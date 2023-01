Comunicado de prensa de Business Wire: Sensata Technologies

Sensata Technologies (NYSE: ST), anunció hoy el lanzamiento oficial de su nueva marca Sensata INSIGHTS que ofrece soluciones integrales para la IoT que permiten monitorear las obras y los activos, agilizar la cadena de suministro y la logística y facilitar la telemática.

El mercado de la Internet de los objetos (IoT) está creciendo a pasos agigantados y a medida que las cadenas de suministro generan más datos que nunca, las empresas que van desde los proveedores de servicios telemáticos (PST), los revendedores de visibilidad de la cadena de suministro hasta los usuarios de flotillas de vehículos comerciales, deben superar el desafío que implica saber cómo "conectar los puntos" para convertir los datos en información relevante.

Sensata INSIGHTS comenzó con la visión de Sensata Technologies de resolver este desafío en la intersección de un futuro impulsado por el valor de la IoT y un legado de 100 años de innovación y soluciones en sensores de alta ingeniería. Para hacer realidad esta visión, Sensata adquirió tres empresas: Xirgo Technologies, SmartWitness y Elastic M2M, todas ellas líderes en sus respectivas categorías. El negocio consolidado bajo la marca Sensata INSIGHTS ayudará a los clientes a aprovechar al máximo el ecosistema de la IoT con soluciones integrales que abarcan telemática de vídeo, dispositivos de gestión de activos en la IoT y plataformas de software para aplicar potentes análisis y aprendizaje automatizado.

"Nuestra nueva plataforma INSIGHTS es un nexo entre lo físico y lo digital, para que los usuarios puedan tomar las decisiones más inteligentes disponiendo de mejores datos, una visión exhaustiva del panorama general y un profundo compromiso con las relaciones con nuestros clientes", aseguró George Verras, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de la empresa. "Sensata siempre ha sido reconocida por su excelencia en ingeniería, su capacidad para resolver los problemas técnicos más complejos del mundo y su cercanía profunda con el cliente. Tomamos ese legado de excelencia yle añadimos nuevas capacidades, aplicando una estrategia de fusiones y adquisiciones disciplinada y comprometida, surgiendo con una plataforma que realmente es la mejor en su clase y que ayudará a incontables clientes, no solo en el sector de los camiones y el transporte, sino también en equipos agrícolas, de envío y muchos más".

Sensata INSIGHTS ofrece una tecnología propia que garantiza la máxima calidad y relevancia de los datos para potenciar las decisiones e inspirar exactamente las medidas adecuadas para reducir los costos, evitar problemas y mejorar la seguridad. Los casos de uso que más valor aportan a los socios de Sensata en toda la cadena de suministro son la utilización de remolques, la gestión de flujos de trabajo, la visibilidad de lo que sucede en el campo, la mitigación de riesgos para los conductores y operadores de equipos, el uso eficiente de los activos no energéticos y la productividad de los lugares de trabajo en general.

"Sensata INSIGHTS proporciona soluciones flexibles de monitorización y gestión de la cadena de suministro de extremo a extremo, diferenciadas por datos más granulares, mejor información y un compromiso más profundo con nuestros clientes y socios", explicó Shawn Aleman, director general de Sensata INSIGHTS. "Ayudamos a nuestros socios a ofrecerles a sus clientes la posibilidad de tomar mejores decisiones de misión crítica acerca del movimiento de activos por tierra, mar y aire. Estoy encantado de que mi equipo se reúna con clientes y socios nuevos y actuales en la exposición Consumer Electronics Show esta semana para hablar de la plataforma INSIGHTS", agregó Shawn.

La cartera abarca todo el ecosistema de la cadena de suministro e incluye soluciones para las siguientes áreas:

-- Gestión de cargas y remolques

-- Almacén y logística

-- Soluciones en sensores

-- Telemática de vehículos

-- Videotelemática

-- Gestión y control de activos

-- Gestión de lugares de trabajo

Para saber más sobre Sensata INSIGHTS, visitewww.sensatainsights.com.

Sensata INSIGHTS presentará su nueva cartera de soluciones combinadas en la exposición Consumer Electronics Show (CES) de 2023, que se celebrará en Las Vegas, Nevada, del 5 al 8 de enero, en el stand n.º 10814.

Acerca de Sensata Technologies

Sensata Technologies es una empresa global de tecnología industrial que busca crear un mundo más limpio, eficiente, electrificado y conectado. Con su amplia cartera de sensores, componentes de protección eléctrica y soluciones ricas en sensores que generan valiosa información de negocios, Sensata ayuda a sus clientes a cumplir con los requisitos de ingeniería y rendimiento operativo actuales, que son cada vez más complejos. Con más de 21.000 empleados y operaciones globales en 13 países, Sensata atiende a los clientes de los mercados de la automoción, vehículos pesados y todoterreno, industrial y aeroespacial. Encontrará más información en www.sensata.com y siguiendo a Sensata en LinkedIn, Facebook y Twitter y Instagram.

Inversores: Jacob Sayer +1 (508) 236-1666 jsayer@sensata.com

Prensa: Leila Beardsmore +1(805) 452-2165 leila.beardsmore@sensata.com

