Comunicado de prensa de Business Wire: SD Association

SD Association (SDA) anunció hoy tres funciones de seguridad avanzadas en las especificaciones de la nueva SD 9: Soporte de arranque, almacenamiento de Trusted Computing Group (TCG) y bloque de memoria protegido de reproducción (Replay Protected Memory Block, RPMB). SD 9 brinda a los fabricantes de dispositivos la posibilidad de usar una tarjeta de memoria SD para todas las necesidades de memoria y de almacenamiento, y simplifica futuras actualizaciones o reparaciones de dispositivos y mejora la capacidad de seguridad de las aplicaciones cuando las tarjetas están estrechamente vinculadas con servidores específicos.

SD 9 define las capacidades de arranque rápido y de arranque seguro y les da a las tarjetas la capacidad de funcionar como memoria de código de arranque del dispositivo mientras que ofrece un proceso de carga de código de arranque rápido simple junto con métodos protegidos para proporcionar futuras actualizaciones del código de arranque. SD 9 suma almacenamiento TCG protegido al agregar la funcionalidad de unidades de autocifrado. La especificación define a RPMB como una memoria oculta protegida a la que se puede acceder únicamente a través de un proceso de autenticación protegido, mientras que también proporciona un proceso de actualización de código de arranque protegido, más mecanismos de protección de escritura y protección de reproducción.

Los dispositivos ideales para las nuevas capacidades definidas por SD 9 incluyen computadoras Chromebook?, tabletas, drones, cámaras de vigilancia, cámaras para autos, consolas de juegos, auriculares/gafas de realidad virtual (VR), pequeños módulos de IoT y dispositivos médicos portátiles, entre otros. SD 9 también ayuda a los fabricantes de productos a cumplir con las nuevas normas de derecho a reparar electrónica y simplifica los procesos de actualización y de reparación para los dispositivos instalados en sitios sin conexión a internet.

"Las tarjetas de memoria SD son convenientes para almacenamiento y para memoria porque inician dispositivos, pueden brindar niveles de rendimiento de un SSD y simplificar las reparaciones o las actualizaciones de dispositivos", afirmó Hiroyuki Sakamoto, presidente de SDA. "La especificación de SD 9 brinda a los fabricantes de productos una contundente serie de opciones al definir las necesidades de memoria y de almacenamiento de los dispositivos".

Las funciones opcionales definidas en SD 9 están disponibles en tamaños de tarjetas de memoria microSD y de tamaño completo. Las funciones son aptas para todos los tipos de capacidad, desde SD hasta las tarjetas de memoria SDUC del futuro. Sobre todo, estas funciones serán compatibles con SD Express, capaz de ofrecer niveles de rendimiento de un SSD de hasta 4GB/seg.

La SDA ha elaborado un informe técnico donde se proporciona más información acerca de las nuevas y fascinantes funciones definidas por SD 9 para las tarjetas de memoria SD.

SD Association

SD Association es un ecosistema mundial de casi 800 empresas de tecnología responsable del establecimiento de estándares de SD interoperables. Además, la asociación alienta el desarrollo de la electrónica de consumo, la comunicación inalámbrica y los productos de redes e imágenes digitales que utilizan la tecnología SD líder del mercado. El estándar SD es la primera elección de los consumidores y ha ganado más del 80 % del mercado de las tarjetas de memoria con su confiable interoperabilidad y formato fácil de usar. En la actualidad, los teléfonos inteligentes, las tabletas, los drones, los dispositivos de IoT, los televisores de alta definición (High Definition Television, HDTV), los reproductores de audio, los sistemas de los automóviles, las computadoras, las cámaras digitales y las cámaras de video digitales poseen interoperabilidad SD. Para obtener más información sobre SDA o para unirse a SDA, visite el sitio web de la asociación: https://www.sdcard.org.

Los logotipos de SD son marcas comerciales usadas bajo la licencia de SD-3C LLC.

Las especificaciones de almacenamiento de TCG están protegidas por derechos de autor y editadas por Trusted Computing Group®. La marca Trusted Computing Group es propiedad de Trusted Computing Group.

Chromebook? es una marca de Google LLC.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005222/es/

Contacto

Contacto para medios de comunicación Kevin Schader SD Association 1-925-275-6670 media@sdcard.org

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.