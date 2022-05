Comunicado de prensa de Business Wire: Risk Management Solutions

RMS®, una empresa de Moody's Analytics líder a nivel mundial en soluciones y modelado de riesgos, anuncia el lanzamiento de una nueva aplicación, UnderwriteIQ?, hospedada en la plataforma Intelligent Risk Platform? de RMS basada en la nube. UnderwriteIQ permite a los suscriptores tener un mayor control de los riesgos, ya que reúne en un solo lugar los datos sobre peligros, exposición y pérdida en el proceso de suscripción en el momento de la toma de decisiones, todo basado en el modelo de ciencias y datos de RMS. La nueva aplicación permitirá a los suscriptores asignar un precio con confianza, permitir la toma de decisiones consistente en relación a los riesgos y mejorar la eficiencia operativa.

La aplicación está hospedada en la plataforma modular y unificada Intelligent Risk Platform (IRP) de RMS. La plataforma ofrece análisis de datos propios y de terceros para generar rápidamente información específica de alta resolución sobre riesgos a través de aplicaciones que satisfacen las necesidades de suscripción y cartera.

Moe Khosravy, vicepresidente ejecutivo de Software y Plataforma de RMS, señaló: "El crecimiento en la adopción de la plataforma Intelligent Risk Platform de RMS ha sido espectacular. Una gran cantidad de clientes están aprovechando de los beneficios de una plataforma segura basada en la nube que ofrece análisis avanzados de calidad superior a través de un solo sistema integrado para la gestión de riesgos empresariales, sin el requerimiento de realizar mantenimiento de hardware y software de las opciones físicas. IRP se integra fácilmente a sistemas existentes y su diseño modular permite a los usuarios obtener licencias y usar solo las aplicaciones o API necesarias".

UnderwriteIQ es la más reciente incorporación del conjunto de aplicaciones IQ de RMS, que también incluye a TreatyIQ? y ExposureIQ?.

La aplicación TreatyIQ permite a los usuarios diseñar y analizar estructuras de programas de tratados simples y complejas, además de importar y reutilizar cualquier tipo de datos modelados sobre pérdidas, que se adapta a la perspectiva de riesgo del usuario. Una experiencia intuitiva, centrada en el suscriptor, apoya la asignación personalizada de precios y las mediciones de capital, y puede mostrar resultados de implementación con rapidez, con análisis en posiciones agregadas y el desempeño del capital de riesgo.

ExposureIQ permite a los usuarios administrar las acumulaciones de seguros y reaseguros dentro de una aplicación, creando estructuras que representan sus jerarquías comerciales de una manera intuitiva. La aplicación también proporciona una visualización de eventos de catástrofe casi en tiempo real mediante un potente módulo de mapeo que integra directamente los datos de RMS Event Response y RMS HWind.

ExposureIQ hace que la gestión de la exposición en toda la empresa sea más rápida y precisa, lo que permite una fácil identificación de los impulsores clave de las acumulaciones y las tendencias de la cartera, y el análisis de pérdidas deterministas en cualquier región del mundo.

Michael Steel, gerente general de RMS,concluyó: "La plataforma Intelligent Risk Platform de RMS no hay parado de crecer desde su lanzamiento en 2018, como puede verse por su adopción en todo el mercado de seguros. Impulsado por los modelos, la ciencia y la tecnología de RMS, UnderwriteIQ es una adición bienvenida al conjunto de aplicaciones de IQ existente, que brinda valor comercial, consistencia de extremo a extremo y una experiencia de cliente mejorada. RMS planea continuar invirtiendo y brindando tecnología, ciencia y soluciones que ayuden a nuestros clientes a tomar mejores decisiones de riesgo".

