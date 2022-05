Comunicado de prensa de Business Wire: RMS

RMS®, una empresa de Moody's Analytics y líder mundial en modelización y soluciones de riesgos, anuncia que presentará nuevas opiniones internacionales sobre los riesgos agudos y crónicos y sus consecuencias para el cambio climático. RMS ya ofrece una gama de modelos regionales de riesgos y cambio climático, compatibles con productos detallados de modelización de pérdidas físicas agudas, así como productos de datos que abarcan las puntuaciones de peligro y riesgo y los costos de las pérdidas de ciertas ubicaciones individuales, en diversos horizontes temporales. Los modelos y productos de datos sobre el cambio climático de RMS han sido bien acogidos por el mercado y permiten a los usuarios someter a prueba la gestión de las carteras, la mitigación de riesgos y las estrategias de adaptación.

Las nuevas visiones globales anunciadas amplían significativamente la cobertura de riesgos e impactos del cambio climático de RMS para proporcionar visiones globales del riesgo totalmente correlacionadas, e incluyen la frecuencia y severidad de los eventos, y el análisis de las visiones climáticas actuales y futuras. Con estas nuevas visiones globales, RMS no sólo ofrece una visión del riesgo para riesgos agudos específicos, sino también para riesgos crónicos como la sequía, el estrés térmico, el estrés hídrico y el aumento del nivel del mar.

Esta cobertura global de riesgos mejorará las aplicaciones de RMS en la plataforma Intelligent Risk Platform?, con las aplicaciones Risk Modeler?, ExposureIQ?, TreatyIQ?, SiteIQ? y UnderwriteIQ?, que ofrecerán perspectivas globales en el futuro.

Michael Steel, Director General de RMS, señaló al respecto:"Seguimos observando una creciente demanda de información sobre riesgos agudos y crónicos y sobre el cambio climático, por parte de inversores y empresas de numerosos sectores, como el bancario, el inmobiliario comercial y el de los seguros. Los efectos de estos riesgos se desarrollarán a lo largo de los años y tendrán una serie de implicaciones directas e indirectas tanto para la industria como para la sociedad. Estamos convencidos de que las estrategias y las decisiones a largo plazo sólo pueden beneficiarse de una visión detallada y analítica de las consecuencias de los peligros y los riesgos para los climas presentes y futuros".

Acerca de RMS

Risk Management Solutions, Inc. (RMS), una empresa de Moody's Analytics, da forma a la perspectiva mundial sobre riesgos de aseguradoras, reaseguradoras, organizaciones de servicios financieros y el sector público. Empoderamos a organizaciones a evaluar y gestionar el riesgo mundial de catástrofes naturales y generadas por el hombre, incluyendo huracanes, terremotos, inundaciones, cambio climático, cuestiones cibernéticas y pandemias. Los modelos de RMS forman la base de un sector de Seguros Generales de unos USD2 billones y muchas aseguradoras, reaseguradoras y corredores de todo el mundo confían en la ciencia del modelo de RMS.

RMS comenzó el liderazgo en el sector de los riesgos catastróficos y sigue liderando la innovación al ofrecer ciencia y tecnología inigualables y más de 300 modelos de riesgos catastróficos. Los líderes de múltiples sectores pueden abordar los riesgos del mañana con RMS Intelligent Risk Platform?, la única nube abierta con aplicaciones colaborativas y análisis unificados que pueden impulsar la excelencia en la gestión de riesgos en todas las organizaciones y sectores.

Además de apoyar la transición de la industria a la gestión moderna de riesgos, RMS encabezó el Risk Data Open Standard (RDOS, estándar abierto de datos de riesgo), un esquema moderno y abierto diseñado para servir de activo extensible y flexible con sistemas de modelado/análisis.

RMS es un socio confiable de soluciones, que permite realizar una gestión efectiva de los riesgos para una mejor toma de decisiones a nivel empresarial en lo que se refiere a la identificación, de riesgos, así como a la selección, mitigación, suscripción y la gestión de carteras.

© 2022 Risk Management Solutions, Inc. RMS, el logotipo de RMS y RMS Risk Intelligence son marcas comerciales de Risk Management Solutions, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Visite RMS.com para obtener más información y seguirnos en LinkedIn y Twitter.

RMS es una subsidiaria de Moody's Corporation (NYSE: MCO) y opera como parte del segmento de negocios de Moody's Analytics. Moody's Analytics es una entidad operativa y legal separada de la agencia de calificación de crédito de Moody's Investors Service.

