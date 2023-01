Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Arabia Ministry of Sport

En el día previo a la Supercopa de Italia, en la que se enfrentarán el AC Milan e Inter Milan, se llevó a cabo una conferencia de prensa celebrada en el Estadio Rey Fahd, en Riyadh, a las 10:00 de la noche (hora local), con el auspicio del Ministerio de Deportes de Arabia Sudita, como parte de los eventos deportivos a celebrarse durante la segunda temporada de Diriyah.

Stefano Pioli: "here to win"... Simone Inzaghi: "it's a derby in the final"

A través de una conferencia de prensa, el técnico del AC Milan, Pioli, y el técnico Calabria presentaron este gran partido. Pioli señaló: "Es un partido importante, con un trofeo en juego. En las últimas temporadas, los partidos contra el Inter siempre han sido difíciles e intensos. El día antes de una final, no es ni fácil ni difícil. Es un rival fuerte que siempre se nos ha puesto difícil, incluso en los partidos que hemos ganado. Tendremos que dar nuestro mejor desempeño".

Agregó: "Estoy feliz de estar en el Reino para este evento y espero con el equipo pasar un buen rato aquí y disfrutar de la hospitalidad de Arabia Saudita".

Pioli respondió a una pregunta sobre el desempeño de la selección saudí en el fútbol: "Vimos cómo la selección saudí logró una valiosa victoria sobre Argentina en la Copa del Mundo 2022 en Qatar, que recibió ecos positivos en todo el mundo, y así reflejó una imagen distintiva del panorama futbolístico en Arabia Saudita."

Simone Inzaghi, el principal entrenador del Inter de Milán, también expresó su alegría de estar en Arabia Saudita para este evento y comentó: "Estamos encantados de estar aquí en Riyadh y de ver a muchos seguidores que usarán las camisetas del Inter de Milán".

De cara al partido de mañana, Inzaghi dijo: "Sabemos la importancia de este partido y, además, es un derbi en la final. Daremos todo por hacer un gran partido". Continuó: "Es el primer trofeo de esta temporada y queremos hacerlo bien". Cuando se le preguntó cuál sería el significado de ganar mañana, Inzaghi dijo: "lo considero un trofeo, no todos los equipos pueden llegar a este punto".

