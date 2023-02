Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de asistencia técnica de terceros para productos de software Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que informará las ganancias tras el cierre del mercado el 1 de marzo de 2023. La compañía organizará una conferencia telefónica y una transmisión web en esa fecha para comentar los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 2022, así como las perspectivas para 2023, a las 17:00 horario del Este (14:00 horario del Pacífico).

La retransmisión web del evento en directo se podrá ver en el sitio de relaciones con los inversores: https://investors.riministreet.com/news-events/events. Los participantes que lo deseen podrán acceder a la conferencia telefónica marcando el (888) 999-2501 o (848) 280-6480. La retransmisión estará disponible durante un año a partir de la fecha del evento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000®, es proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce. La empresa presta servicios de asistencia técnica y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4.900 organizaciones de las listas Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza en productos y servicios de software empresarial de aplicaciones. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230206005091/es/

Contacto

Contacto para los inversores Dean Pohl Rimini Street, Inc. +1 (925) 523-7636 IR@riministreet.com

Contacto para la prensa Janet Ravin Rimini Street, Inc. +1 702 285-3532 PR@riministreet.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.