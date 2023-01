Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Ministry of Economy and Planning

la estabilidad geopolítica es "absolutamente clave" para la seguridad energética global, dijo el martes el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en la Reunión Anual 2023 del Foro Económico Mundial en Davos.

La estabilidad geopolítica es "clave" para la seguridad energética - SS el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud

Durante un panel de alto nivel titulado "Mantener las luces en medio de la fractura geopolítica", Su Alteza el Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, enfatizó la necesidad de estabilidad a corto plazo, especialmente en los mercados energéticos mundiales.

"El Reino está invirtiendo casi $200 mil millones en energía renovable en el país y en el extranjero. Nuestras empresas están activas en 21 países, desplegando energía solar y eólica y otros tipos de energía renovable", dijo.

Mientras tanto, Su Excelencia Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, participó en 'El retorno de la fabricación', donde destacó la necesidad de que los gobiernos fomenten la innovación y las coinversiones en el sector industrial.

Alkhorayef también enfatizó la necesidad de la infraestructura adecuada para habilitar las fábricas del futuro.

Sobre el Reino de Arabia Saudita en el Foro Económico Mundial 2023:

La participación de Arabia Saudita en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2023 destaca el compromiso del Reino de entablar diálogos significativos con otras naciones para diseñar soluciones para algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Al reconocer el papel crucial que juega la cooperación internacional para garantizar la estabilidad global, Arabia Saudita está intensificando sus esfuerzos en el escenario mundial para actuar como un puente de estabilidad a corto plazo y transformación a largo plazo.

