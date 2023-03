Comunicado de prensa de Business Wire: RevitaLash Cosmetics

Athena Cosmetics, empresa matriz de RevitaLash® Cosmetics, se enorgullece de anunciar un nuevo triunfo contra los falsificadores. Tras descubrir imitaciones ilegales de los productos de primera calidad de RevitaLash Cosmetics en la tienda online Perfume's Club (perfumesclub.com), Athena Cosmetics emprendió rápidamente acciones legales contra la tienda e identificó con éxito al proveedor de origen de los productos falsificados.

Tras una batalla de casi un año, Perfume's Club acordó cesar y desistir inmediatamente de cualquier venta de productos de la marca RevitaLash® Cosmetics en todo el mundo. Además de retirar todo el contenido relacionado con RevitaLash® Cosmetics, Perfume's Club identificó su fuente de productos falsificados como la empresa mayorista en línea Alito S.R.O. de la República Checa.

"Esta es una victoria no solo para nuestra empresa, sino para todas las marcas cuya propiedad intelectual se vulnera en Internet. Transmite un mensaje claro de que los minoristas deben responsabilizarse de las acciones de sus proveedores externos y hacer más para evitar las falsificaciones en sus sitios", declaró Lori Jacobus, presidenta de Athena Cosmetics. "Estamos orgullosos de nuestro equipo por luchar incansablemente para proteger nuestra marca"

Esta victoria contra uno de las mayores tiendas de perfumes en línea de Europa refuerza el compromiso de RevitaLash Cosmetics con la protección de la marca. La confianza del consumidor se ve perjudicada cuando tiendas en línea de reputación aparente venden falsificaciones no reguladas y potencialmente inseguras.

"Para Athena Cosmetics, la seguridad es la prioridad número uno", dijo el fundador y director general de Athena Cosmetics, Michael Brinkenhoff, M.D. "Por eso nos comprometemos a detener la venta de productos RevitaLash® Cosmetics falsificados y del 'mercado negro', garantizando el bienestar de los clientes al asegurarnos de que cualquier producto adquirido ha sido sometido a pruebas de seguridad y cumple todas las normativas aplicables".

Se recomienda encarecidamente que los clientes compren en revitalash.com o a un distribuidor autorizado para evitar falsificaciones potencialmente peligrosas o productos manipulados. Tenga la seguridad de que cuando compra en Athena Cosmetics, solo adquiere productos de la máxima calidad en su estado original. Para obtener más información sobre cómo identificar productos y sitios web falsificados, visite https://www.revitalash.com/pages/counterfeit-product y consulte la lista de distribuidores autorizados de la empresa en https://www.revitalash.com/pages/authorized-dealers.

Acerca de RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® es líder mundial en el desarrollo de productos avanzados para el embellecimiento de pestañas, cejas y cabello. Creada en 2006, la colección incluye los galardonados RevitaLashv® Advanced Eyelash Conditioner y RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, y está disponible en consultorios médicos, spas, salones de belleza, en Internet y en tiendas especializadas de más de 70 países. Con su misión Eternally Pink® , RevitaLash® Cosmetics apoya iniciativas sin fines de lucro contra el cáncer de mama, donando una parte de los beneficios a iniciativas de investigación y educación, contribuyendo con la comunidad del cáncer de mama durante todo el año, no solo en octubre. Para más información, visite www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced y RevitaLash® Advanced Sensitive no están disponibles en California]

