Comunicado de prensa de Business Wire: Risk Management Solutions, Inc.

RMS®, una empresa de Moody's Analytics y líder mundial en modelos y soluciones de riesgo, anuncia hoy que lanzará cuatro nuevos modelos de High Definition? (HD), que incluyen Tormenta de viento en Europa, Tormenta de invierno en Norteamérica (WT), Tormenta convectiva severa en Norteamérica (SCS) y Terrorismo.

Los modelos RMS HD representan la siguiente generación de la modelación de riesgo, ofreciendo un análisis más profundo y granularidad de Moody's. Los modelos probabilísticos HD incorporan un marco de alta fidelidad, basado en la simulación, para modelar la frecuencia y la gravedad de los eventos, con el fin de proporcionar un importante avance en la calidad de la cuantificación del riesgo de catástrofe. Este marco permite representar de forma más realista las huellas de los eventos en conjuntos de eventos más amplios.

El nuevo modelo RMS HD Tormenta de viento en Europa mejora el modelo actual y cubrirá 17 países, añadiendo Finlandia y Lichtenstein. El modelo HD incluye una vista de la variabilidad climática y ha ampliado el análisis de las mareas de tempestad para incluir al Reino Unido, Irlanda, Francia y Bélgica. La agrupación de tormentas se modelará de forma nativa en el marco del HD, junto con una opción para ejecutar el modelo sin agrupación. También se cubrirán las instalaciones industriales, el riesgo de los constructores y la carga marítima. Con el nuevo modelo, RMS podrá ofrecer una solución completa de alta definición para todos los riesgos climáticos atmosféricos en toda Europa, incluyendo el modelo HD para SCS en Europa, el modelo HD para Tormenta de viento en Europa y el modelo HD para Inundación en Europa, que fue especialmente relevante durante las inundaciones de Berndt en 2021.

Las pérdidas aseguradas excepcionalmente elevadas del evento climático invernal severo de Estados Unidos de febrero de 2021 pusieron al riesgo de tormenta invernal en la mira. Tanto los modelos RMS de Tormenta de viento en Norteamérica como RMS HD SCS en Norteamérica se benefician de un marco basado en la simulación que representa mejor la naturaleza dependiente del tiempo de la frecuencia de eventos SCS/WT y el peligro. Esto incluye la agrupación de eventos, la estacionalidad y la representación del peligro acumulativo, como los brotes de SCS de varios días, o la acumulación de nieve en un edificio debido a múltiples nevadas.

RMS lanzó su Modelo de Terrorismo, líder en el mercado, en 2002, para ayudar a las empresas a gestionar mejor los riesgos expuestos y cuantificar las pérdidas y los siniestros debidos al macroterrorismo. Como parte del conjunto de capacidades que Moody's proporciona a los clientes, el nuevo Modelo HD de Terrorismo de RMS ofrece una mayor transparencia en la generación de probabilidades de excedencia (PE), con resultados y procesos de análisis coherentes con otros modelos HD de RMS. Las mejoras en el flujo de trabajo incluyen la ampliación de las capacidades del modelo financiero, la selección de varias regiones, la compensación de bienes y trabajadores en un único análisis, y la introducción de causas de pérdida seleccionables: convencional, sólo incendio o química, biológica, radiológica y nuclear (CBRN).

La disponibilidad general prevista para el modelo RMS HD de Terrorismo será en 2022, el modelo HD de Tormenta de viento en Europa en 2023, y Tormenta de viento en Norteamérica y Tormenta conectiva severa en Norteamérica en 2024.

Julie Serakos, Vicepresidenta senior de gestión de producción de modelos, RMS,dijo: "Los modelos de alta definición de RMS suponen un cambio radical en el análisis de riesgos en el sector de los seguros. Todas las capacidades tecnológicas dentro de la RMS Intelligent Risk Platform? apoyan las mejoras del modelo RMS HD para los clientes. Estos anuncios de modelos se basan en el compromiso continuo de Moody's de aportar análisis fiables y precisos a los modeladores, suscriptores, la C-suite y todo el sector. RMS siempre ha invertido en ciencia y tecnología de vanguardia para garantizar que los clientes dispongan de la mejor información para ayudarles en sus decisiones de riesgo".

