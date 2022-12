Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Space Commission

La Comisión Espacial Saudita anuncia el lanzamiento de su programa Acelerador Espacial Saudita (Saudi Space Accelerator), en consonancia con la visión del Reino de convertirse en un centro mundial de innovación para 2030. El programa apunta a perfeccionar el sector espacial nacional al desarrollar su infraestructura y facilitar el progreso de los empresarios y negocios locales en las soluciones espaciales innovadoras.

El programa trata la situación actual del sector espacial del Reino y propone soluciones proactivas. Gracias a la implementación de este programa, la Comisión pondrá en marcha el ecosistema local y determinará su nivel de madurez, además de asegurarse de que el sector siga siendo viable en los próximos años, sentando un entorno empresarial pensado para el crecimiento y la innovación, en el que los empresarios puedan prosperar, mejorando en general la eficacia de los programas e iniciativas a largo plazo que emprenderá la Comisión en el futuro.

El programa Acelerador Espacial Saudita cuenta con el apoyo de una iniciativa de mayor envergadura: la futura Oficina para el Desarrollo de la Iniciativa Empresarial, que se propone establecer una nueva unidad de negocio dentro de la comisión, con el fin de facilitar el desarrollo espacial empresarial en el Reino. Su objetivo es evaluar el estado actual del sector, adoptar las mejores prácticas mundiales y elaborar un plan de acción para las empresas locales. En cuanto al Programa Acelerador Espacial Saudita, se centra en prestar apoyo a las nuevas empresas tanto locales como internacionales, lo que potenciará el sector espacial del Reino, que es muy prometedor y está listo para despegar. Los emprendedores y startups participantes recibirán apoyo para alinear sus proyectos con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente y cumplir los objetivos 2030 del Reino.

Al asociarse con Techstars, la Comisión Espacial Saudita lanza su primera cohorte en enero de 2023 para dar inicio a este nuevo impulso. Con esta primera cohorte, la comisión puede acceder a un nicho de mercado centrado en las tecnologías relacionadas con el espacio, en particular, los drones, la aviónica, estructuras avanzadas, análisis geoespacial y una serie de tecnologías que contribuyen al desarrollo de la industria espacial.

Se invita a los aspirantes a empresarios, tanto internacionales como locales, que estén interesados en desarrollar sus soluciones innovadoras en el sector espacial a presentar su candidatura para integrar la primera cohorte del Programa Acelerador Espacial Saudita, antes del 12.o de diciembre. Las startups calificadas que cumplan los criterios recibirán numerosos beneficios, entre ellos, el apoyo de la comisión, acceso a inversores, apoyo financiero de hasta 60.000 SAR para cada startup, formación especializada a cargo de expertos internacionales, oportunidades de creación de redes y tutoría individualizada.

