero emisiones es fruto de nuestros casi 50 años de liderazgo en la industria y la colaboración con nuestros socios", comentó Wes Downing, vicepresidente y gerente general de Capacity Trucks. "Evaluamos las necesidades de nuestra industria y diseñamos funciones y capacidades específicas para resolver las complejidades".

Con capacidad para de manejar un peso bruto vehicular (GCVWR) de hasta 180 000 libras (unos 81646 kilos), este camión de terminal avanzado está diseñado y pensado para operar al menos un turno completo antes de tener que volver a cargar combustible. El camión H2 puede volver a cargarse en tan solo 15 minutos, el mismo tiempo que se tarda en cargar un camión diésel tradicional. Esta próxima generación de camiones de patio presenta una nueva apariencia y una cabina rediseñada, así como la suspensión de aire Dura-Ride® patentada de Capacity.

"El nuevo camión de terminal H2 de Capacity es una incorporación de última generación a la creciente línea de productos de cero emisiones de REV Group", afirmó Brian Perry, presidente del segmento comercial de REV Group. "A medida que la industria del transporte pesado continúa buscando alternativas de bajas emisiones, Capacity ofrece productos probados con capacidades de cero emisiones, todo de un nombre en el que puede confiar".

El camión de terminal eléctrico con cero emisiones a pila de combustible hidrógeno estará exhibido en el puesto 1259 de Capacity en la CMT. Además, el camión también se exhibirá en la ACT Expo en Anaheim, California, del 2 al 4 de mayo de 2023.

Acerca de Capacity of Texas, Inc.

Capacity of Texas, creada en 1974, ha establecido durante casi 50 años el estándar cuando se refiere a lo que los clientes buscan en un camión de jardín duradero y trabajador. Como parte de la familia de empresas de vehículos especiales de REV Group (NYSE: REVG), los clientes encontrarán Capacity Trucks en los puertos, terminales ferroviarias y centros de almacenamiento/distribución más concurridos de todo el mundo. Conocido por su excelente diseño, ingeniería innovadora, durabilidad y una cultura centrada en el cliente, la reputación de servicio de Capacity también ha crecido con una red en constante expansión de distribuidores dedicados. Para obtener más información acerca de los camiones de capacidad, visite www.capacitytrucks.com.

Acerca de la colaboración entre Capacity Trucks y Hyster-Yale Group

En 2020,Capacity Trucks se asoció con Hyster-Yale Group para desarrollar en forma conjunta tractores de terminal eléctricos, a hidrógeno y listos para la automatización. Las dos empresas firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar conjuntamente cabezas de tractores eléctricas y de hidrógeno con capacidades listas para la automatización. La colaboración aprovecha la experiencia de producto de cada compañía en el mercado mundial de soluciones de manejo de materiales, reuniendo la sólida plataforma de camiones de terminales de Capacity y la vasta experiencia de Hyster-Yale Group en tecnología de tren motriz eléctrico de montacargas y tecnología de celda de combustible de hidrógeno desarrollada por su compañía subsidiaria, Nuvera.

Acerca de REV Group, Inc.

Las compañías de REV Group son diseñadoras y fabricantes líderes de vehículos especiales, piezas y servicios posventa relacionados, que atienden a una base de clientes diversificada, principalmente en los Estados Unidos, a través de tres segmentos: Incendios y Emergencias, Comercial y Recreación. Brindan soluciones de vehículos personalizadas para aplicaciones, incluidas las necesidades esenciales de servicios públicos (ambulancias, aparatos contra incendios, autobuses escolares y autobuses de tránsito), infraestructura comercial (camiones de terminal y barredoras industriales) y ocio del consumidor (vehículos recreativos). La cartera diversa de REV Group está compuesta por las marcas principales de vehículos reconocidos, incluidos muchos de los nombres más renombrados dentro de su industria. Varias de las marcas de REV Group fueron pioneras en sus categorías de productos de vehículos especiales y datan de hace más de 50 años. REV Group cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo REVG. Inversores-REVG

