Comunicado de prensa de Business Wire: Schlumberger Limited

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) ha anunciado hoy los resultados del tercer trimestre de 2022.

Resultados del tercer trimestre

-0- *T (Se indica en millones, excepto los montos por acción) Trimestre finalizadoVariación30 de Sept., 2022 30 de Jun., 2022 30 de Sept., 2021 Secuencial Interanual Ingresos 7477 USD 6773 USD 5847 USD 10% 28% Ingresos antes de impuestos - con base en los PCGA 1134 USD 1152 USD 691 USD -2% 64% Ingresos netos - con base en los PCGA 907 USD 959 USD 550 USD -5% 65% GPA diluidas - con base en los PCGA 0,63 USD 0,67 USD 0,39 USD -6% 62% EBITDA ajustado* 1756 USD 1530 USD 1296 USD 15% 35% Margen de EBITDA ajustado* 23,5% 22,6% 22,2% 91 pb 133 pb Ingresos operativos del segmento antes de impuestos* 1400 USD 1159 USD 908 USD 21% 54% Margen operativo del segmento antes de impuestos* 18,7% 17,1% 15,5% 161 pb 320 pb Ingresos netos, sin incluir cargos y créditos* 907 USD 715 USD 514 USD 27% 77% GPA diluidas, sin incluir cargos y créditos* 0,63 USD 0,50 USD 0,36 USD 26% 75% Ingresos por área geográfica Internacional 5881 USD 5188 USD 4675 USD 13% 26% Norteamérica 1543 1537 1129 0% 37% Otros 53 48 43 n/s n/s 7477 USD 6773 USD 5847 USD 10% 28% *T

-0- *T *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte las secciones tituladas "Cargos y créditos", "Divisiones" e "Información complementaria" para obtener más detalles. n/s = no significativo *T

-0- *T (Se indica en millones)Trimestre finalizadoVariación30 de Sept.,202230 de Jun.,202230 de Sept.,2021SecuencialInteranualIngresos por divisiónSoluciones digitales e integración900 USD 955 USD 812 USD -6% 11% Rendimiento de yacimientos1456 1333 1192 9% 22% Construcción de pozos3084 2686 2273 15% 36% Sistemas de producción2150 1893 1674 14% 28% Otros(113) (94) (104) n/s n/s 7477 USD 6773 USD 5847 USD 10% 28% Ingresos operativos antes de impuestos por división Soluciones digitales e integración305 USD 379 USD 284 USD -20% 7% Rendimiento de yacimientos244 195 190 25% 28% Construcción de pozos664 470 345 41% 92% Sistemas de producción224 171 166 31% 36% Otros(37) (56) (77) n/s n/s 1400 USD 1159 USD 908 USD 21% 54% Margen operativo antes de impuestos por división Soluciones digitales e integración33,9% 39,7% 35,0% -586 pb -119 pb Rendimiento de yacimientos16,7% 14,6% 16,0% 209 pb 77 pb Construcción de pozos21,5% 17,5% 15,2% 403 pb 635 pb Sistemas de producción10,4% 9,0% 9,9% 142 pb 55 pb Otrosn/s n/s n/s n/s n/s 18,7% 17,1% 15,5% 161 pb 320 pb *T

-0- *T n/s = no significativo*T

Olivier Le Peuch, director ejecutivo de Schlumberger, comentó: "El segundo semestre del año ha comenzado de forma excelente, con unos sólidos resultados en el tercer trimestre que reflejan la aceleración del impulso internacional y una sólida ejecución en todas nuestras divisiones y áreas. En términos secuenciales, hemos logrado otro trimestre de crecimiento de los ingresos de dos dígitos y de expansión de los márgenes, ya que el ritmo de crecimiento de nuestro negocio internacional se ha intensificado notablemente, complementando los ya sólidos niveles de actividad en Norteamérica".

"En toda la compañía, los ingresos secuenciales crecieron un 10 %, en más de 700 millones de dólares, las GPA (excluidos cargos y créditos) aumentaron un 26 %, el margen operativo del segmento antes de impuestos se expandió 161 puntos básicos (pb) hasta alcanzar el 18,7 % y el flujo de caja libre fue de 1100 millones de dólares. Tanto las GPA (excluidos cargos y créditos) como el margen operativo del segmento antes de impuestos representan sus niveles más altos desde 2015, ya que seguimos ejecutando con gran éxito nuestra estrategia centrada en la rentabilidad".

"Las comparaciones interanuales resultaron excepcionales, con un crecimiento de los ingresos del 28 %, un aumento del 75 % de las GPA (excluidos gastos y créditos) y un aumento de 320 puntos básicos del margen operativo del segmento antes de impuestos".

El crecimiento de los ingresos se debió, principalmente, a la construcción de pozos y a los sistemas de producción, ya que la actividad mundial se fortaleció, especialmente en los mercados internacionales y de alta mar. La posición de liderazgo de Schlumberger en estos mercados sigue impulsando un crecimiento fuerte y rentable en el Negocio principal. El trimestre también se vio respaldado por la continua conversión de la cartera de pedidos, la fuerte adopción de tecnología y los efectos crecientes de las mejoras en los precios. La división Rendimiento de yacimientos también creció, mientras que Soluciones digitales e integración disminuyó, ya que el crecimiento de las soluciones digitales se vio contrarrestado con creces como consecuencia de la imposibilidad de repetir las tasas de transferencia de datos de exploración registradas en el trimestre anterior.

La actividad internacional aumenta sus ingresos y supera el nivel del tercer trimestre de 2019

Le Peuch agregó: "Los ingresos del tercer trimestre fueron impulsados por la división Internacional, que registró un crecimiento del 13 % secuencial y del 26 % en términos interanuales. Los ingresos de esta división también superaron los niveles del tercer trimestre de 2019, con un recuento de plataformas que sigue siendo aproximadamente un 25 % inferior al de 2019. Esta comparación pone de manifiesto los importantes avances que hemos logrado en el fortalecimiento de nuestra participación en el mercado y nuestro continuo potencial de crecimiento a medida que las plataformas se movilicen internacionalmente en los próximos trimestres".

En términos secuenciales, el crecimiento fue predominante en todas las áreas internacionales, encabezadas por Europa, la Comunidad de Estados Independientes y África y Latinoamérica, que aumentaron un 21 % y un 14 %, respectivamente. Esto se debió al aumento de la actividad y de los precios en la división Construcción de pozos, además de las mayores ventas de Sistemas de producción. Los ingresos de Oriente Medio y Asia aumentaron un 8 % en términos secuenciales debido a la mayor actividad de varias divisiones en Asia y al aumento de los ingresos de Rendimiento de yacimientos en Oriente Medio.

Mejores resultados en nuestro negocio principal: crecimiento sólido en Construcción de pozos y Sistemas de producción

Le Peuch comentó: "Nuestro negocio principal en Schlumberger se mantiene con un rendimiento extremadamente bueno, ya que seguimos aprovechando nuestra amplitud global, nuestra cartera de tecnología líder y nuestras mejoras de precios para impulsar el crecimiento de los ingresos y los resultados".

El crecimiento de los ingresos por división estuvo liderado por Construcción de pozos, con un aumento secuencial del 15 %, superando el crecimiento global del número de plataformas gracias a la fuerte actividad y a la mejora de los precios en las áreas de Europa, la Comunidad de Estados Independientes y África y Latinoamérica. Asimismo, los ingresos de Sistemas de producción crecieron un 14 % en términos secuenciales gracias a las mayores entregas de productos y a la conversión de la cartera de pedidos, sobre todo en las cuencas internacionales de alta mar. Los ingresos de Rendimiento de yacimientos crecieron un 9 % debido a una mayor actividad de intervención y estimulación, tanto en tierra como en alta mar, especialmente en las áreas de Oriente Medio y Asia y Europa, la Comunidad de Estados Independientes y África. En términos interanuales, los ingresos de todas las divisiones experimentaron un crecimiento de dos dígitos, encabezados por Construcción de pozos, que creció un 36 %.

En cuanto a la evolución de los márgenes, Construcción de pozos y Rendimiento de yacimientos lideraron la expansión sucesiva de los márgenes, con un crecimiento de 403 puntos básicos y 209 puntos básicos, respectivamente. En términos interanuales, el margen de Construcción de pozos creció 635 puntos básicos, hasta alcanzar el 22 %, gracias a la mejora de los precios y del apalancamiento operativo.

Fundamentos energéticos constructivos y desvinculación de la inversión en las fases iniciales impulsada por la oferta

Le Peuch declaró: "Aunque sigue preocupando el escenario económico general, los fundamentos de la industria energética siguen siendo muy constructivos. Con el telón de fondo de la crisis energética y la limitada capacidad mundial disponible, el mundo se enfrenta a la urgente necesidad de aumentar la inversión para reequilibrar los mercados, crear redundancias de suministro y reconstruir la capacidad disponible. Todo ello agravado por la geopolítica y los crecientes casos de interrupción del suministro".

"Esta dinámica y la urgencia por restablecer el equilibrio están dando lugar a un ciclo ascendente impulsado por la oferta, caracterizado por la desvinculación de la inversión en las fases iniciales de la volatilidad de la demanda a corto plazo. Además, la necesidad de inversiones sostenidas se ve reforzada por el rumbo de la demanda a largo plazo hasta el final de la década y por las decisiones de la OPEP+ que mantienen los precios de las materias primas en niveles favorables".

"Al mismo tiempo, asistimos a un importante compromiso del sector para descarbonizar el petróleo y el gas, con operadores de exploración y producción de todo el mundo que despliegan capital y adoptan tecnologías, incluida la digital, a gran escala, para reducir las emisiones. En conjunto, esperamos que estos fundamentos constructivos y las tendencias recurrentes apoyen varios años de crecimiento".

Un muy buen final para un año extraordinario

Le Peuch indicó: "En la totalidad de la empresa, los ingresos en lo que va de año aumentaron más del 20 %; las GPA según los PCGA crecieron un 83 %; la GPA (excluidos cargos y créditos) aumentó un 67 %; y el margen operativo del segmento antes de impuestos aumentó 285 puntos básicos. Estoy muy orgulloso de estos excepcionales resultados obtenidos por el equipo de Schlumberger, ahora que nos acercamos al final de un año excepcional".

"De cara al cierre del año, esperamos obtener un crecimiento secuencial de los ingresos y una expansión de los márgenes en el cuarto trimestre".

"En conclusión, estamos más convencidos de nuestra estrategia y de las oportunidades que ofrecen nuestros tres motores de crecimiento: el Negocio principal, lo Digital y las Nuevas energías. Los fundamentos constructivos del mercado del petróleo y el gas, la seguridad energética y la urgencia de acelerar la transición energética apoyarán el aumento de la inversión, tanto en el desarrollo de tecnologías de energía limpia como en la producción de petróleo y gas con menos emisiones de carbono. Hemos conseguido posicionar la empresa para obtener un rendimiento superior a largo plazo, con una serie de oportunidades diversas en toda la cadena de valor de la energía. Estas oportunidades tecnológicas abarcan el petróleo y el gas, la descarbonización industrial y los nuevos sistemas energéticos, todo ello apoyado por la transformación digital".

"Las recientes decisiones reglamentarias y los incentivos refuerzan nuestra opinión sobre esta perspectiva de inversión tan atractiva y nuestra dirección estratégica. Estamos preparados para aplicar nuestra tecnología, escala global y capacidad de industrialización para liderar este panorama energético y ofrecer un valor extraordinario a nuestros clientes y accionistas".

"Estoy realmente entusiasmado con lo que nos depara el futuro, ya que seguimos impulsando la innovación para conseguir un sistema energético resistente y equilibrado. Estoy deseando compartir en nuestra próxima Conferencia de inversores nuestra visión del sector, las ambiciones de crecimiento de los ingresos, los beneficios y el potencial de rentabilidad".

Otros hechos destacados

El 30 de Agosto de 2022, Schlumberger, Aker Solutions y Subsea 7 anunciaron un acuerdo para la creación de una empresa conjunta que impulse la innovación y la eficiencia en la producción submarina con el objetivo de ayudar a los clientes a desbloquear las reservas y reducir el tiempo del ciclo. El acuerdo reunirá una cartera de tecnologías innovadoras como la compresión de gas submarina, los sistemas de producción submarina totalmente eléctricos y otras capacidades de electrificación que ayuden a los clientes a cumplir sus objetivos de descarbonización. La operación está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y demás condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el segundo semestre de 2023.

En Octubre de 2022, Schlumberger amortizó 895 millones de dólares de sus pagarés en circulación, consistentes en 600 millones de dólares de pagarés preferentes al 2,65 % y 295 millones de dólares de pagarés preferentes al 3,625 %, ambos con vencimiento en 2022.

El 20 de Octubre de 2022, el Directorio de Schlumberger aprobó un dividendo trimestral en efectivo de 0,175 dólares por acción de las acciones ordinarias en circulación, pagadero el 12 de Enero de 2023, a los accionistas registrados el 7 de Diciembre de 2022.

Ingresos por área geográfica

-0- *T (Se indica en millones)Trimestre finalizadoVariación30 de Sept.,202230 de Jun.,202230 de Sept.,2021SecuencialInteranualNorteamérica1543 USD 1537 USD 1129 USD 0% 37% Latinoamérica1508 1329 1160 14% 30% Europa/CEI/África2039 1691 1481 21% 38% Oriente Medio y Asia2334 2168 2034 8% 15% Eliminaciones y otros53 48 43 n/m n/m 7477 USD 6773 USD 5847 USD 10% 28% Internacional5881 USD 5188 USD 4675 USD 13% 26% Norteamérica1543 USD 1537 USD 1129 USD 0% 37% *T

-0- *T n/s = no significativo*T

Internacional

Los ingresos en Latinoamérica, de 1500 millones de dólares, aumentaron un 14 % en términos secuenciales debido a los mayores ingresos por Construcción de pozos, derivados del aumento de la actividad de perforación y de la mejora de los precios. El aumento de las ventas de Sistemas de producción en Brasil contribuyó al crecimiento secuencial de los ingresos. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 30 % debido a la mayor actividad de perforación y al aumento de los precios en toda la zona. El aumento de la actividad de estimulación y perforación en Argentina y el incremento de las ventas de Sistemas de producción en Brasil también contribuyeron al crecimiento interanual de los ingresos.

Europa, la CEI y África tuvieron ingresos de 2000 millones de dólares, que representan un aumento del 21 % en términos secuenciales. Este importante crecimiento se debió a la fuerte actividad de Construcción de pozos y a la mejora de los precios en toda la zona, al aumento de las ventas de Sistemas de producción en Europa y Escandinavia y al incremento de la actividad en varias divisiones del África subsahariana. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 38 %, gracias al incremento de las ventas de Sistemas de producción en Europa y Escandinavia, al aumento de la actividad de Construcción de pozos y a la mejora de los precios.

Los ingresos enOriente Medio y Asia, de 2300 millones de dólares, aumentaron un 8 % en términos secuenciales debido a la mayor actividad de varias divisiones en Asia y a los mayores ingresos por Rendimiento de yacimientos en Oriente Medio. En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 15 % debido a la mayor actividad de las distintas divisiones en Asia y a la mayor actividad de los nuevos proyectos en Oriente Medio, en particular el aumento de la actividad de perforación en Irak y los Emiratos Árabes Unidos y los mayores ingresos por estimulación en Omán.

Norteamérica

En Norteamérica, los ingresos de 1500 millones de dólares se mantuvieron esencialmente estables, ya que el crecimiento de dos dígitos de los ingresos procedentes de la explotación terrestre en EE. UU. se vio compensado por la reducción de las ventas de datos de exploración en el Golfo de México, debido a las importantes tasas de transferencia registradas en el trimestre anterior. El crecimiento de los ingresos del sector terrestre en EE. UU. superó el aumento del número de plataformas de manera secuencial como resultado de la mayor actividad de perforación, el aumento de las ventas de sistemas de producción de pozos y de superficie y la mejora de los precios.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, los ingresos en Norteamérica crecieron un 37 %. Todas las divisiones registraron un importante crecimiento interanual de los ingresos, encabezados por Construcción de pozos y Sistemas de producción, que aumentaron un 62 % y un 23 %, respectivamente.

Resultados del tercer trimestre por división

Soluciones digitales e integración

-0- *T (Se indica en millones)Trimestre finalizadoVariaciónSept. 30,2022Jun. 30,2022Sept. 30,2021SecuencialInteranualIngresosInternacional671 USD 627 USD 615 USD 7% 9% Norteamérica229 327 196 -30% 17% Otros- 1 1 n/m n/m 900 USD 955 USD 812 USD -6% 11% Ingresos operativos antes de impuestos305 USD 379 USD 284 USD -20% 7% Margen operativo antes de impuestos33,9% 39,7% 35,0% -586 pb -119 pb *T

-0- *T n/s = no significativo*T

Los ingresos de Soluciones digitales e integración, de 900 millones de dólares, experimentaron un descenso secuencial del 6 % con una variación en la combinación de ingresos en comparación con el trimestre anterior. Los ingresos crecieron a nivel internacional, impulsados por el aumento de las ventas digitales en las áreas de Oriente Medio y Asia, Europa, la CEI y África y Latinoamérica, mientras que los ingresos se redujeron en Norteamérica por las menores ventas de datos de exploración.

En términos interanuales, el crecimiento de los ingresos del 11 % se debió, principalmente, al aumento de las ventas digitales en todas las áreas y al incremento de los ingresos por proyectos de Asset Performance Solutions (APS), especialmente en Canadá.

El margen operativo antes de impuestos de Soluciones digitales e integración, del 34 %, se redujo 586 puntos básicos en términos secuenciales y 119 puntos básicos en términos interanuales, debido a una combinación de ingresos menos favorable.

Rendimiento de yacimientos

-0- *T (Se indica en millones)Trimestre finalizadoVariaciónSept. 30,2022Jun. 30,2022Sept. 30,2021SecuencialInteranualIngresosInternacional1335 USD 1222 USD 1112 USD 9% 20% Norteamérica119 111 79 7% 49% Otros2 - 1 n/s n/s 1456 USD 1333 USD 1192 USD 9% 22% Ingresos operativos antes de impuestos244 USD 195 USD 190 USD 25% 28% Margen operativo antes de impuestos16,7% 14,6% 16,0% 209 pb 77 pb *T

-0- *T n/s = no significativo*T

Los ingresos por Rendimiento de yacimientos, de 1500 millones de dólares, aumentaron un 9 % de forma secuencial, principalmente por el aumento de la actividad de intervención y estimulación, tanto en tierra como en alta mar, sobre todo en las zonas de Oriente Medio y Asia y Europa, la CEI y África. El crecimiento en Norteamérica se debió a una mayor actividad de intervención en el Golfo de México.

En términos interanuales, los ingresos crecieron un 22 % en todas las áreas gracias al aumento de la actividad. El crecimiento de los ingresos fue liderado por el área de Oriente Medio y Asia, que creció un 30 %. Los servicios de intervención y estimulación registraron un crecimiento de dos dígitos, tanto en tierra como en alta mar.

El margen operativo antes de impuestos de Rendimiento de yacimientos, del 17 %, aumentó 209 puntos básicos secuencialmente. La rentabilidad se vio impulsada por el aumento de la actividad en alta mar y de desarrollo, especialmente en las áreas de Norteamérica, Oriente Medio y Asia, y Latinoamérica.

En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aumentó 77 puntos básicos, con una mejora de la rentabilidad tanto en intervención y estimulación como geográficamente en las áreas de Norteamérica y Europa, la CEI y África.

Construcción de pozos

-0- *T (Se indica en millones)Trimestre finalizadoVariaciónSept. 30,2022Jun. 30,2022Sept. 30,2021SecuencialInteranualIngresosInternacional2406 USD 2083 USD 1839 USD 16% 31% Internacional621 553 382 12% 62% Otros57 50 52 n/s n/s 3084 USD 2686 USD 2273 USD 15% 36% Ingresos operativos antes de impuestos664 470 345 41% 92% Margen operativo antes de impuestos21,5% 17,5% 15,2% 403 pb 635 pb *T

-0- *T n/s = no significativo*T

Los ingresos por Construcción de pozos, de 3100 millones de dólares, aumentaron un 15 % en términos secuenciales, superando el crecimiento global del número de plataformas debido a la fuerte actividad de los nuevos proyectos y a la firme mejora de los precios a nivel internacional, especialmente en las áreas de Europa, la CEI y África y Latinoamérica. En Norteamérica, el crecimiento secuencial de los ingresos superó el aumento del número de plataformas tanto en tierra firme como en alta mar. El crecimiento de dos dígitos fue generalizado en sus líneas de negocio de medición, perforación, fluidos y equipos.

En términos interanuales, los ingresos crecieron un 36 % gracias a la fuerte actividad y a las sólidas mejoras en los precios, lideradas por Norteamérica y Latinoamérica, ambas con un crecimiento superior al 60 %. Los ingresos de Europa, la CEI y África aumentaron un 28 %, mientras que los de Oriente Medio y Asia crecieron un 16 % con respecto al año anterior. En todas las líneas de negocio de la división se registró un crecimiento de dos dígitos, liderado por los fluidos de perforación y las mediciones, tanto en tierra como en alta mar.

El margen operativo antes de impuestos de Construcción de pozos, del 22 %, aumentó 403 puntos básicos de manera secuencial, debido a la mejora de la rentabilidad en todas las líneas de negocio y en todas las áreas, sobre todo en Latinoamérica. La expansión del margen se debió al aumento de la actividad en alta mar y de exploración, a una combinación favorable de tecnologías y a una sólida mejora de los precios.

En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aumentó 635 puntos básicos, con una mejora de la rentabilidad en todas las áreas, impulsada por el aumento de la actividad e impulsada por la mejora de los precios.

Sistemas de producción

-0- *T (Se indica en millones)Trimestre finalizadoVariaciónSept. 30,2022Jun. 30,2022Sept. 30,2021SecuencialInteranualIngresosInternacional1569 USD 1341 USD 1205 USD 17% 30% Norteamérica578 550 469 5% 23% Otros3 2 - n/s n/s 2150 USD 1893 USD 1674 USD 14% 28% Ingresos operativos antes de impuestos224 USD 171 USD 166 USD 31% 36% Margen operativo antes de impuestos10,4% 9,0% 9,9% 142 pb 55 pb *T

-0- *T n/s = no significativo*T

Los ingresos de Sistemas de producción, que ascendieron a 2200 millones de dólares, aumentaron un 14 % en términos secuenciales gracias al aumento de las entregas de productos y a la conversión de la cartera de pedidos, sobre todo en el ámbito internacional, ya que las limitaciones de la cadena de suministro y la logística siguen disminuyendo. El aumento fue impulsado por el crecimiento de dos dígitos de los ingresos en la mayoría de las líneas de negocio: en Europa, la CEI y África por el aumento de las entregas de sistemas de producción submarinos y de pozos; en Latinoamérica, por el aumento de las ventas de sistemas de producción submarinos y de procesos intermedios; en Oriente Medio y Asia, por el aumento de las ventas de sistemas de producción de pozos, de superficie e intermedios y en Norteamérica, principalmente en tierra firme en EE. UU., por el aumento de las ventas de sistemas de producción de pozos y de superficie.

El crecimiento interanual de dos dígitos se explica por los nuevos proyectos y el aumento de las entregas de productos, principalmente en Europa, la CEI y África, Norteamérica y Latinoamérica.

El margen operativo antes de impuestos de los sistemas de producción, del 10 %, aumentó 142 puntos básicos de manera secuencial debido a la mejora del apalancamiento operativo por el mayor volumen de ventas.

En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos aumentó ligeramente en 55 puntos básicos, ya que el mayor volumen de ventas se vio parcialmente compensado por el aumento de costos en logística y una combinación desfavorable de ingresos.

Aspectos destacados del trimestre

Conforme avanza el fuerte ciclo de crecimiento en el sector del petróleo y el gas, Schlumberger sigue consiguiendo nuevos contratos en Norteamérica y a nivel internacional, especialmente en Oriente Medio y en las cuencas marinas. Durante el trimestre, Schlumberger consiguió los siguientes proyectos destacados:

-- En Noruega, Equinor adjudicó a Schlumberger un contrato para trabajar en hasta 11 pozos en sus desafiantes campos de altas temperaturas Kristin Sor y Halten East. El contrato de servicios integrados incluye el registro con tendido eléctrico, la perforación, las mediciones y la gestión del proyecto. Se espera que los trabajos comiencen a finales de 2023 y continúen hasta 2025.

-- QatarEnergy adjudicó a Schlumberger un contrato de servicios de cableado por cinco años. El contrato abarca la perforación de pozos abiertos y encamisados con tendidos de cable en tierra y en el mar, así como la perforación con tubos y el procesamiento e interpretación de datos. Las tecnologías de Schlumberger, incluido el empacador de fracturamiento hidráulico de 10 000 psi, el servicio sónico de campo lejano 3D, las soluciones de fibra óptica Optiq* de Schlumberger y el servicio de espectroscopia multifunción Pulsar*, se desplegarán para evaluar pozos nuevos y existentes en varios proyectos y optimizar la producción e inyección de dichos pozos. Se espera que los trabajos comiencen en el cuarto trimestre de 2022.

-- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) adjudicó a Schlumberger un acuerdo marco de cinco años para servicios relacionados con la perforación, valorado en 482 millones de dólares. Con una prórroga opcional de dos años, el alcance de la adjudicación abarca las brocas, la perforación direccional y los servicios de registro durante la perforación. Para apoyar a ADNOC en su empeño por mejorar la eficiencia al tiempo que ofrece los barriles de menor costo y con menos intensidad de carbono, Schlumberger proporcionará servicios avanzados de perforación direccional y de registro para lograr pozos de alta calidad con un control de trayectoria comprobado, para la perforación precisa de pozos horizontales de gran alcance y pozos direccionales complejos.

-- En Brasil, Petrobras adjudicó a Schlumberger un contrato para el sistema de bomba eléctrica sumergible (BES) de alta confiabilidad MaxFORTE* de última generación para el campo Jubarte en aguas profundas. Esta adjudicación también incluye una extensión de 10 años de la vigilancia remota de la BES en el país, la intervención y la experiencia de dominio proporcionada por Schlumberger. Las primeras generaciones de los sistemas BES MaxFORTE, desarrolladas para los proyectos submarinos de Petrobras en la cuenca de Campos, en el mar de Brasil, han proporcionado hasta ahora una excelente confiabilidad que supera los cuatro años, a pesar de las dramáticas oscilaciones de presión y temperatura, produciendo al mismo tiempo abundantes volúmenes de petróleo pesado, emulsiones y gas. Esta gran autonomía es el resultado de una rigurosa calidad desde la fabricación hasta la instalación, y el tiempo prolongado entre las operaciones de sustitución de los sistemas BES tiene enorme valor para Petrobras.

-- También en Brasil, Enauta firmó contratos con Schlumberger para el desarrollo de un sistema integral de producción submarina en el campo Atlanta, principal activo de producción de petróleo de Enauta en la Cuenca de Santos. La adjudicación incluye una serie de tecnologías submarinas probadas en el campo, como un sistema multifásico de refuerzo submarino y árboles submarinos. El acuerdo representa una solución sólida que integrará los pozos existentes y apoyará el desarrollo futuro del campo Atlanta.

-- En Kazajistán, Schlumberger consiguió un contrato de operaciones de producción descarbonizada de Karachaganak Petroleum Operating B.V (KPO). El proyecto utilizará una tecnología que elimina las llamaradas, lo que permitirá maximizar la monetización de los hidrocarburos y evitar unas 10 000 toneladas métricas de equivalentes de CO2 por pozo. El alcance de la producción del contrato de tres años, que también incluye el cableado, abarca la limpieza de pozos, el aumento de la producción y los paquetes de evacuación de pozos, que se entregarán utilizando las soluciones de respuesta rápida a la producción Production ExPRESS*. Schlumberger utilizará el separador de prueba de pozos CleanPhase* en combinación con Transition Technologies*, que incluye la bomba horizontal multietapa de superficie REDA Multiphase HPS* y el caudalímetro multifase de superficie Vx Spectra*, para ejecutar este proyecto sin quemar ningún gas.

-- En Canadá, BP Canada Energy Group ULC (bp) adjudicó a Schlumberger un contrato integrado de construcción y evaluación de pozos para su pozo de exploración en aguas profundas Ephesus. La fecha de inicio del contrato está prevista para 2023 e incluye productos y servicios de construcción de pozos y evaluación de yacimientos.

-- En EE. UU., Schlumberger recibió la adjudicación de varias ofertas para un proyecto piloto de recuperación mejorada de petróleo de Denbury Onshore, LLC. La adjudicación abarca el registro de fondo de pozo, la extracción de núcleos y el análisis de laboratorio de núcleos, el equipo de terminación de fondo de pozo, las bombas eléctricas sumergibles REDA* configuradas para manejar una alta concentración de CO2 en los fluidos producidos, y la detección acústica y de temperatura distribuida permanente mediante soluciones de fibra óptica Optiq de Schlumberger. Las soluciones Optiq utilizarán la propiedad intelectual de Schlumberger y su experiencia única en el análisis acústico y de temperatura distribuido para proporcionar vigilancia y análisis operativos en tiempo real que optimizarán la recuperación y mantendrán la integridad operativa.

-- BOE Exploration & Production LLC adjudicó a Schlumberger múltiples contratos para trabajar en el Golfo de México para sus buques de perforación contratados. Schlumberger aportará su experiencia en aguas profundas, sus conocimientos técnicos y su tecnología de vanguardia a los proyectos en colaboración con BOE. Las adjudicaciones incluyen contratos para el suministro de servicios de herramientas de perforación, cementación, registro de lodo y terminaciones, así como contratos de equipos y productos para la perforación en la campaña de pozos múltiples de BOE, incluidos los proyectos de desarrollo y exploración. La actividad comenzará a principios de 2023. Además, Schlumberger se adjudicó contratos para terminaciones, sartas de aterrizaje, perforación con tubería, pruebas de pozos de superficie y cableado de tubería flexible y de pozo entubado para el proyecto Shenandoah, que se ejecutará en 2023 y 2024.

-- Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC, adjudicó a OneSubsea® y a su socio de alianza, Subsea 7, un contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación (engineering, procurement, construction, installation, EPCI) para el campo Odd Job en el Golfo de México. OneSubsea, la división de tecnologías, producción y sistemas de procesamiento submarinos de Schlumberger, suministrará un sistema de refuerzo multifásico submarino, equipos de superficie y un cable umbilical integrado de alimentación y control de 16 millas. OneSubsea se encargará de la gestión del proyecto, la ingeniería, el montaje y las pruebas, mientras que Subsea 7 se encargará del transporte al campo y de la instalación. El sistema se conectará a la instalación existente, con lo que se conseguirá un importante ahorro de costos y energía, así como la reducción de las emisiones de CO2 , al tiempo que se mejorará la recuperación final de Kosmos Energy.

Schlumberger, con su experiencia en el campo de las soluciones que apoyan la producción de energía sostenible, busca continuamente nuevas aplicaciones para sus tecnologías en industrias adyacentes:

-- Zorlu Enerji, el principal inversor en geotermia de Turquía, adjudicó a Schlumberger un contrato por 14 bombas eléctricas sumergibles (BES) geotérmicas de alta eficiencia energética REDA Thermal* adicionales para aumentar la generación de electricidad con cero emisiones de carbono en su instalación geotérmica de Kizildere. La primera bomba REDA Thermal de gran volumen y potencia se instaló en la planta de Kizildere en julio, y la potencia inicial atribuible a la bomba es de más de 1,7 megavatios (MW) de electricidad con cero emisiones de carbono. La adjudicación incluye el inicio de los servicios digitales para la monitorización y vigilancia de la BES. Las bombas REDA Thermal están diseñadas específicamente para satisfacer los requisitos de los pozos geotérmicos de alta entalpía. La tecnología se desarrolló aprovechando la experiencia de GeothermEx, una empresa multidisciplinaria de consultoría y servicios geotérmicos de Schlumberger.

Conforme los clientes avanzan en su transformación digital y aplican soluciones digitales que mejoran la eficiencia y la productividad, la estrategia de la plataforma digital de Schlumberger es un motor clave de crecimiento. El Foro Digital 2022 de Schlumberger reunió a más de 1250 líderes de la industria, expertos en la materia y profesionales digitales, y mostró el poder de lo digital para acelerar la transformación de la industria, aportando mayor valor y menos carbono.

-- Schlumberger y Aramco han anunciado sus planes de colaboración y desarrollo de una plataforma digital que proporcionará soluciones de sostenibilidad para sectores industriales con dificultades para reducir sus emisiones. La plataforma propuesta permitirá a las empresas de sectores como el del petróleo y el gas, el químico, el de los servicios públicos, el del cemento y el del acero recopilar, medir, informar y verificar sus emisiones, al tiempo que se evalúan diferentes vías de descarbonización. Sobre la base de una arquitectura abierta, la plataforma podrá ampliarse a otros aspectos de las actividades de sostenibilidad de las industrias, tanto actuales como futuras, y en última instancia incluirá flujos de trabajo como la sostenibilidad y la gestión del agua, la medición de las emisiones de metano, la reducción y prevención de la combustión en antorcha y la captura y el almacenamiento de carbono.

-- Repsol ha seleccionado a Schlumberger para desplegar el entorno cognitivo de exploración y producción DELFI* alojado en la plataforma en la nube Microsoft Azure para mejorar aún más sus capacidades de desarrollo del subsuelo. Repsol está implementando una estrategia para transformar la forma de trabajar de su organización aprovechando las capacidades de la nube, y el entorno DELFI agilizará los flujos de trabajo geológicos y geofísicos (GyG) para optimizar su rendimiento. La DELFI Petrotechnical Suite y la DELFI On Demand Reservoir Simulation se desplegarán en toda la organización de Repsol para impulsar el trabajo de los equipos de desarrollo de campo. La plataforma abierta basada en la nube apoyará la colaboración entre los equipos de geociencia en ubicaciones de todo el mundo utilizando los mismos datos para mejorar el rendimiento al ejecutar los flujos de trabajo de GyG. Los requisitos de procesamiento para las simulaciones de ingeniería de yacimientos se escalarán según sea necesario y permitirán integrar el flujo de trabajo de modelado ágil de yacimientos de DELFI, cuando sea necesario. Además, los desarrolladores de Repsol podrán utilizar la plataforma para desplegar soluciones nativas con capacidades de IA y aprendizaje automático.

-- ENEVA S. A., una empresa de energía integrada y el mayor operador privado de gas natural en Brasil, ha firmado un acuerdo con Schlumberger que permitirá desbloquear la nueva tecnología a través del entorno cognitivo de exploración y producción de DELFI, con lo que se podrán realizar nuevos flujos de trabajo digitales. El acuerdo incluye el acceso petrotécnico transversal en el entorno DELFI para la exploración, la producción y la ingeniería, así como el modelado integrado de yacimientos y los servicios de expertos en transición. Esta asociación estratégica se regirá por un completo plan de trabajo digital que llevará gradualmente a ENEVA al siguiente nivel de digitalización, aprovechando las capacidades del entorno DELFI para mejorar la toma de decisiones y aumentar el rendimiento mediante la colaboración de los equipos técnicos en un entorno abierto.

-- Wintershall Dea ha seleccionado a Schlumberger como su socio de preferencia en la aceleración de su programa de transformación del subsuelo Terra Nova. En colaboración con Microsoft, Schlumberger fue el primero en contribuir con el código de fuente abierta de su Ecosistema de Datos DELFI al OSDU?, una plataforma de datos de referencia única basada en la nube, que Wintershall Dea aprovechará para acelerar la entrega de su plataforma de datos del subsuelo para apoyar su negocio en la toma de decisiones más inteligentes, con mayor rapidez. Con el despliegue de la plataforma de datos OSDU, Wintershall Dea pretende analizar los datos de manera más eficiente, buscar y descubrir datos más rápidamente, y aprovechar las nuevas aplicaciones basadas en la nube y las innovaciones digitales emergentes.

-- Schlumberger ha lanzado la Schlumberger Enterprise Data Solution*, impulsada por Microsoft Energy Data Services. Desarrollada para ofrecer las capacidades más completas para los datos del subsuelo, en consonancia con los requisitos emergentes de la Norma Técnica OSDU, que es un nuevo estándar abierto de la industria para los datos de energía, esta solución hace que los datos sean accesibles a una escala sin precedentes para la industria energética mundial. Esta solución de datos empresariales totalmente integrada y nativa de la nube permite flujos de trabajo de extremo a extremo basados en datos y escalables a las organizaciones de los clientes. Las capacidades completas de datos de exploración y desarrollo inicial se ampliarán desde el subsuelo hasta la producción y la construcción de pozos, y acogerán la transición a fuentes de energía nuevas y con bajas emisiones de carbono. La solución de datos para empresas también acelerará los flujos de trabajo avanzados para examinar, evaluar y diseñar proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono (carbon capture, utilization, and storage, CCUS), con el fin de satisfacer la creciente demanda de secuestro de CO2 a gran escala. Entre los primeros usuarios de estas nuevas tecnologías se encuentran PETRONAS y Chevron.

-- Schlumberger ha lanzado su Programa de Socios de la Plataforma Digital, que permitirá a los proveedores de software independientes (independent software vendor, ISV) aprovechar la apertura y extensibilidad de la plataforma digital de Schlumberger para construir nuevas aplicaciones y software y ofrecerlos al mercado. Los clientes de Schlumberger tendrán acceso a una amplia gama de soluciones digitales interoperables, que permitirán la toma de decisiones basada en datos en toda la cadena de valor de la energía y acelerarán rápidamente la obtención de valor de la transformación digital, a escala global. Al momento del lanzamiento, nueve ISV están ofreciendo soluciones de software a los clientes de Schlumberger, y la plataforma ha sido diseñada con un marco abierto para incorporar rápidamente nuevos socios. Las soluciones se construyen y despliegan a través de la plataforma digital de exploración y producción de DELFI y se integran a la perfección con las plataformas de datos estándar de la industria. Esto permite una creación de valor sin precedentes gracias a la interoperabilidad entre flujos de trabajo y organizaciones.

La adopción por parte de los clientes de la tecnología de Schlumberger es cada vez mayor y sigue teniendo un impacto significativo en el rendimiento de la perforación, la producción y las operaciones integradas. Nuestras soluciones innovadoras contribuyen a que la exploración y el desarrollo de los activos de petróleo y gas sean más resistentes y eficientes, con menos carbono y menos impacto en el medioambiente. Algunos ejemplos del trimestre son:

-- En el este de Texas, KJ Energy llevó a cabo la perforación de siete pozos en la formación Cotton Valley de forma totalmente remota, utilizando la tecnología de Schlumberger para aumentar la eficiencia de la perforación en la sección de producción lateral curva pozo tras pozo. El tramo lateral más largo se perforó con un conjunto de fondo de pozo adaptado a la cuenca que incluía el sistema rotativo direccional PowerDrive Orbit G2*, el servicio de perforación acelerada xBolt G2* y la broca con elemento diamantado AxeBlade*. Otras primicias de la cuenca fueron el lateral más rápido y el lateral más largo perforado sin asistencia de motores. Este rendimiento ayudó a KJ Energy a alcanzar una eficiencia de perforación un 50 % mayor en comparación con los conjuntos de motores convencionales utilizados para perforar curvas en el pasado.

-- En el oeste de Kazajistán, la tecnología de Schlumberger ayudó a Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) a evitar 1,3 millones de toneladas métricas de emisiones de equivalentes de CO2 mediante técnicas de combustión cero. Schlumberger desplegó su paquete de refuerzo de la presión de superficie, una parte clave de su cartera de soluciones de respuesta rápida a la producción Production ExPRESS que no requiere productos químicos ni intervención en el pozo. Las soluciones convencionales suelen permitir la producción de petróleo mientras se quema el gas resultante con métodos que son costosos y dan lugar a un aumento de las emisiones por combustión. Gracias a la utilización de tecnologías como la bomba horizontal multietapa de superficie REDA Multiphase HPS y el caudalímetro multifásico de superficie Vx Spectra, ambos de la cartera de Transition Technologies, se eliminó por completo la quema en antorcha, ahorrando el gas para su exportación. El enfoque integrado contribuyó a que KPO pudiera volver a poner rápidamente en producción los pozos y comercializar el gas que, de otro modo, se habría quemado.

-- En Libia, Schlumberger llevó a cabo una campaña de intervención con Mellitah Oil & Gas que aumentó la producción de petróleo en 4000 barriles/día en el campo Bu Attifel. El éxito de esta campaña se tradujo en la adjudicación de un proyecto de mejora de la producción de 100 pozos. Un equipo conjunto de expertos de Schlumberger y del cliente colaboró desde el principio en el proceso de selección de candidatos para la intervención, aumentando la probabilidad de que se produjeran incrementos de la producción y la recuperación mediante una estrecha colaboración, una planificación conjunta y una estricta alineación de los objetivos. Se seleccionaron los mejores pozos candidatos para la intervención y Schlumberger realizó registros de producción e integridad para determinar dónde colocar estratégicamente los tapones de cierre de agua y reperforar las zonas de producción para obtener el máximo beneficio. El tratamiento dio como resultado un aumento de la producción que ayudó a Mellitah Oil & Gas a alcanzar sus objetivos de producción.

-- En Kuwait, Schlumberger aplicó una combinación de tecnologías adecuada para Kuwait Oil Company que permitió aprovechar el potencial de recursos de la zona norte del campo Burgan. Se creó un nuevo flujo de trabajo a medida utilizando tecnologías únicas para realizar una evaluación de lecho fino en estas formaciones. La evaluación petrofísica avanzada de alta resolución confirmó con éxito la producción de petróleo, que luego se validó mediante muestras de calidad junto con la comprensión de la productividad del yacimiento utilizando la sonda radial 3D Saturn*.

-- En Indonesia, Schlumberger utilizó su novedoso sistema de cemento resistente al CO2 EverCRETE* para que Harbour Energy mantuviera la integridad del pozo a largo plazo en un pozo de exploración en aguas profundas con alto contenido de CO2 a una profundidad de alrededor de 4200 pies. Con una matriz autorregenerativa que responde a la exposición al CO2, el sistema EverCRETE también reduce los posibles trabajos de reparación en caso de que se produzca una fuga. El uso del sistema para Harbour Energy redujo la huella de CO2 del proyecto en un 63 % en comparación con los sistemas de cemento tradicionales.

En el ámbito de las nuevas tecnologías energéticas, Schlumberger se encuentra en una posición privilegiada para aplicar sus conocimientos técnicos y su experiencia en la industrialización de la tecnología y convertirse en líder de la transición energética en general. Seguimos creando asociaciones en diversos sectores para desarrollar soluciones de energía limpia.

-- El negocio de Nuevas Energías de Schlumberger se ha asegurado una inversión en ZEG Power para ampliar la tecnología ZEG ICC? para la producción limpia de hidrógeno a partir de gas de hidrocarburos. La tecnología ZEG ICC se basa en el reformado perfeccionado con sorbentes y se desarrolló por primera vez en el Instituto de Tecnología Energética (IFE) de Noruega. La primera planta comercial de ZEG se instalará a finales de 2022 y entrará en funcionamiento en 2023 en el Parque Energético CCB de Kollsnes (Noruega), junto a la infraestructura de almacenamiento de CO2 prevista en Northern Lights.

-- Para ampliar su cartera de tecnologías de captura de CO2, la división de Nuevas Energías de Schlumberger ha llegado a un acuerdo con RTI International para acelerar la industrialización y ampliación de su tecnología patentada de disolventes no acuosos (NAS) para la captura de CO2. La tecnología de NAS es aplicable a una amplia variedad de emisiones industriales, incluidas las emisiones difíciles de depurar de las industrias del acero y el cemento y las emisiones de la generación de energía. Esta tecnología de absorción de nueva generación permite una mayor eficiencia de captura de carbono, al tiempo que consume menos energía en comparación con los disolventes convencionales, lo que da lugar a una reducción significativa de los costos de operación y mejora la economía de los proyectos CCUS. RTI y Schlumberger colaborarán en el desarrollo de modelos que permitan un diseño rápido y la personalización del proceso para lograr un cambio radical en las operaciones de captura de CO2, al tiempo que se aprovechará la presencia mundial de Schlumberger para ampliar las oportunidades de mercado de esta tecnología.

-- Al comenzar la movilización de equipos para la planta piloto de NeoLith Energy en Clayton Valley (Nevada), el negocio de Nuevas Energías de Schlumberger amplió su asociación con Gradiant, un proveedor global de soluciones de agua, para introducir una tecnología sostenible clave en el proceso de producción de compuestos de litio para baterías. Como parte del diagrama de flujo de extracción y producción directa de litio NeoLith Energy de Schlumberger, la tecnología de Gradiant se utiliza para concentrar la solución de litio y generar agua dulce, un elemento crítico en la producción sostenible de litio a partir de salmueras. Esta colaboración permitirá a la industria del litio satisfacer la creciente demanda del mineral con un nivel de utilización del agua hasta ahora inalcanzable, reduciendo simultáneamente el consumo de agua dulce y las aguas residuales. Esta integración tecnológica puede aplicarse a nuevos lugares de extracción y producción de mineral de litio, lo que abrirá oportunidades a regiones de producción de litio sin explotar, así como a operaciones de producción de litio ya existentes.

CUADROS FINANCIEROS

-0- *T Estado resumido de ingresos consolidados (Se indica en millones, excepto los montos por acción) Tercer trimestreNueve mesesEjercicios finalizados el 30 de Septiembre2022 2021 2022 2021 Ingresos7477 USD 5847 USD 20 213 USD 16 704 USD Intereses y otros ingresos (1)75 56 436 91 GastosCosto de los ingresos6042 4862 16 623 14 135 Investigación e ingeniería160 140 456 409 Generales y administrativos94 80 277 231 Interés122 130 369 402 Resultado antes de impuestos (1)1134 USD 691 USD 2924 USD 1618 USD Gasto de impuestos (1)215 129 514 301 Ingresos netos (1)919 USD 562 USD 2410 USD 1317 USD Resultado neto atribuible a participaciones no controladas12 12 33 37 Ingreso neto atribuible a Schlumberger (1)907 USD 550 USD 2377 USD 1280 USD Ganancias diluidas por acción de Schlumberger (1)0,63 USD 0,39 USD 1,65 USD 0,90 USD Promedio de acciones circulantes1418 1402 1414 1399 Promedio de acciones circulantes suponiendo la dilución1439 1424 1436 1422 Depreciaciones y amortizaciones incluidas en los gastos (2)533 USD 530 USD 1598 USD 1588 USD *T

-0- *T (1) Consulte la sección titulada "Cargos y créditos" para más detalles. (2) Incluye depreciación de propiedad, planta y equipos y amortización de activos intangibles, costos de datos de exploración e inversiones de APS. *T

-0- *T Balance consolidado resumido (Se indica en millones) 30 de Sept., 31 de Dic., Activos2022 2021 Activos corrientesEfectivo e inversiones a corto plazo3609 USD 3139 USD Cuentas por cobrar6650 5315 Inventario4143 3272 Otros activos corrientes1209 928 15 611 12 654 Inversión en empresas afiliadas1762 2044 Activos fijos6407 6429 Fondo de comercio12 990 12 990 Activos intangibles3043 3211 Otros activos4280 4183 44 093 USD 41 511 USD Pasivos y capitalPasivos corrientesCuentas por pagar y pasivos acumulados9034 USD 8382 USD Pasivo estimado del impuesto a las ganancias938 879 Préstamos a corto plazo y porción corrientede la deuda a largo plazo899 909 Dividendos por pagar263 189 11 134 10 359 Deuda a largo plazo12 452 13 286 Beneficios posteriores a la jubilación233 231 Otros pasivos2763 2349 26 582 26 225 Capital17 511 15 286 44 093 USD 41 511 USD *T

Liquidez

-0- *T (Se indica en millones) Componentes de liquidez30 de Sept.,202230 de Jun.,202230 de Sept.,202131 de Dic.,2021Efectivo e inversiones a corto plazo3609 USD 2816 USD 2942 USD 3139 USD Préstamos a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo(899) (901) (1,025) (909) Deuda a largo plazo(12 452) (12 946) (14 370) (13 286) Deuda neta (1)(9742) USD (11 031) USD (12 453) USD (11 056) USD Detalle de las variaciones en la liquidez:Nueve Tercer Nueve meses trimestre meses Ejercicios finalizados el 30 de Septiembre,2022 2022 2021 Ingresos netos2410 USD920 USD 1317 USD Cargos y créditos, neto de impuestos (2)(265)- (36) 2145920 1281 Depreciación y amortización (3)1598533 1588 Gastos de compensación basados en acciones23676 229 Cambio en el capital de trabajo(1814)70 (798) Reembolso de impuesto federal estadounidense-- 477 Otros(59)(32) (58) Flujo de caja de las operaciones (4)21061567 2719 Gastos de capital(1046)(382) (694) Inversiones de APS(420)(109) (305) Datos de exploración capitalizados(77)(13) (21) Flujo de caja libre (5)5631063 1699 Dividendos pagados(600)(248) (524) Beneficios de los planes de acciones de empleados17178 137 Adquisición de negocios e inversiones, neto de efectivo adquirido más deuda asumida(45)(37) (98) Producto de la venta de acciones de Liberty513- - Producto de la venta de bienes inmuebles120- - Impuestos pagados sobre los premios de compensación por acciones liquidados en neto(92)(7) (21) Otros(118)(32) (58) Cambio en la deuda neta antes del impacto de las variaciones en las tasas de cambio de divisas extrajeras512817 1135 Impacto de las variaciones en las tasas de cambio de divisas sobre la deuda neta802472 292 Disminución de la deuda neta13141289 1427 Deuda neta, comienzo del período(11 056)(11 031) (13 880) Deuda neta, final del período(9742) USD(9742) USD (12 453) USD *T

-0- *T (1) "Deuda neta" representa la deuda bruta menos el efectivo y las inversiones a corto plazo. La dirección considera que la Deuda neta brinda información útil sobre el nivel de endeudamiento de Schlumberger al reflejar efectivo e inversiones que se podrían usar para cancelar la deuda. La Deuda neta es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse además de, no como sustituto o superior a, la deuda total. (2) Consulte la sección titulada "Cargos y créditos" para más detalles. (3) Incluye depreciación de propiedad, planta y equipos y amortización de activos intangibles, costos de datos de exploración e inversiones de APS. (4) Incluye pagos indemnizatorios de 60 millones de dólares y de 22 millones de dólares durante los nueve meses y el tercer trimestre que finalizaron el 30 de Septiembre de 2022, respectivamente, y 226 millones de dólares y 42 millones de dólares durante los nueve meses y el tercer trimestre que finalizaron el 30 de Septiembre de 2021, respectivamente. (5) El "Flujo de caja libre" representa el flujo de caja de las operaciones menos los gastos de capital, las inversiones de APS y los costos de datos de exploración capitalizados. La gerencia considera que el flujo de caja libre es una medida de liquidez importante para la compañía, y que es de utilidad para los inversores y para la gerencia como medida de la capacidad de Schlumberger para generar efectivo. Una vez cubiertas las necesidades y las obligaciones empresariales, este efectivo puede usarse para reinvertir en la compañía para el crecimiento futuro o para devolvérselos a los accionistas por medio de pagos de dividendos o de recompras de acciones. El flujo de caja libre no representa el flujo de caja residual, disponible para gastos discrecionales. El flujo de caja libre es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse como complemento del flujo de caja de las operaciones, no como sustituto o de valor superior a este. *T

Cargos y créditos

Además de los resultados financieros determinados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los EE. UU. (PCGA), este comunicado de prensa sobre los resultados del tercer trimestre de 2022 incluye también medidas financieras que no son PCGA (según la definición del reglamento G de la SEC). Además de las medidas financieras no establecidas en los PCGA analizadas en "Liquidez", los ingresos netos, excluidos cargos y créditos, así como las medidas derivadas de ellos (lo que incluye GPA diluidas, excluidos cargos y créditos; ingresos netos de Schlumberger, excluidos cargos y créditos; la tasa impositiva efectiva, excluidos cargos y créditos; y el EBITDA ajustado) constituyen medidas financieras no establecidas en los PCGA. La gerencia considera que la exclusión de cargos y créditos de estas medidas financieras le permiten evaluar más efectivamente las operaciones de Schlumberger de un período a otro, e identificar las tendencias operativas que, de otra forma, podrían quedar ocultas por los elementos excluidos. La gerencia también usa estas medidas como indicadores de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. Las medidas financieras que no son los PCGA previas deben considerarse además de, no como un sustituto para o superiores a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA. A continuación se muestra una conciliación de algunas de estas medidas que no son los PCGA con las medidas PCGA comparables. Para una conciliación del EBITDA ajustado con la medida establecida en la PCGA comparable, consulte la sección titulada "Información complementaria" (pregunta 9).

-0- *T (Se indica en millones, excepto los montos por acción) Segundo trimestre 2022Antes de impuestosImpuestoNo cont.interesesNetoGPAdiluidasIngreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 1152 USD 182 USD 11 USD 959 USD 0,67 USD Ganancia por venta de acciones de Liberty (1) (216) (13) - (203) (0,14) Ganancia por venta de inmuebles (1) (43) (2) - (41) (0,03) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 893 USD 167 USD 11 USD 715 USD 0,50 USD Nueve meses 2022Antes de impuestosImpuestoNo cont.interesesNetoGPAdiluidas *Ingreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 2924 USD 514 USD 33 USD 2377 USD 1,65 USD Ganancia por venta de acciones de Liberty (1) (242) (17) - (225) (0,16) Ganancia por venta de inmuebles (1) (43) (2) - (41) (0,03) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 2639 USD 495 USD 33 USD 2111 USD 1,47 USD Tercer trimestre 2021Antes de impuestosImpuestoNo cont.interesesNetoGPAdiluidasIngreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 691 USD 129 USD 12 USD 550 USD 0,39 USD Ganancia no realizada en valores negociables (1) (47) (11) - (36) (0,03) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 644 USD 118 USD 12 USD 514 USD 0,36 USD Nueve meses 2021Antes de impuestosImpuestoNo cont.interesesNetoGPAdiluidas *Ingreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 1618 USD 301 USD 37 USD 1280 USD 0,90 USD Ganancia no realizada en valores negociables (1) (47) (11) - (36) (0,03) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 1571 USD 290 USD 37 USD 1244 USD 0,88 USD *T

-0- *T No hubo cargos ni créditos durante el tercer trimestre de 2022 ni durante los seis primeros meses de 2021. * Los importes no corresponden con la suma debido al redondeo. (1) Se clasifican en Intereses y otros ingresos del Estado resumido de ingresos consolidados.*T

Divisiones

-0- *T (Se indica en millones) Trimestre finalizado30 de Sept., 202230 de Jun., 202230 de Sept., 2021IngresosResultadoantes deimpuestosIngresosResultadoantes deimpuestosIngresosResultadoantes deimpuestosSoluciones digitales e integración900 USD305 USD 955 USD 379 USD 812 USD 284 USD Rendimiento de yacimientos1456244 1333 195 1192 190 Construcción de pozos3084664 2686 470 2273 345 Sistemas de producción2150224 1893 171 1674 166 Eliminaciones y otros(113)(37) (94) (56) (104) (77) Ingresos operativos del segmento antes de impuestos1400 1159 908 Corporativos y otros(155) (148) (145) Ingresos por intereses(1)8 3 8 Gastos por intereses(1)(119) (121) (127) Cargos y créditos(2)- 259 47 7477 USD1134 USD 6773 USD 1152 USD 5847 USD 691 USD *T

-0- *T (Se indica en millones) Nueve meses finalizados30 de Sept., 202230 de Sept., 2021IngresosResultadoantes deimpuestosIngresosResultadoantes deimpuestosSoluciones digitales e integración2713 USD976 USD 2401 USD 805 USD Rendimiento de yacimientos3999598 3312 448 Construcción de pozos81681522 6319 827 Sistemas de producción5647509 4946 475 Eliminaciones y otros(314)(151) (274) (176) Ingresos operativos del segmento antes de impuestos3454 2379 Corporativos y otros(468) (434) Ingresos por intereses(1)13 17 Gastos por intereses(1)(360) (391) Cargos y créditos(2)285 47 20 213 USD2924 USD 16 704 USD 1618 USD *T

-0- *T (1) Excluye los montos incluidos en los resultados de los segmentos. (2) Consulte la sección titulada "Cargos y créditos" para más detalles. *T

Información ComplementariaPreguntas Frecuentes

-0- *T 1)¿Cuál es la orientación de inversión de capital para todo el año 2022? Se espera que la inversión de capital (compuesta por gastos de capital, costos de datos de exploración e inversiones de APS) para todo el año 2022 sea de aproximadamente 2200 millones de dólares. 2)¿Cuál fue el flujo de caja proveniente de las operaciones y el flujo de caja libre para el tercer trimestre de 2022? El flujo de caja proveniente de las operaciones para el tercer trimestre de 2022 fue de 1600 millones de dólares y el flujo de caja libre fue de 1100 millones de dólares. 3)¿Qué se incluyó en "Intereses y otros ingresos" para el tercer trimestre de 2022? Los "Intereses y otros ingresos" del tercer trimestre de 2022 fueron de 75 millones de dólares. Esto consistió en ingresos por intereses de 33 millones de dólares y ganancias de inversiones en el método de participación de 42 millones de dólares. 4)¿Cómo han cambiado los ingresos y los gastos por intereses durante el tercer trimestre de 2022? Los ingresos por intereses de 33 millones de dólares para el tercer trimestre de 2022 aumentaron 14 millones de dólares de forma secuencial. Los gastos por intereses de 122 millones de dólares disminuyeron 2 millones de dólares en forma secuencial. 5)¿Cuál es la diferencia entre los ingresos consolidados antes de impuestos y los ingresos operativos del segmento antes de impuestos de Schlumberger? La diferencia se compone de partidas corporativas, cargos y créditos e intereses ganados y perdidos no asignados a los segmentos, así como gastos de compensación basados en acciones, gastos de amortización asociados con determinados activos intangibles, determinadas iniciativas gestionadas centralmente y otras partidas no operativas. 6)¿Cuál fue la tasa impositiva efectiva (ETR) para el tercer trimestre de 2022? La ETR para el tercer trimestre de 2022, calculada de acuerdo con los PCGA, fue de 18,9 % en comparación con la tasa del 15,8 % para el segundo trimestre de 2022. La ETR del segundo trimestre de 2022, sin incluir cargos y créditos, fue del 18,6 %. No hubo cargos ni créditos en el tercer trimestre de 2022. 7)¿Cuántas acciones del paquete de acciones ordinarias estaban en circulación al 30 de Septiembre de 2022 y cómo cambió esta situación desde el final del trimestre anterior? Había 1418 millones de acciones ordinarias en circulación al 30 de Septiembre de 2022 y 1414 millones de acciones al 30 de Junio de 2022. *T

-0- *T (Se indica en millones) Acciones en circulación al 30 de Junio de 2022 1414 Acciones emitidas bajo el plan de adquisición de acciones de los empleados 3 Acciones emitidas a titulares de opciones, menos acciones intercambiadas - Otorgamiento de acciones restringidas 1 Acciones en circulación al 30 de Septiembre de 2022 1418 *T

-0- *T 8)¿Cuál fue la cantidad promedio ponderada de acciones en circulación durante el tercer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2022? ¿Cómo se concilia esto con el número promedio de acciones en circulación si se asume la dilución usada en el cálculo de ganancias por acción diluidas? El número promedio ponderado de acciones en circulación fue de 1418 millones durante el tercer trimestre de 2022 y de 1414 millones durante el segundo trimestre de 2022. La siguiente es una conciliación de las acciones circulantes promedio con el número promedio de acciones circulantes, asumiendo la dilución usada en el cálculo de ganancias por acción diluidas. *T

-0- *T (Se indica en millones) Tercer trimestre 2022 Segundo trimestre 2022 Promedio ponderado de acciones en circulación1418 1414 Acciones restringidas no otorgadas21 22 Promedio de acciones en circulación asumiendo la dilución1439 1436 *T

-0- *T 9)¿Cuál fue el EBITDA ajustado de Schlumberger en el tercer y segundo trimestres de 2022 y el tercer trimestre de 2021? El EBITDA ajustado de Schlumberger fue de 1756 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, de 1530 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022 y de 1296 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021. Se calcularon de la siguiente manera: *T

-0- *T (Se indica en millones) Tercer trimestre2022Segundo trimestre2022Tercer trimestre2021Resultado neto atribuible a Schlumberger907 USD 959 USD 550 USD Resultado neto atribuible a participaciones no controladas12 11 12 Gasto de impuestos215 182 129 Resultado antes de impuestos1134 USD 1152 USD 691 USD Cargos y créditos- (259) (47) Depreciación y amortización533 532 530 Gastos por intereses122 124 130 Ingresos por intereses(33) (19) (8) EBITDA ajustado1756 USD 1530 USD 1296 USD *T

-0- *T El EBITDA ajustado representa las ganancias antes de impuestos, sin incluir cargos y créditos, la depreciación y la amortización, los gastos y los ingresos por intereses. La gerencia cree que el EBITDA ajustado es una medida de rentabilidad importante para Schlumberger que permite a los inversores y la gerencia evaluar de manera más eficiente el período de operaciones de la Compañía a lo largo del período e identificar tendencias operativas que, de otro modo, podrían ocultarse. La gerencia también usa el EBITDA ajustado como medida de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. El EBITDA ajustado debe considerarse además de, no como sustituto ni superior a, otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA. 10) ¿Cuáles fueron los componentes del gasto de depreciación y amortización para el tercer y segundo trimestres de 2022 y el tercer trimestre de 2021? Los componentes del gasto de depreciación y amortización para el tercer y segundo trimestres de 2022, y para el tercer trimestre de 2021 fueron los siguientes: *T

-0- *T (Se indica en millones) Tercer trimestre2022Segundo trimestre2022Tercer trimestre2021Depreciación de activos fijos343 USD 340 USD 350 USD Amortización de activos intangibles76 75 75 Amortización de las inversiones de APS96 87 82 Amortización de costos de datos de exploración capitalizados18 30 23 533 USD 532 USD 530 USD *T

Acerca de Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) es una empresa de tecnología que se asocia con sus clientes para acceder a la energía. Los miembros de nuestro personal, que son representantes de más de 160 nacionalidades, proporcionan soluciones digitales líderes e implementan tecnologías innovadoras para hacer realidad el rendimiento y la sostenibilidad de la industria energética mundial. Con experiencia en más de 120 países, colaboramos para crear tecnología que propicie el acceso a la energía en beneficio de todos.

Para obtener más información, visite www.slb.com

*Marca de Schlumberger o de una compañía Schlumberger. Otros nombres de compañías, de productos y de servicios pertenecen a sus respectivos titulares.

Información sobre la teleconferencia

Schlumberger realizará una teleconferencia para analizar el comunicado de prensa sobre las ganancias y el panorama comercial el viernes 21 de Octubre de 2022. La teleconferencia está programada para comenzar a las 9:30, hora del este de los EE. UU. Para acceder a la llamada, que está abierta al público, comuníquese con el operador de la teleconferencia al +1 (844) 721-7241 dentro de Norteamérica o al +1 (409) 207-6955 fuera de Norteamérica, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de inicio programada, e indique el código de acceso 8858313. Una vez finalizada la teleconferencia, habrá una reproducción de audio disponible hasta el 20 de Noviembre de 2022 en el +1 (866) 207-1041 dentro de Norteamérica o el +1 (402) 970-0847 fuera de Norteamérica, indicando el código de acceso 1942759. La teleconferencia se transmitirá, simultáneamente, por Internet en www.slb.com/irwebcast solamente en versión de audio. La reproducción de la transmisión por Internet también estará disponible en el mismo sitio web hasta el 20 de Noviembre de 2022.

El presente comunicado de prensa sobre las ganancias del tercer trimestre de 2022 y otras declaraciones que hacemos contienen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores, que incluyen declaraciones que no son hechos históricos. Tales declaraciones contienen términos como "espera", "podría", "puede", "cree", "predice", "planifica", "posible", "proyectado", "proyecciones", "precursor", "pronostica", "perspectiva", "expectativas", "estima", "pretende", "anticipa", "ambición", "meta", "objetivo", "programado", "piensa", "debería", "pudo", "sería", "será", "considera", "probable" y otros términos o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como declaraciones sobre nuestros objetivos financieros y de desempeño y otros pronósticos o expectativas con respecto a, o que dependen de, nuestra perspectiva comercial; el crecimiento de Schlumberger en su conjunto y de cada una de sus divisiones (y líneas comerciales, áreas geográficas o tecnologías específicas dentro de cada división); la demanda de petróleo y gas natural y el crecimiento de la producción; los precios del petróleo y el gas natural; las previsiones o expectativas en materia de transición energética y cambio climático global; las mejoras en los procedimientos operativos y la tecnología; los gastos de capital de Schlumberger y la industria del petróleo y el gas; nuestras estrategias comerciales, incluidas las digitales y "aptas para la cuenca", así como las estrategias de nuestros clientes; nuestra tasa impositiva efectiva; nuestros proyectos de APS, empresas conjuntas y otras alianzas; nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-19 y nuestra preparación para otras emergencias sanitarias generalizadas; el impacto del conflicto actual en Ucrania en el suministro mundial de energía; el acceso a materias primas; las futuras condiciones económicas y geopolíticas globales; la liquidez futura; y los resultados futuros de las operaciones, como los niveles de margen. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, cambios en las condiciones económicas y geopolíticas mundiales; cambios en los gastos de exploración y producción de nuestros clientes, y cambios en el nivel de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural; los resultados de operación y la situación financiera de nuestros clientes y proveedores; la incapacidad de lograr sus objetivos financieros y de desempeño y otros pronósticos y expectativas; la incapacidad para lograr nuestras metas de cero emisiones netas de carbono o las metas provisionales de reducción de emisiones; las condiciones económicas, geopolíticas y comerciales generales en regiones clave del mundo; el conflicto actual en Ucrania; los riesgos del tipo de cambio; la inflación; la presión sobre los precios; el clima y factores estacionales; los efectos desfavorables de las pandemias; la disponibilidad y costo de las materias primas; las modificaciones operativas, las demoras o cancelaciones; los desafíos en nuestra cadena de suministro; la disminución de la producción; el alcance de los cargos futuros; la incapacidad de reconocer las eficacias y otros beneficios previstos de nuestras estrategias e iniciativas comerciales, como lo digital o Schlumberger New Energy; así como nuestras estrategias de reducción de costos; los cambios en las reglamentaciones gubernamentales y los requisitos reglamentarios, incluidos los relacionados con la exploración de petróleo y gas en alta mar, las fuentes radiactivas, los explosivos, los productos químicos y las iniciativas relacionadas con el clima; la incapacidad de la tecnología para enfrentar nuevos desafíos en exploración; la competitividad de fuentes alternativas de energía o sustitutos de productos; y otros riesgos e incertidumbres detallados en este comunicado de prensa y en nuestros Formularios 10-K, 10-Q y 8-K más recientes presentados o proporcionados a la Comisión de Bolsa y Valores. Si uno o más de estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan (o cambian las consecuencias de cualquier desarrollo de este tipo) o si nuestros supuestos subyacentes resultan ser incorrectos, los resultados o efectos reales pueden variar de forma sustancial de los reflejados en nuestras declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas y de otro tipo en el presente comunicado de prensa con respecto a nuestros planes y objetivos ambientales, sociales y de sostenibilidad no son una indicación de que estas declaraciones sean necesariamente importantes para los inversores o que deban divulgarse en nuestros documentos presentados ante la SEC. Además, las declaraciones ambientales, sociales y de sostenibilidad históricas, actuales y a futuro pueden basarse en estándares para medir el progreso que aún se estén desarrollando, controles y procesos internos que continúan evolucionando y suposiciones que estén sujetas a cambios en el futuro. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan en la fecha de su publicación, y Schlumberger renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

