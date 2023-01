Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Ministry of Economy and Planning

Arabia Saudita reiteró su compromiso de construir puentes a través de las divisiones geopolíticas y económicas en la Reunión Anual 2023 del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, la semana pasada.

Su Alteza el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro de Relaciones Exteriores, encabezó la delegación saudita de nueve ministros y funcionarios de alto nivel, y le dijo al mundo que la estabilidad geopolítica es clave para la seguridad energética y que el Reino se ha "convertido en el lugar de encuentro entre Este y oeste".

Durante la semana, Arabia Saudita organizó un diálogo titulado "Hacia un nexo de recursos urbanos resilientes", con partes interesadas clave del sector público y privado internacional de organizaciones regionales y globales que discutieron la sostenibilidad de las ciudades del futuro.

Su Alteza el Príncipe Faisal, Su Alteza Real la Princesa Reema, Su Excelencia Alswaha, Su Excelencia Alkhorayef y Su Excelencia Alibrahim participaron en una reunión multilateral con el liderazgo del FEM, Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo, y Børge Brende, Presidente, para explorar áreas de interés mutuo interés.

Durante la reunión, Su Excelencia Alswaha, Presidente de la Junta de la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología (KACST) y Presidente de la Junta de la Autoridad de Investigación, Desarrollo e Innovación (RDIA) y Brende, firmaron una Carta de Intención (LoI) establecer un nuevo programa acelerador para ayudar a impulsar la innovación en Arabia Saudita.

Los delegados saudíes destacaron el papel del Reino como Socio Pionero en la Aldea de Colaboración Global del Foro, que aprovechará el Metaverso para servir a la comunidad global.

Por separado, el Ministerio de Inversiones, en coordinación con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, organizó un diálogo de alto nivel para ejecutivos de los sectores de energía, petroquímica y minería para discutir el impacto de la transición energética, el papel de las industrias petroquímicas y las inversiones necesarias para alcanzar el cero neto para 2060.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Planificación de Arabia Saudita, en colaboración con la plataforma de innovación abierta UpLink del Foro Económico Mundial, lanzó un desafío para buscar soluciones transformadoras de colaboración colectiva para asegurar los alimentos locales en los países afectados por la escasez de precipitaciones, la sequía y la desertificación.

El Food Ecosystems and Arid Climate Challenge (Ecosystema alimentarion y el Desafío del clima árido) es una convocatoria mundial para emprendedores de alimentos, empresas emergentes, empresas sociales y pymes para que presenten soluciones que incorporen tecnologías bajas o altas o respuestas ancestrales.

También durante la semana, Arabia Saudita, representada por el Ministerio de Economía y Planificación, se unió al WEF Jobs Consortium, una coalición de directores ejecutivos, IO, ministros y otros líderes con el objetivo común de promover un mejor futuro laboral para todos al permitir empleo. creación y transiciones laborales.

La delegación de Arabia Saudita también participó en una amplia gama de reuniones bilaterales, diálogos con líderes mundiales, ministros y directores ejecutivos y, por primera vez, sesiones de paneles públicos como parte del Foro Abierto de WEF. Estos incluyeron discusiones con representantes de alto nivel del sector público y privado de varios países para buscar áreas de cooperación.

