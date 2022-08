Comunicado de prensa de Business Wire: Schlumberger

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) anunció hoy los resultados del segundo trimestre del año 2022.

-0- *T Resultados del segundo trimestre(indicado en millones, excepto los montos por acción)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualIngresos6773 USD 5962 USD 5634 USD 14 % 20 % Ingresos antes de impuestos - con base en los PCGA1152 USD 638 USD 542 USD 81 % 113 % Ingresos netos - con base en los PCGA959 USD 510 USD 431 USD 88 % 123 % GPA diluidas - con base en los PCGA0,67 USD 0,36 USD 0,30 USD 86 % 123 % EBITDA ajustado*1530 USD 1254 USD 1198 USD 22 % 28 % Margen de EBITDA ajustado*22,6 % 21,0 % 21,3 % 157 pbs 132 pbs Ingresos operativos del segmento antes de impuestos*1159 USD 894 USD 807 USD 30 % 44 % Margen operativo del segmento antes de impuestos*17,1 % 15,0 % 14,3 % 212 bps 279 bps Ingresos netos, sin incluir cargos y créditos*715 USD 488 USD 431 USD 47 % 66 % GPA diluidas, sin incluir cargos y créditos*0,50 USD 0,34 USD 0,30 USD 47 % 67 % Ingresos por área geográfica Internacional5188 USD 4632 USD 4511 USD 12 % 15 % América del Norte1537 1282 1083 20 % 42 % Otros48 48 40 n/s n/s 6773 USD 5962 USD 5634 USD 14 % 20 % *T

-0- *T *Estas son medidas financieras no establecidas en los PCGA. Consulte las secciones tituladas "Cargos y créditos", "Divisiones" e "Información complementaria" para obtener más detalles.n/s = no significativo*T

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualIngresos por divisiónSoluciones digitales e integración955 USD 857 USD 817 USD 11 % 17 % Rendimiento de yacimientos1333 1210 1117 10 % 19 % Construcción de pozos2686 2398 2110 12 % 27 % Sistemas de producción1893 1604 1681 18 % 13 % Otros(94) (107) (91) n/s n/s 6773 USD 5962 USD 5634 USD 14 % 20 % Ingresos operativos antes de impuestos por división Soluciones digitales e integración379 USD 292 USD 274 USD 30 % 39 % Rendimiento de yacimientos195 160 156 22 % 25 % Construcción de pozos470 388 272 21 % 73 % Sistemas de producción171 114 171 50 % 0 % Otros(56) (60) (66) n/s n/s 1159 USD 894 USD 807 USD 30 % 44 % Margen operativo antes de impuestos por división Soluciones digitales e integración39,7 % 34,0 % 33,5 % 570 bps 621 bps Rendimiento de yacimientos14,6 % 13,2 % 13,9 % 143 bps 69 pbs Construcción de pozos17,5 % 16,2 % 12,9 % 134 bps 462 bps Sistemas de producción9,0 % 7,1 % 10,2 % 190 bps -114 bps Otrosn/s n/s n/s n/s n/s 17,1 % 15,0 % 14,3 % 212 bps 279 bps n/s = no significativo*T

El director ejecutivo de Schlumberger, Olivier Le Peuch, comentó: "El segundo trimestre marcó un importante punto de inflexión para Schlumberger con una fuerte aceleración del crecimiento de los ingresos y las ganancias. Secuencialmente, los ingresos crecieron un 14 %, en más de 800 millones de USD; las GPA (excluyendo cargos y créditos) aumentaron un 47 %; y el margen operativo del segmento antes de impuestos se amplió a 212 puntos básicos (bps). El crecimiento fue generalizado, impulsado por un aumento de la actividad a nivel internacional, en América del Norte y en todas las divisiones. El trimestre también se caracterizó por una combinación favorable de exploración y actividad en alta mar y el creciente impacto de la mejora de los precios, lo que resultó en el mayor crecimiento trimestral secuencial desde 2010.

"En términos interanuales, los ingresos crecieron un 20 %; las GPA (excluyendo cargos y créditos) aumentaron un 67 %; y el margen operativo del segmento antes de impuestos se amplió a 279 bps.

Aumento de la perspectiva para todo el año

"La fortaleza de nuestro rendimiento superior en el segundo trimestre destaca una inflexión de crecimiento firmemente establecida y nuestra capacidad para participar de manera integral en el crecimiento de la actividad de perforación y terminación a nivel mundial. El ciclo alcista multianual continúa cobrando impulso con la actividad upstream (de exploración y producción inicial) y los precios de los servicios aumentando constantemente tanto a nivel internacional como en América del Norte, lo que da como resultado una perspectiva más sólida para Schlumberger.

"Como resultado de este desempeño y en base a nuestra perspectiva actualizada para el resto del año, ahora se espera que el crecimiento de los ingresos interanuales en 2022 esté alrededor del 15 % al 20 %, lo que se traduce en ingresos para todo el año de al menos 27 mil millones de USD. "Esperamos que estos ingresos más altos generen ganancias que superen nuestras expectativas anteriores, dada nuestra ambición de terminar el año con el margen EBITDA ajustado de 200 puntos básicos mayor que en el cuarto trimestre de 2021", dijo Le Peuch.

Crecimiento del segundo trimestre de base amplia en todas las geografías

El crecimiento de los ingresos secuenciales del segundo trimestre fue amplio, con un aumento de los ingresos internacionales del 12 % y un crecimiento de los ingresos de América del Norte del 20 %. El crecimiento internacional fue generalizado en todas las áreas con más del 90 % de nuestras GeoUnits experimentando un crecimiento de los ingresos. El crecimiento estuvo liderado por Europa, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y África, que experimentó un crecimiento secuencial del 20 % debido a mayores ventas de sistemas de producción en Europa y Escandinavia, el repunte de la actividad de perforación estacional en el hemisferio norte y el aumento de la actividad en alta mar en el África subsahariana que benefició a todas las divisiones. El crecimiento secuencial de los ingresos en América Latina del 10 % se debió a una mayor actividad de estimulación en Argentina, mayores ventas de sistemas de producción en Brasil y México, y mayores perforaciones en alta mar en Guyana. Los ingresos de Medio Oriente y Asia aumentaron un 7 % de manera secuencial debido a una mayor perforación en Asia, particularmente en China, Australia e Indonesia, así como al aumento de la actividad multidivisional en Medio Oriente, principalmente en Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto e Irak. En América del Norte, el crecimiento secuencial de los ingresos del 20 % fue impulsado por un aumento significativo en la actividad de perforación en tierra y en alta mar y un aumento de las licencias de datos de exploración en el Golfo de México de EE. UU.

Poder del Core, Complementado por Digital

Le Peuch dijo: "Estos resultados demuestran el poder del Core de Schlumberger, que está funcionando muy bien y se beneficia de los efectos de un mejor apalancamiento operativo, una combinación favorable de actividades en el extranjero, una mayor adopción de tecnología y un entorno de precios de servicios global en mejora".

Secuencialmente, todas las divisiones registraron un crecimiento de ingresos de dos dígitos, superando el crecimiento de la cantidad de plataformas tanto en Norteamérica como a nivel internacional. Sistemas de producción lideró el crecimiento secuencial, registrando un aumento de ingresos del 18 % debido a mayores entregas de productos y conversión de pedidos pendientes durante el trimestre, principalmente a nivel internacional. Los ingresos por Construcción de pozos aumentaron un 12 % secuencialmente debido a una mayor actividad de perforación en tierra y en alta mar tanto en América del Norte como a nivel internacional, además de mejores precios. Los ingresos por desempeño de yacimientos aumentaron un 10 % debido a una mayor actividad de intervención, evaluación y estimulación, tanto en tierra como en alta mar, junto con mejores precios. Este sólido desempeño en el Core se complementó con el de Servicios digitales e integración, que experimentó un aumento de ingresos secuencial del 11 %, impulsado por mayores ventas de licencias de datos de exploración.

En general, los ingresos operativos del segmento antes de impuestos del segundo trimestre aumentaron a un 30 % de manera secuencial, y el margen operativo del segmento antes de impuestos se amplió 212 bps a 17,1 %, el nivel de margen operativo trimestral más alto desde 2015. Las cuatro divisiones ampliaron sus márgenes secuencialmente.

El efectivo de las operaciones del segundo trimestre fue de 408 millones de USD y reflejó la acumulación de capital de trabajo en línea con el crecimiento significativo de los ingresos. Se espera que el capital de trabajo mejore y, en consecuencia, la generación de flujo de caja libre se acelerará durante la segunda mitad del año, en consonancia con nuestras tendencias históricas.

Una perspectiva fortalecida alineada con las fortalezas de Schlumberger

Le Peuch dijo: "Mirando hacia el futuro, la segunda mitad del año continúa desarrollándose muy bien, como se destaca en nuestras expectativas revisadas para todo el año, que abarcan todas las fases del desarrollo de petróleo y gas y todos los entornos operativos, desde alto volumen en tierra hasta aguas profundas en alta mar, y estableciendo firmemente la digitalización, la descarbonización y la mejora de los precios como características definitorias de este ciclo ascendente.

"A pesar de las preocupaciones a corto plazo sobre una desaceleración económica mundial, se espera que la combinación de seguridad energética, precios de equilibrio favorables y la urgencia de aumentar la capacidad de producción de petróleo y gas continúe respaldando un fuerte crecimiento del gasto upstream (exploración y desarrollo inicial). En consecuencia, estamos presenciando una desvinculación del gasto upstream de la volatilidad de la demanda a corto plazo, lo que se traduce en un crecimiento resiliente de la actividad mundial de petróleo y gas en 2022 y más allá.

"Nuestros resultados del segundo trimestre fueron una gran demostración de nuestros ingresos, márgenes operativos y potencial de crecimiento de las ganancias. Estoy muy complacido con nuestra ejecución en lo que va del año y extiendo mi agradecimiento a nuestro equipo por entregar un trimestre excepcional".

Otros eventos

El 21 de julio de 2022, el Directorio de Schlumberger aprobó un dividendo en efectivo trimestral de 0,175 USD por acción ordinaria en circulación, pagadero el 13 de octubre de 2022 a los accionistas registrados al 7 de septiembre de 2022.

Ingresos por área geográfica

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualAmérica del Norte1537 USD 1282 USD 1083 USD 20 % 42 % América Latina1329 1204 1057 10 % 26 % Europa/CEI/África1691 1404 1453 20 % 16 % Medio Oriente y Asia2168 2024 2001 7 % 8 % Eliminaciones y otros48 48 40 n/s n/s 6773 USD 5962 USD 5634 USD 14 % 20 % Internacional5188 USD 4632 USD 4511 USD 12 % 15 % América del Norte1537 USD 1282 USD 1083 USD 20 % 42 % n/s = no significativo*T

Internacional

Los ingresos en América Latina por 1300 millones de USD aumentaron un 10 % secuencialmente debido a una mayor actividad de estimulación en Argentina, mayores ventas de sistemas de producción en Brasil y México, y mayores perforaciones en alta mar en Guyana.

En términos interanuales, los ingresos crecieron un 26 % debido a una mayor actividad de perforación en México, Ecuador y Brasil, así como a una mayor actividad de estimulación en Argentina.

Los ingresos de Europa/CEI/África de 1700 millones de USD aumentaron un 20 % de forma secuencial. Este crecimiento significativo fue impulsado por una actividad que se fortaleció más allá del impacto de la recuperación de la actividad de perforación estacional en el hemisferio norte con mayores ventas de Sistemas de producción en Europa y Escandinavia y aumentos de la actividad multidivisional en el África subsahariana.

En términos interanuales, los ingresos crecieron un 16 %, principalmente por mayores ventas de Sistemas de producción en Europa y mayores perforaciones de exploración en el África subsahariana en alta mar, parcialmente compensado por la disminución de los ingresos en Rusia.

Los ingresos en elMedio Oriente y Asiade 2200 millones de USD aumentaron un 7 % de forma secuencial debido a una mayor perforación en Asia, especialmente en China, Australia e Indonesia, así como al aumento de la actividad multidivisional en Medio Oriente, principalmente en Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto e Irak.

En términos interanuales, los ingresos aumentaron un 8 % debido a una mayor actividad de perforación, estimulación e intervención en nuevos proyectos en Irak, Omán, Egipto, Qatar, y en todo el Sudeste Asiático y Australia.

América del Norte

Los ingresos de América del Nortede 1500 millones de USD aumentaron un 20 % de forma secuencial y representaron la tasa de crecimiento trimestral secuencial más alta desde 2017. El crecimiento de los ingresos por actividades terrestres en los EE. UU. superó el aumento de la cantidad de plataformas de forma secuencial, mientras que el crecimiento de los ingresos por actividades en alta mar fue más del doble del ritmo de los ingresos por actividades terrestres en los EE. UU., impulsado por el aumento de las licencias de datos de exploración en el Golfo de México de los EE. UU. y una mayor actividad de perforación. Los ingresos por actividades terrestres de EE. UU. aumentaron debido a una mayor actividad de perforación y mayores ventas de sistemas de producción de superficie, mientras que los ingresos por actividades terrestres de Canadá aumentaron a pesar de la ruptura de primavera debido a mayores ingresos del proyecto Asset Performance Solutions (APS).

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, los ingresos en América del Norte crecieron un 42 %. Todas las divisiones experimentaron un crecimiento significativo principalmente por una mayor actividad de perforación e intervención, mayores ventas de los sistemas de producción, mayores licencias de datos de exploración y una fuerte contribución del proyecto APS en Canadá.

Resultados del segundo trimestre por división

Soluciones digitales e integración

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualIngresosInternacional627 USD 631 USD 625 USD -1 % 0 % América del Norte327 225 191 45 % 71 % Otros1 1 1 n/s n/s 955 USD 857 USD 817 USD 11 % 17 % Ingresos operativos antes de impuestos379 USD 292 USD 274 USD 30 % 39 % Margen operativo antes de impuestos39,7 % 34,0 % 33,5 % 570 bps 621 bps n/s = no significativo*T

Los ingresos por Soluciones digitales e integración de 955 millones de USD aumentaron un 11 % secuencialmente y un 17 % interanual principalmente debido a mayores ventas de licencias de datos de exploración, incluidos 95 millones de USD en tarifas de transferencia.

El margen operativo de Soluciones digitales e integración antes de impuestos del 40 % se amplió a 570 bps secuencialmente y a 621 bps de forma interanual, debido a mayores ventas de licencias de datos de exploración en el Golfo de México de EE. UU. y una mayor rentabilidad en los proyectos APS, particularmente en Canadá.

Rendimiento de yacimientos

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualIngresosInternacional1222 USD 1105 USD 1038 USD 11 % 18 % América del Norte111 103 79 8 % 41 % Otros- 2 - n/s n/s 1333 USD 1210 USD 1117 USD 10 % 19 % Ingresos operativos antes de impuestos195 USD 160 USD 156 USD 22 % 25 % Margen operativo antes de impuestos14,6 % 13,2 % 13,9 % 143 bps 69 pbs n/s = no significativo*T

Los ingresos por rendimiento de yacimientos de 1300 millones de USD aumentaron un 10 % de forma secuencial debido a una mayor actividad en tierra y en alta mar más allá del impacto de la recuperación estacional en el hemisferio norte, junto con una mejora de los precios. El crecimiento internacional estuvo impulsado por el repunte estacional de la actividad en Escandinavia y China; una mayor actividad en altamar (offshore) en el África subsahariana; un mayor trabajo de evaluación, intervención y estimulación en América Latina; y un mayor trabajo de evaluación e intervención en Medio Oriente y Asia. El crecimiento de América del Norte se debió a una mayor actividad de intervención en el Golfo de México de EE. UU.

El crecimiento interanual de los ingresos fue amplio en todas las regiones y GeoUnits, excepto Rusia y Asia Central. Se registró un crecimiento de dos dígitos en los servicios de evaluación, intervención y estimulación tanto en tierra como en alta mar, con una mayor actividad relacionada con la exploración durante el trimestre.

El margen operativo antes de impuestos de Rendimiento de yacimientos del 15 % amplió los 143 puntos básicos de forma secuencial. La rentabilidad se vio impulsada por la recuperación estacional en el hemisferio norte, una mayor actividad de exploración y en alta mar, una combinación de tecnologías favorable y precios mejorados.

En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos se amplió a 69 pbs con una mejora de la rentabilidad tanto en evaluación como en intervención y geográficamente en América del Norte, Europa/CEI/África y América Latina.

Construcción de pozos

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualIngresosInternacional2083 USD 1865 USD 1708 USD 12 % 22 % América del Norte553 485 352 14 % 57 % Otros50 48 50 n/s n/s 2686 USD 2398 USD 2110 USD 12 % 27 % Ingresos operativos antes de impuestos470 USD 388 USD 272 USD 21 % 73 % Margen operativo antes de impuestos17,5 % 16,2 % 12,9 % 134 bps 462 bps n/s = no significativo*T

Los ingresos por construcción de pozos de 2700 millones de USD aumentaron un 12 % secuencialmente debido a una mayor actividad de perforación en tierra y en alta mar tanto en América del Norte como a nivel internacional, más allá del impacto del repunte estacional en el hemisferio norte, además de la mejora de los precios. En América del Norte, el crecimiento secuencial de los ingresos superó el aumento de la cantidad de plataformas en tierra y mar adentro de EE. UU., a pesar de los efectos de la ruptura de primavera en Canadá. Además del repunte estacional, el crecimiento internacional también fue impulsado por mejores precios y nuevos proyectos, particularmente en Guyana, Argentina y África subsahariana, así como una mayor actividad de perforación en el Sudeste Asiático, Australia y Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita y Qatar.

En términos interanuales, el crecimiento de los ingresos del 27 % en todas las áreas estuvo liderado por América del Norte y América Latina, que crecieron un 50 % o más. Medio Oriente y Asia crecieron un 17 % mientras que Europa/CEI/África aumentó un 12 % interanual. Se registró un crecimiento de dos dígitos en fluidos de perforación, mediciones y perforación integrada, tanto en tierra como en alta mar.

El margen operativo antes de impuestos de la construcción de pozos del 18 % se amplió a 134 bps secuencialmente debido a la mejora de la rentabilidad en la mayoría de sus líneas de negocios, particularmente en Europa/CEI/África y Medio Oriente, y en áreas de Asia. La expansión del margen se debió a la recuperación estacional en el hemisferio norte, una mayor actividad de exploración y en alta mar, una combinación de tecnologías favorable y precios mejorados.

En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos se amplio a 462 pbs y la rentabilidad mejoró en la mayoría de las regiones, impulsada por una mayor actividad y mejores precios.

Sistemas de producción

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados alCambio30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021SecuencialInteranualIngresosInternacional1341 USD 1127 USD 1220 USD 19 % 10 % América del Norte550 473 458 16 % 20 % Otros2 4 3 n/s n/s 1893 USD 1604 USD 1681 USD 18 % 13 % Ingresos operativos antes de impuestos171 USD 114 USD 171 USD 50 % 0 % Margen operativo antes de impuestos9,0 % 7,1 % 10,2 % 190 bps -114 bps n/s = no significativo*T

Los ingresos de los sistemas de producción de 1900 millones de USD aumentaron un 18 % de forma secuencial a medida que se reducían las limitaciones logísticas y de la cadena de suministro, lo que facilitaba el aumento de las entregas de productos y la conversión de pedidos pendientes, principalmente a nivel internacional. El aumento fue impulsado por un crecimiento de ingresos de dos dígitos en todas las líneas de negocio, encabezado por Europa/CEI/África en mayores entregas de sistemas de producción submarinos y midstream (procesos medios); por Latinoamérica con mayores ventas de sistemas submarinos de producción; y por Norteamérica, principalmente el territorio continental de los Estados Unidos, con mayores ventas de sistemas de producción de superficie.

En términos interanuales, el crecimiento de dos dígitos fue impulsado por nuevos proyectos y mayores entregas de productos principalmente en Europa/CEI/África, América del Norte y América Latina.

El margen operativo antes de impuestos de los sistemas de producción del 9 % se expandió en 190 bps de forma secuencial debido a la mejora de la rentabilidad derivada de mayores ventas de sistemas de producción de superficie, pozos y submarinos.

En términos interanuales, el margen operativo antes de impuestos se contrajo 114 bps debido a mayores costos de logística y una combinación de ingresos desfavorable.

Puntos destacados trimestrales

Schlumberger continúa asegurando una cartera de concesiones de nuevos contratos a medida que los clientes anuncian nuevos proyectos y con la expansión de desarrollos existentes a nivel mundial. Schlumberger está siendo seleccionado cada vez más por su rendimiento y ejecución superiores y su tecnología innovadora que mejora el éxito del cliente. Ejemplos de concesiones del trimestre incluyen los siguientes:

-- En Noruega, Aker BP ASA se le adjudicó un acuerdo marco a Cameron, una empresa de Schlumberger, para bocas de pozo de superficie y árboles de producción de hasta 64 pozos en los proyectos North of Alvheim, King Lear y Valhall New Central Platform en el sector noruego del Mar del Norte. El acuerdo de diez años contiene extensiones opcionales para la vida útil del campo y cubre la ingeniería, la calificación y la fabricación de equipos de cabeza de pozo digitalizados y árboles de producción con capacidad de operación de hasta 15 000 psi y monitoreo basado en la condición, así como un nuevo sistema de cabezal de pozo de producción configurable Fontus* de metal a metal de 21 pulgadas. La instalación está programada para comenzar en 2024.

-- En Brasil, Petrobras adjudicó a Schlumberger un contrato para la terminación inteligente integrada de pozos en el área presalina. El diseño de terminación avanzado seleccionado para estos pozos incluye válvulas de control de flujo de intervalo prémium, una herramienta de desconexión húmeda de fondo de pozo de acoplamiento inductivo y una herramienta de ejecución inalámbrica en tiempo real, válvulas de seguridad de alto rendimiento para aguas profundas GeoGuard* y sistemas de monitoreo permanente Metris*. Este paquete de tecnología de terminación inteligente permitirá a Petrobras monitorear y controlar la producción con mayor precisión, lo que mejorará la recuperación final. Este contrato, cuyo trabajo se espera que comience en el primer trimestre de 2023, es un precursor del desarrollo de una completación totalmente eléctrica, actualmente en curso en Brasil en el Centro de Ingeniería de Schlumberger en Taubaté.

-- OneSubsea®, el negocio de sistemas de procesamiento, producción y tecnologías submarinas de Schlumberger, recibió un contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación (engineering, procurement, construction, and installation, EPCI) de OKEA para el suministro de tres bombas submarinas de alto impulso y así aumentar la producción del campo Draugen, ubicado en la parte sur del Mar de Noruega. Según el contrato, que es parte de un acuerdo marco firmado en 2017 por OKEA y la Subsea Integration Alliance (Alianza de Integración Submarina), OneSubsea entregará un nuevo módulo de bomba de alto impulso y modificará dos módulos de bomba existentes para convertirlos en bombas de alto impulso capaces de manejar una presión diferencial y un rendimiento más altos y de esta manera maximizar la producción de este activo. La entrega de los módulos de bomba está prevista para 2023.

-- Sarawak Shell Berhad adjudicó a Schlumberger un contrato para servicios de perforación integrados en siete pozos de exploración en la costa de Malasia. El alcance del contrato incluye perforación y medición, cableado eléctrico, fluidos de perforación, control de sólidos, cementación, perforación de revestimiento, de trépanos y registros de lodo. Schlumberger aplicará una variedad de tecnologías, incluido el servicio de revestimiento direccional durante la perforación Allegro CD* con el servicio de perforación sónica sonicVISION* para mejorar el rendimiento de esta operación, que comenzó durante el segundo trimestre de 2022.

-- Equinor otorgó una concesión directa a Schlumberger para equipos de levantamiento artificial y terminación de fondo de pozo para extender la vida útil del campo Statfjord en el Mar del Norte. Respaldando el doble objetivo de Equinor de aumentar la recuperación del campo y al mismo tiempo reducir significativamente la intensidad de carbono de la producción incremental, la concesión incluye una bomba sumergible eléctrica (ESP) sin equipo (de perforación) Shuttle* que utiliza una bomba REDA* alimentada a través de una estación de acoplamiento Wet-Mate de fondo de pozo integrada en la terminación. Debido a que un ESP puede drenar más completamente el yacimiento utilizando menos electricidad por barril que el levantamiento artificial por gas impulsado por compresor, esta solución aumentará la producción anual y reducirá la intensidad de carbono. Se espera que la instalación de las terminaciones con la tecnología ESP sin equipo de Shuttle comience en el primer trimestre de 2023.

-- Chariot, la compañía de energía de transición enfocada en África, firmó un contrato para la fase de ingeniería y diseño inicial (front-end engineering and design, FEED) con Schlumberger y Subsea 7, como parte de un consorcio, del proyecto de desarrollo de gas Anchois en la costa de Marruecos. El alcance del acuerdo incorpora componentes costa afuera que incluyen completaciones de pozos; sistemas de producción submarinos; y umbilicales submarinos, elevadores y líneas de flujo (SURF) que serán entregados por la Subsea Integration Alliance. Los componentes en tierra incluyen una instalación central de procesamiento (CPF) y líneas de flujo y controles desde el CPF hasta el cruce costero que entregará Schlumberger.

-- Talos Energy adjudicó contratos a Schlumberger para servicios de construcción de pozos, incluidos fluidos de perforación, perforación direccional, de trépanos y escariadores, y adquisición de registros durante la perforación en aguas profundas del Golfo de México. Esto se suma a las concesiones anteriores en los proyectos Talos en curso, incluida la perforación de desarrollo desde la plataforma Pompano en la plataforma continental. Las nuevas concesiones incluyen tecnologías que ofrecerán exigentes perfiles de perforación direccional en 3D y datos de alta calidad con tecnología superior de registro durante la perforación. Talos tiene programado desplegar una plataforma semisumergible en agosto de 2022 para esta campaña de aguas profundas de múltiples pozos, el último proyecto en una colaboración entre las dos compañías que se ha desarrollado a lo largo de los años para ofrecer los mejores pozos de su clase.

-- La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) adjudicó a Schlumberger un contrato de servicios de comunicación fija (por cable) por cinco años. El contrato, que incluye una extensión opcional de dos años, cubre la adquisición de registros con cable en pozos abiertos y entubados, así como los servicios de adquisición de registros con tubería flexible y de disparos. Las tecnologías de Schlumberger, incluido el servicio de espectroscopia multifunción Pulsar* y la sonda radial 3D Saturn*, se implementarán para maximizar la producción de los pozos existentes y evaluar nuevos campos para la expansión de la producción. Se espera que los trabajos comiencen en el tercer trimestre de 2022.

La adopción digital en toda la industria continúa cobrando impulso, ampliando la forma en que los clientes acceden a sus datos, mejoran los flujos de trabajo existentes o crean nuevos, y utilizan los datos para orientar las decisiones que impulsan el rendimiento en el campo. Los clientes están adoptando nuestra plataforma digital líder en el sector y las soluciones de vanguardia sobre el terreno para resolver nuevos retos y mejorar el rendimiento operativo. Los ejemplos del trimestre incluyen lo siguiente:

-- En alta mar en Brasil, las operaciones autónomas de Schlumberger en la plataforma Peregrino ofrecen una visión del futuro en la construcción de pozos, que ha sido construida sobre una base nativa digital y capacidades únicas de integración de equipos y servicios. Además de la entrega de los sistemas de control y perforación completos en la plataforma, Schlumberger desarrolló un avatar digital de la plataforma, lo que permite la orquestación digital sin interrupciones del equipo de superficie y el proceso de construcción de pozos subterráneos, un paso más cerca de la visión de perforación autónoma.

-- En Malasia, PETRONAS adjudicó a Schlumberger un contrato para incorporar la solución de entrega de pozos en el objetivo DrillOps* en una campaña de perforación en la costa oeste de Malasia, la primera implementación de esta aplicación digital en Asia. La perforación ya ha comenzado y se espera que la solución DrillOps proporcione un rendimiento, una seguridad y una eficiencia de perforación superiores para PETRONAS. Esta implementación se basa en asociaciones digitales iniciadas entre Schlumberger y PETRONAS para acelerar su planificación de desarrollo de campo y optimizar el rendimiento de la producción de activos.

-- En Ecuador, Schlumberger implementó una solución de inyección de agua digital, basada en las soluciones de inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT) de borde de Agora*, que está aumentando la producción para PetroEcuador en el campo Shushufindi. El sistema integra hardware inteligente y soluciones Agora para generar vigilancia continua en tiempo real, notificaciones inteligentes y bucles de control local para la inyección de agua. Aprovechando la IA desplegada en el borde, el sistema predijo fallas tempranas de la bomba de inyección de agua y, en consecuencia, evitó la reducción de la producción de petróleo derivada de la capacidad limitada de manejo de agua. Esta solución digital ha evitado 12 000 bbl de pérdidas de producción, costos de mantenimiento correctivo y 100 horas de mano de obra que, de otro modo, habrían reducido el rendimiento del proyecto. El cliente espera expandir el despliegue de esta solución Agora a otros sistemas de inyección en el campo.

Schlumberger continúa introduciendo nuevas tecnologías que impulsan la eficiencia del cliente y mejoran el rendimiento operativo. Entre las nuevas tecnologías implementadas se encontraban soluciones de la cartera de Transition Technologies* que lograron una reducción significativa de las emisiones.

-- En el este de Texas, Schlumberger entregó un pozo de producción de curva y lateral de una milla en el periodo de tiempo más rápido en la historia de KJ Energy en la desafiante formación de Cotton Valley. El conjunto de fondo de pozo apto para la cuenca (BHA, por sus siglas en inglés) que incluye solo la tecnología de Schlumberger, que incluye el sistema dirigible con rotación PowerDrive Orbit G2*, el servicio de perforación acelerada xBolt G2* y la barrena con elemento de diamante estriado AxeBlade*, perforó de forma remota la curva de 6,75 pulgadas y el lateral en 10,6 días con el servicio conectado de forma digital Performance Live*. Este rendimiento ayudó al cliente a superar su desempeño promedio en un 28 % y su récord anterior del pozo en 24 horas.

-- En la costa de Brasil, la aplicación reciente de tecnología y un modelo de contrato de perforación integrado de Schlumberger han permitido a Petrobras perforar dos de sus pozos de la manera más rápida que se haya registrado, incluido el récord nacional más reciente de 23 días, 7 días antes de lo planeado. La adopción de un enfoque integrado permitió el audaz plan de perforación de Petrobras que se ejecutó con tecnología adecuada, incluido el servicio de mapeo de yacimientos de alta definición GeoSphere HD* durante la perforación y la utilización de la broca con elemento de diamante estriado AxeBlade. Esto marcó el primer uso de cortadores geométricos en Marlim Field y contribuyó al éxito operativo. Schlumberger Well Construction tiene el desempeño récord por haber perforado recientemente los tres pozos en alta mar de Brasil de la manera más rápida posible.

-- En la costa de Java Oriental, Schlumberger permitió a Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL) poner en producción dos pozos de exploración taponados, evitando la necesidad de perforar nuevos pozos y acortando el tiempo del primer gas (la fecha en la que el gas puede estar disponible por primera vez en el proyecto). Esta fue la primera conversión de un pozo de exploración costa afuera a un pozo de producción en el que se había cortado el revestimiento en el fondo del mar. Para lograr esto, Schlumberger usó una aplicación novedosa de su sistema de reparación de tubería de revestimiento hermético al gas Casing Reconnect* de metal a metal para el reingreso y la terminación.

-- Schlumberger está implementando una nueva tecnología que puede aumentar la eficiencia del taponamiento y abandono (plugging and abandonment, P&A) de pozos sin equipo de perforación, lo que representa un cambio radical en el proceso de P&A para la industria. La tecnología de evaluación de barrera P&A de secuencia dual de Schlumberger se ejecutó por primera vez en el Golfo de México para evaluar la adherencia del cemento en el espacio anular entre el revestimiento de 13 3/8 pulgadas y 16 pulgadas con la herramienta de adquisición de registros que fue puesta en función dentro de la tubería de revestimiento de producción no cementada de 9 5/8 pulgadas. La técnica documentó una unión de cemento suficiente para permitir que la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental no exija una mayor reparación de ese espacio anular. Esto ahorró a W&T Offshore Inc. varios días en la operación de abandono realizada por la embarcación Q4000, operada por Helix Energy Solutions Group, Inc., el socio de Schlumberger en la no incorporada Subsea Services Alliance.

Nuestra industria debe promover la sustentabilidad en sus operaciones, reduciendo el impacto medioambiental mientras contribuye a la estabilidad del suministro energético mundial. Schlumberger sigue creando y aplicando tecnología tanto para reducir las emisiones de las operaciones de los clientes como para apoyar la generación de energía limpia en todo el mundo.

-- Zorlu Enerji, el inversor geotérmico líder de Turquía, instaló la primera bomba sumergible eléctrica (ESP) geotérmica de bajo consumo de energía REDA Thermal* del país para aumentar la generación de electricidad sin emisiones de carbono en su instalación de energía geotérmica de Kizildere. La bomba térmica REDA utiliza tecnología de motor de imanes permanentes ESP, una de las tecnologías de transición de Schlumberger, para reducir la carga parásita necesaria para operar el ESP, lo que aumenta la potencia neta generada. Las bombas térmicas REDA están diseñadas específicamente para la industria geotérmica, combinando la innovación que supera los desafíos de la producción de petróleo y gas con materiales que cumplen con los requisitos operativos y de longevidad de los pozos geotérmicos. Esta tecnología se desarrolló aprovechando la experiencia en el dominio de la industria de GeothermEx, una empresa de servicios y consultoría geotérmica multidisciplinaria de Schlumberger.

Schlumberger continúa avanzando en su cartera de proyectos de nuevas energías en Schlumberger New Energy, donde está aplicando la experiencia en el dominio y las capacidades de industrialización de tecnología a los crecientes mercados de nuevas energías.

-- Celsius Energy, una empresa comercial de Schlumberger New Energy enfocada en soluciones de calefacción y refrigeración para edificios, comenzó la instalación de su novedosa solución de geoenergía para Groupement Optic 2000, una marca francesa líder de anteojos, en su sede en Clamart, Francia. La instalación consta de 12 000 m2 de oficinas y un taller en el que se fabrican vidrios a partir de materiales reciclados. En línea con el compromiso de Groupement Optic 2000 con el desarrollo sostenible, el sistema Celsius fue seleccionado por su capacidad para reducir las emisiones de CO2 y los costos de energía, y se espera que reduzca la huella de CO2 de la ubicación en un 70 % y su consumo de energía en un 40 %. Esta instalación es uno de los cinco proyectos en curso en Europa para Celsius Energy y se espera que esté operativa en el cuarto trimestre de 2022.

CUADROS FINANCIEROS

-0- *T Estado resumido de ingresos consolidados (indicado en millones, excepto los montos por acción) Segundo trimestreSeis mesesEjercicios finalizados el 30 de junio2022 2021 2022 2021 Ingresos6773 USD 5634 USD 12 735 USD 10 857 USD Intereses y otros ingresos(1)311 16 361 35 GastosCosto de los ingresos5568 4768 10 581 9274 Investigación e ingeniería154 134 295 268 Generales y administrativos86 70 183 150 Interés124 136 247 272 Resultado antes de impuestos (1)1152 USD 542 USD 1790 USD 928 USD Gasto de impuestos (1)182 99 300 173 Ingresos netos (1)970 USD 443 USD 1490 USD 755 USD Resultado neto atribuible a participaciones no controladas11 12 21 25 Ingreso neto atribuible a Schlumberger (1)959 USD 431 USD 1469 USD 730 USD Ganancias diluidas por acción de Schlumberger (1)0,67 USD 0,30 USD 1,02 USD 0,51 USD Promedio de acciones circulantes1414 1398 1413 1398 Promedio de acciones circulantes suponiendo la dilución1436 1421 1435 1420 Depreciaciones y amortizaciones incluidas en los gastos (2)532 USD 526 USD 1065 USD 1058 USD *T

-0- *T (1) Consulte la sección titulada "Cargos y créditos" para más detalles. (2) Incluye depreciación de propiedad, planta y equipos y amortización de activos intangibles, costos de datos de exploración e inversiones de APS. *T

Balance consolidado resumido

-0- *T (Indicado en millones) 30 de junio de 31 de diciembre de Activos2022 2021 Activos corrientesEfectivo e inversiones a corto plazo2816 USD 3139 USD Cuentas por cobrar6247 5315 Inventario3968 3272 Otros activos corrientes1285 928 14 316 12 654 Inversión en empresas afiliadas1767 2044 Activos fijos6386 6429 Fondo de comercio13 009 12 990 Activos intangibles3102 3211 Otros activos4247 4183 42 827 USD 41 511 USD Pasivos y capitalPasivos corrientesCuentas por pagar y pasivos acumulados8528 USD 8382 USD Pasivo estimado del impuesto a las ganancias884 879 Préstamos a corto plazo y porción corrientede la deuda a largo plazo901 909 Dividendos por pagar270 189 10 583 10 359 Deuda a largo plazo12 946 13 286 Beneficios posteriores a la jubilación232 231 Otros pasivos2441 2349 26 202 26 225 Capital16 625 15 286 42 827 USD 41 511 USD *T

Liquidez

-0- *T (Indicado en millones)Componentes de liquidez30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 202131 de diciembre de 2021Efectivo e inversiones a corto plazo 2816 USD 2649 USD 2682 USD 3139 USD Préstamos a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo (901) (923) (36) (909) Deuda a largo plazo (12 946) (13 163) (15 687) (13 286) Deuda neta (1) (11 031 USD) (11 437 USD) (13 041 USD) (11 056 USD) El detalle de los cambios en la liquidez es el siguiente: SeisSegundo Seis MesesTrimestre Meses Ejercicios finalizados el 30 de junio20222022 2021 Ingresos netos1490 USD970 USD 755 USD Cargos y créditos, neto de impuestos (2)(266)(244) - 1224726 755 Depreciación y amortización (3)1065532 1058 Gastos de compensación basados en acciones16071 156 Cambio en el capital de trabajo(1884)(936) (758) Reembolso de impuesto federal estadounidense-- 477 Otros(26)15 (39) Flujo de caja de las operaciones (4)539408 1649 Gastos de capital(664)(360) (421) Inversiones de APS(311)(143) (188) Datos de exploración capitalizado(64)(24) (12) Flujo de caja libre (5)(500)(119) 1028 Dividendos pagados(352)(177) (349) Beneficios de los planes de acciones de empleados9322 62 Adquisición de negocios e inversiones, neto de efectivo adquirido más deuda asumida(8)(8) (35) Producto de la venta de acciones de Liberty513429 - Producto de la venta de bienes inmuebles120120 - Otros(171)(66) (30) Cambio en la deuda neta antes del impacto de las variaciones en las tasas de cambio de divisas(305)201 676 Impacto de las variaciones en las tasas de cambio de divisas sobre la deuda neta330205 163 Disminución de la deuda neta25406 839 Deuda neta, comienzo del período(11 056)(11 437) (13 880) Deuda neta, final del período(11 031 USD)(11 031 USD) (13 041 USD) *T

-0- *T (1) "Deuda neta" representa la deuda bruta menos el efectivo y las inversiones a corto plazo. La dirección considera que la Deuda neta brinda información útil sobre el nivel de endeudamiento de Schlumberger al reflejar efectivo e inversiones que se podrían usar para cancelar la deuda. La Deuda neta es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse además de, no como sustituto o superior a, la deuda total. (2) Consulte la sección titulada "Cargos y créditos" para más detalles. (3) Incluye depreciación de propiedad, planta y equipos y amortización de activos intangibles, costos de datos de exploración e inversiones de APS. (4) Incluye pagos indemnizatorios de 38 millones de USD y de 16 millones de USD durante los seis meses y el segundo trimestre que finalizaron el 30 de junio de 2022, respectivamente, y 184 millones de USD y 72 millones de USD durante los seis meses y el segundo trimestre que finalizaron el 30 de junio de 2021, respectivamente. (5) El "Flujo de caja libre" representa el flujo de caja de las operaciones menos los gastos de capital, las inversiones de APS y los costos de datos de exploración capitalizados. La gerencia considera que el flujo de caja libre es una medida de liquidez importante para la compañía, y que es de utilidad para los inversores y para la gerencia como medida de la capacidad de Schlumberger para generar efectivo. Una vez cubiertas las necesidades y las obligaciones empresariales, este efectivo puede usarse para reinvertir en la compañía para el crecimiento futuro o para devolvérselos a los accionistas por medio de pagos de dividendos o de recompras de acciones. El flujo de caja libre no representa el flujo de caja residual, disponible para gastos discrecionales. El flujo de caja libre es una medida financiera no establecida en los PCGA que debe considerarse como complemento del flujo de caja de las operaciones, no como sustituto o de valor superior a este. *T

Cargos y créditos

Además de los resultados financieros determinados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los EE. UU. (PCGA), este Comunicado de prensa del segundo trimestre del 2022 incluye también medidas financieras que no son PCGA (según la definición del reglamento G de la SEC). Además de las medidas financieras no establecidas en los PCGA analizadas en "Liquidez", los ingresos netos, excluidos cargos y créditos, así como las medidas derivadas de ellos (lo que incluye GPA diluidas, excluidos cargos y créditos; ingresos netos de Schlumberger, excluidos cargos y créditos; la tasa impositiva efectiva (effective tax rate, ETR), excluidos cargos y créditos; y el EBITDA ajustado) constituyen medidas financieras no establecidas en los PCGA. La gerencia considera que la exclusión de cargos y créditos de estas medidas financieras le permiten evaluar más efectivamente las operaciones de Schlumberger de un período a otro, e identificar las tendencias operativas que de otra forma podrían quedar ocultas por los elementos excluidos. La gerencia también usa estas medidas como medidas de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. Las medidas financieras que no son los PCGA previas deben considerarse además de, no como un sustituto para o superiores a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA. A continuación se muestra una conciliación de algunas de estas medidas que no son los PCGA con las medidas PCGA comparables. Para una conciliación del EBITDA ajustado con la medida establecida en la PCGA comparable, consulte la sección titulada "Información complementaria" (pregunta 9).

-0- *T (indicado en millones, excepto los montos por acción) Segundo trimestre de 2022Antes de impuestosImpuestoNo cont. InteresesNeto GPA diluidas Ingreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 1152 USD 182 USD 11 USD 959 USD 0,67 USD Ganancia en venta de acciones de Liberty (1) (216) (13) - (203) (0,14) Ganancia en venta de inmuebles (1) (43) (2) - (41) (0,03) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 893 USD 167 USD 11 USD 715 USD 0,50 USD Seis meses de 2022Antes de impuestosImpuestoNo cont. InteresesNetoIngresos por acción diluidas* Ingreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 1790 USD 300 USD 21 USD 1469 USD 1,02 USD Ganancia en venta de acciones de Liberty (1) (242) (17) - (225) (0,16) Ganancia en venta de inmuebles (1) (43) (2) - (41) (0,03) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 1505 USD 281 USD 21 USD 1203 USD 0,84 USD Primer trimestre de 2022Antes de impuestosImpuestoNo cont. InteresesNeto GPA diluidas Ingreso neto de Schlumberger (con base en los PCGA) 638 USD 118 USD 10 USD 510 USD 0,36 USD Ganancia en venta de acciones de Liberty (1) (26) (4) - (22) (0,02) Ingresos netos de Schlumberger, sin incluir cargos y créditos 612 USD 114 USD 10 USD 488 USD 0,34 USD *T

-0- *T No hubo cargos ni créditos durante los primeros seis meses del 2021. * Los importes no suman debido al redondeo. (1) Se clasifican en Intereses y otros ingresos del Estado resumido de ingresos consolidados.*T

Divisiones

-0- *T (Indicado en millones)Tres meses finalizados al30 de junio de 202231 de marzo de 202230 de junio de 2021IngresosResultado antes de impuestosIngresosResultado antes de impuestosIngresosResultado antes de impuestosSoluciones digitales e integración955 USD379 USD 857 USD 292 USD 817 USD 274 USD Rendimiento de yacimientos1333195 1210 160 1117 156 Construcción de pozos2686470 2398 388 2110 272 Sistemas de producción1893171 1604 114 1681 171 Eliminaciones y otros(94)(56) (107) (60) (91) (66) Ingresos operativos del segmento antes de impuestos1159 894 807 Corporativos y otros(148) (164) (138) Intereses ganados(1)3 2 5 Intereses perdidos(1)(121) (120) (132) Cargos y créditos(2)259 26 - 6773 USD1152 USD 5962 USD 638 USD 5634 USD 542 USD *T

-0- *T (Indicado en millones) Seis meses finalizados30 de junio de 202230 de junio de 2021IngresosResultado antes de impuestosIngresosResultado antes de impuestosSoluciones digitales e integración1813 USD671 USD 1590 USD 521 USD Rendimiento de yacimientos2543355 2119 258 Construcción de pozos5083858 4045 482 Sistemas de producción3497285 3271 309 Eliminaciones y otros(201)(115) (168) (99) Ingresos operativos del segmento antes de impuestos2054 1471 Corporativos y otros(313) (288) Intereses ganados(1)5 9 Intereses perdidos(1)(241) (264) Cargos y créditos(2)285 - 12 735 USD1790 USD 10 857 USD 928 USD *T

-0- *T (1) Excluye los montos incluidos en los resultados de los segmentos. (2) Consulte la sección titulada "Cargos y créditos" para más detalles. *T

Información Complementaria

Preguntas Frecuentes

-0- *T 1)¿Cuál es la orientación de inversión de capital para todo el año 2022? Se espera que la inversión de capital (compuesta por gastos de capital, costos de datos de exploración e inversiones de APS) para todo el año 2022 sea de aproximadamente 2 mil millones de USD. La inversión de capital en 2021 fue de 1700 millones de USD. 2)¿Cuál fue el flujo de caja proveniente de las operaciones y el flujo de caja libre para el segundo trimestre de 2022? El flujo de caja proveniente de las operaciones para el segundo trimestre de 2022 fue de 408 millones de USD y el flujo de caja libre fue negativo de 119 millones de USD. 3)¿Qué se incluyó en "Intereses y otros ingresos" para el segundo trimestre de 2022? "Intereses y otros ingresos" para el segundo trimestre del 2022 fue de 311 millones de USD. Esto consistió en una ganancia por la venta de 26,5 millones de acciones de Liberty Energy Inc. (Liberty) de 216 millones de USD (consulte la Pregunta 11), una ganancia por la venta de determinados bienes inmuebles de 43 millones de USD (consulte la Pregunta 11), ingresos por intereses de 19 millones de USD y ganancias de inversiones en método de participación de 33 millones de USD. 4)¿Cómo se modificaron los intereses ganados y los intereses perdidos durante el segundo trimestre de 2022? Los intereses ganados de 19 millones de USD para el segundo trimestre de 2022 aumentaron a 5 millones de USD de manera secuencial. Los gastos por intereses de 124 millones de USD aumentaron a 1 millón de USD en forma secuencial. 5)¿Cuál es la diferencia entre los ingresos consolidados antes de impuestos y los ingresos operativos del segmento antes de impuestos de Schlumberger? La diferencia se compone de partidas corporativas, cargos y créditos e intereses ganados y perdidos no asignados a los segmentos, así como gastos de compensación basados en acciones, gastos de amortización asociados con determinados activos intangibles, determinadas iniciativas gestionadas centralmente y otras partidas no operativas. 6)¿Cuál fue la tasa impositiva efectiva (effective tax rate, ETR) para el segundo trimestre de 2022? La ETR para el segundo trimestre de 2022, calculada de acuerdo con los PCGA, fue de 15,8 % en comparación con la tasa del 18,4 % para el primer trimestre de 2022. La ETR tanto del segundo como del primer trimestre de 2022, sin incluir cargos y créditos, fue del 18,6 %. 7)¿Cuántas acciones del paquete de acciones ordinarias estaban en circulación al 30 de junio de 2022 y cómo cambió esto desde el final del trimestre anterior? Había 1414 millones de acciones ordinarias en circulación al 30 de junio de 2022 y 1413 millones de acciones al 31 de marzo de 2022. (Indicado en millones) Acciones circulantes al 31 de marzo de 2022 1413 Acciones emitidas bajo el plan de adquisición de acciones de los empleados - Acciones emitidas a titulares de opciones, menos acciones intercambiadas 1 Otorgamiento de acciones restringidas - Acciones en circulación al 30 de junio de 2022 1414 8)¿Cuál fue la cantidad promedio ponderada de acciones en circulación durante el segundo trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022? ¿Cómo se concilia esto con el número promedio de acciones en circulación al suponer la dilución usada en el cálculo de ganancias por acción diluidas? El número promedio ponderado de acciones en circulación fue de 1414 millones durante el segundo trimestre de 2022 y de 1412 millones durante el primer trimestre de 2022. La siguiente es una conciliación de las acciones circulantes promedio con el número promedio de acciones circulantes, suponiendo la dilución usada en el cálculo de ganancias por acción diluidas. (Indicado en millones) Segundo trimestre de 2022 Primer trimestre de 2022 Promedio ponderado de acciones en circulación 1414 1412 Acciones restringidas no otorgadas 22 22 Promedio de acciones en circulación suponiendo la dilución 1436 1434 9)¿Cuál fue el EBITDA ajustado de Schlumberger en el primer y segundo trimestres de 2022 y el segundo trimestre de 2021? El EBITDA ajustado de Schlumberger fue de 1530 millones de USD en el segundo trimestre de 2022, de 1254 millones de USD en el primer trimestre de 2022 y de 1198 millones de USD en el segundo trimestre de 2021 y se calcularon de la siguiente manera: *T

-0- *T (Indicado en millones)Segundo trimestre de 2022Primer trimestre de 2022Segundo trimestre de 2021Resultado neto atribuible a Schlumberger959 USD 510 USD 431 USD Resultado neto atribuible a participaciones no controladas11 10 12 Gasto de impuestos182 118 99 Resultado antes de impuestos1152 USD 638 USD 542 USD Cargos y créditos(259) (26) - Depreciación y amortización532 533 526 Gastos por intereses124 123 136 Ingresos por intereses(19) (14) (6) EBITDA ajustado1530 USD 1254 USD 1198 USD *T

-0- *T El EBITDA ajustado representa las ganancias antes de impuestos, sin incluir cargos y créditos, la depreciación y la amortización, los gastos y los ingresos por intereses. La gerencia cree que el EBITDA ajustado es una medida de rentabilidad importante para Schlumberger que permite a los inversores y la gerencia evaluar de manera más eficiente el período de operaciones de la Compañía a lo largo del período e identificar tendencias operativas que de otro modo podrían ocultarse. La gerencia también usa el EBITDA ajustado como medida de rendimiento para determinar ciertas compensaciones de incentivos. El EBITDA ajustado debe considerarse además de, no como sustituto ni superior a, otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los PCGA. 10)¿Cuáles fueron los componentes del gasto de depreciación y amortización para el primer y segundo trimestres de 2022 y el segundo trimestre de 2021? Los componentes del gasto de depreciación y amortización para el primer y segundo trimestres de 2022 y el segundo trimestre de 2021 fueron los siguientes: *T

-0- *T (Indicado en millones)Segundo trimestre de 2022Primer trimestre de 2022Segundo trimestre de 2021Depreciación de activos fijos340 USD 338 USD 352 USD Amortización de activos intangibles75 75 75 Amortización de las inversiones de APS87 83 77 Amortización de costos de datos de exploración capitalizados30 37 22 532 USD 533 USD 526 USD *T

-0- *T 11)¿Cuales fueron los componentes relacionados a los créditos antes de impuestos de los 259 millones de USD registrados durante el segundo trimestre de 2022?Los componentes de los cargos y créditos netos antes de impuestos son los siguientes (en millones): Ganancia en venta de acciones de Liberty(a) 216 USD Ganancia en venta de inmuebles(b) 43 259 USD (a) Durante el segundo trimestre de 2022, Schlumberger vendió 26,5 millones de sus acciones en Liberty y recibió ingresos por 429 millones de USD. Como resultado de esta transacción, Schlumberger registró una ganancia de 216 millones de USD. Esta ganancia se refleja en Intereses y otros ingresos en el Estado resumido de ingresos consolidados. Al 30 de junio de 2022, Schlumberger tenía una participación accionaria del 12 % en Liberty. (b) Durante el segundo trimestre de 2022, Schlumberger vendió ciertos bienes inmuebles y recibió ingresos por 120 millones de USD. Como resultado de esta transacción, Schlumberger registró una ganancia de 43 millones de USD. Esta ganancia se refleja en Intereses y otros ingresos en el Estado resumido de ingresos consolidados. *T

Acerca de Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) es una empresa de tecnología que se asocia con sus clientes para acceder a la energía. Nuestros miembros del personal, que son representantes de más de 160 nacionalidades, proporcionan soluciones digitales líderes e implementan tecnologías innovadoras para posibilitar el rendimiento y la sostenibilidad de la industria energética mundial. Con experiencia en más de 120 países, colaboramos para crear tecnología que propicie el acceso a la energía en beneficio de todos.

Para obtener más información, visite www.slb.com.

*Marca de Schlumberger o una compañía Schlumberger. Otros nombres de compañías, de productos y de servicios pertenecen a sus respectivos titulares.

Información sobre la teleconferencia

Schlumberger realizará una llamada en conferencia para analizar el comunicado de prensa sobre las ganancias y el panorama comercial el viernes 22 de julio de 2022. La teleconferencia está programada para comenzar a las 9:30 a. m., hora del este de los EE. UU. Para acceder a la llamada, que está abierta al público, comuníquese con el operador de la llamada en conferencia al +1 (844) 721-7241 dentro de América del Norte o al +1 (409) 207-6955 fuera de América del Norte, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de inicio programada para la llamada, e indique el código de acceso 8858313. Cuando la llamada en conferencia concluya, una reproducción de audio estará disponible hasta el 22 de agosto de 2022 si llama al +1 (866) 207-1041 dentro de Norteamérica o al +1 (402) 970-0847 fuera de Norteamérica e indica el código de acceso 9508868. La teleconferencia se transmitirá, simultáneamente, por Internet en www.slb.com/irwebcast sobre una base de audio solamente. La reproducción de la transmisión por Internet también estará disponible en el mismo sitio web hasta el 22 de agosto de 2022.

Este comunicado de prensa de ganancias del segundo trimestre de 2022 y otras declaraciones que hacemos contienen "declaraciones a futuro" dentro del significado de las leyes federales de valores, que incluyen declaraciones que no son hechos históricos. Tales declaraciones a veces contienen palabras como "espera", "podría", "puede", "cree", "predice", "planifica", "posible", "proyectado", "proyecciones", "precursor", "pronostica", "perspectiva", "expectativas", "estima", "planea", "anticipa", "ambición", "meta", "objetivo", "programado", "piensa", "debería", "pudo", "sería", "será", "considera", "probable" y otras palabras similares. Las declaraciones a futuro abordan asuntos que son, en diversos grados, inciertos, como declaraciones sobre nuestros objetivos financieros y de desempeño y otros pronósticos o expectativas con respecto a, o que dependen de, nuestra perspectiva comercial; el crecimiento de Schlumberger en su conjunto y de cada una de sus divisiones (y de líneas comerciales, áreas geográficas o tecnologías específicas dentro de cada división); demanda de petróleo y gas natural y crecimiento de la producción; precios del petróleo y el gas natural; previsiones o expectativas en materia de transición energética y cambio climático global; mejoras en los procedimientos operativos y la tecnología; gastos de capital de Schlumberger y la industria del petróleo y el gas; nuestras estrategias comerciales, incluidas las digitales y "aptas para la cuenca", así como las estrategias de nuestros clientes; nuestra tasa impositiva efectiva; nuestros proyectos de APS, empresas conjuntas y otras alianzas; nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-19 y nuestra preparación para otras emergencias de salud generalizadas; el impacto del conflicto actual en Ucrania en el suministro mundial de energía; acceso a materias primas; futuras condiciones económicas y geopolíticas globales; liquidez futura; y los resultados futuros de las operaciones, como los niveles de margen. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, cambios en las condiciones económicas y geopolíticas mundiales; cambios en los gastos de exploración y producción de nuestros clientes, y cambios en el nivel de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural; los resultados de operación y situación financiera de nuestros clientes y proveedores; la incapacidad de lograr sus objetivos financieros y de desempeño y otros pronósticos y expectativas; la incapacidad de lograr nuestras metas de emisiones netas de carbono cero o las metas provisionales de reducción de emisiones; condiciones económicas, geopolíticas y comerciales generales en regiones clave del mundo; el conflicto actual en Ucrania; riesgo de tipo de cambio; inflación; presión de precios; clima y factores estacionales; efectos desfavorables de las pandemias sanitarias; disponibilidad y costo de las materias primas; modificaciones operativas, demoras o cancelaciones; desafíos en nuestra cadena de suministro; la producción disminuye; el alcance de los cargos futuros; la incapacidad de reconocer las eficacias y otros beneficios previstos de nuestras estrategias e iniciativas comerciales, como lo digital o Schlumberger New Energy; así como nuestras estrategias de reducción de costos; cambios en las reglamentaciones gubernamentales y los requisitos reglamentarios, incluidos los relacionados con la exploración de petróleo y gas en alta mar, las fuentes radiactivas, los explosivos, los productos químicos y las iniciativas relacionadas con el clima; la incapacidad de la tecnología para enfrentar nuevos desafíos en exploración; la competitividad de fuentes alternativas de energía o sustitutos de productos; y otros riesgos e incertidumbres detallados en este comunicado de prensa y nuestros Formularios 10-K, 10-Q y 8-K más recientes presentados o proporcionados a la Comisión de Bolsa y Valores. Si uno o más de estos u otros riesgos o incertidumbres se materializan (o cambian las consecuencias de cualquier desarrollo de este tipo) o si nuestros supuestos subyacentes resultan ser incorrectos, los resultados o efectos reales pueden variar de manera material a los reflejados en nuestras declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro y de otro tipo en este comunicado de prensa con respecto a nuestros planes y objetivos ambientales, sociales y de sostenibilidad no son una indicación de que estas declaraciones sean necesariamente importantes para los inversores o que deban divulgarse en nuestros documentos presentados ante la SEC. Además, las declaraciones ambientales, sociales y de sustentabilidad históricas, actuales y a futuro pueden basarse en estándares para medir el progreso que aún se están desarrollando, controles y procesos internos que continúan evolucionando y suposiciones que están sujetas a cambios en el futuro. Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado, y Schlumberger renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005951/es/

Contacto

Contactos de Relaciones con los Inversores: Ndubuisi Maduemezia, vicepresidente de Relaciones con los Inversores de Schlumberger Limited Joy V. Domingo, director de Relaciones con los Inversores de Schlumberger Limited Oficina +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

Contactos con los medios: Josh Byerly, vicepresidente de Comunicaciones, Schlumberger Limited Moira Duff, directora de Comunicaciones Externas, Schlumberger Limited Oficina +1 (713) 375-3407 media@slb.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.