Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Arabia Ministry of Sport

Anoche se celebró una rueda de prensa después del partido de la Supercopa de Italia entre el AC Milan y el Inter de Milán, disputado en el estadio Rey Fahd de Riad a las 22:00 (hora local), organizado por el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita en el marco de los eventos deportivos de la segunda edición de la Diriyah Season.

Simone Inzaghi: During a press conference post the Italian Super Cup (Photo: AETOSWire)

El técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, en agradecimiento a Arabia Saudita por la organización de la Supercopa de Italia, declaró: "Arabia Saudita es un país amistoso, que nos ha hecho disfrutar tanto a mí como al equipo de la estancia que hemos pasado aquí. Tengo muchos amigos en el Reino, y valoro a este país por el magnífico trabajo de organizar un partido así".

De esta manera, el técnico analizó la actuación de su equipo, que se proclamó campeón de la Supercopa de Italia por segunda temporada consecutiva: "Tuvimos la cabeza totalmente lúcida y jugamos el partido perfecto". Acto seguido, añadió: "Ya hemos conseguido nuestro segundo objetivo de la temporada, tras alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones, y ahora solo queremos celebrar esta victoria".

En declaraciones a los medios de comunicación, el técnico del AC Milan, Pioli, compartió sus impresiones sobre lo que supone una amarga derrota para su equipo. Admitió que no esperaba el bajón que han experimentado últimamente, pero también afirmó que harán todo lo posible por recuperarse. Comentó: "No tuvimos un primer tiempo a la altura de un partido de esta naturaleza. Intentamos remontar con un buen comienzo de la segunda parte, pero nos volvimos a apagar". Para finalizar, añadió: "Mentalmente no estamos pasando por nuestro mejor momento. Tenemos que esforzarnos más y hacerlo mejor".

