Comunicado de prensa de Business Wire: Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions, la cartera global líder en soluciones para comercio retail de Johnson Controls, ha expandido su oferta Computer Vision, la cual se enfoca en impulsar la venta, reducir el riesgo, y mejorar la experiencia del comprador. Las soluciones Computer Vision de la compañía son creadas a través de la colaboración con Intel y optimizadas para el comercio retail utilizando los algoritmos de inteligencia artificial (I.A.) patentados de Sensormatic IQ. Con las capacidades que ofrece Computer Vision de Sensormatic Solutions, los retailers pueden aprovechar la infraestructura de video existente y un hub inteligente para acceder a los datos requeridos para abrir un mundo de soluciones que resuelven problemas existentes a lo largo de la extensión del retail.

Introducida por primera vez en 2021, la oferta de Computer Vision de Sensormatic Solutions puede ser fácilmente implementada en conjunto con la infraestructura existente de video cámaras para facilitar la integración optimizada y económica de la siguiente generación de I.A. en ambientes de retail. Computer Vision automatiza tareas y proporciona información significativa a partir de secuencias de video en tiempo real, apoyando a reforzar las iniciativas de prevención de pérdidas, análisis del comportamiento del comprador y mantenimiento de un ambiente seguro para los clientes y empleados.

La arquitectura flexible de esta solución les permite a los retailers personalizar los sistemas en función de sus necesidades únicas. El análisis de Computer Vision puede ser utilizado para abordar una amplia gama de desafíos del mundo real, incluyendo la fidelidad y compromiso de los clientes, el abastecimiento, dotación de personal, prevención de pérdidas, satisfacción de los compradores, y mucho más.

Las capacidades actuales incluyen:

-- Detección de estanterías vacías: Monitorea la actividad de los estantes y la extracción a gran escala de artículos para que así el personal en tienda pueda tomar medidas preventivas y mitigar los robos. Alerta a los empleados sobre el poco abastecimiento, y monitorea a su vez el movimiento de artículos de alto valor que son tomados de los estantes.

-- Alerta vehicular: Monitorea los estacionamientos para detectar vehículos no autorizados, abandonados, así como los tiempos de espera de los clientes para de esta forma mitigar el Crimen Organizado y Robo a Minoristas - ORC (organized retail crime), por sus siglas en inglés - y mejorar la experiencia del cliente.

-- Control de merodeo: Ayuda a los retailers a mitigar el crimen organizado y robos (ORC), al identificar sujetos deambulando en áreas de poco tráfico después del horario de atención, que es cuando la actividad criminal es más propensa a ocurrir.

-- Alerta de detección de grupos: Vigila el acceso de grupos o la formación de estos en las inmediaciones de las tiendas para prevenir el crimen organizado y robo (ORC).

-- Análisis de patrones de tráfico: Observa las trayectorias de compra y los movimientos de los clientes a través del piso de venta para facilitar una disposición más eficaz de los productos, mejor reabastecimiento y más.

-- Detección de resbalones y caídas: Monitorea los pisos de venta para identificar clientes que puedan haberse lesionado dentro de las instalaciones.

-- Medición de audiencia: Brinda análisis demográficos de clientes para que los retailers cuenten con los datos necesarios para ofrecer experiencias increíbles de compra y puedan desarrollar planes de marketing, promociones y ofertas personalizados para su clientela específica.

-- Medición del tiempo de permanencia: Analiza el tiempo que los clientes pasan interactuando con los diversos mostradores/exhibidores, para así ayudar a los retailers a evaluar la efectividad de sus campañas y promociones.

"Estamos trabajando codo a codo con clientes de incubadora para identificar y diseñar soluciones oportunas que tengan como objetivo el solucionar los problemas más desafiantes del comercio retail, y nuestra oferta Computer Vision nos permite lograrlo, así como también optimizar las operaciones haciendo uso de la infraestructura de video existente," dijo Subramanian Kunchithapatham, Director de Tecnología en Sensormatic Solutions. "La arquitectura tecnológica permite a los retailers agregar o remover capacidades de análisis de Computer Vision según sus necesidades para complementar sus soluciones actuales. Las más recientes mejoras ayudan a los retailers a conocer sobre el comportamiento de sus clientes, mitigar pérdidas y desarrollar mejores experiencias de compra; al mismo tiempo que les permite ver más allá de la prevención de pérdidas para lograr la integración de video."

Estas mejoras en el producto llegan en un momento en el cual la popularidad del monitoreo basado en Inteligencia Artificial (I.A.) está creciendo en la industria retail. Un reciente estudio conducido por Sensormatic Solutions y Coresight encontró que el 43% de los líderes de retail entrevistados utilizan actualmente I.A. para analizar registros de video dentro de las tiendas, y un 31% adicional espera adoptar estas soluciones durante los próximos 1 a 3 años. Sensormatic Solutions está al frente de este creciente mercado, siendo recientemente nombrado uno de los ganadores del Premio deExcelencia en I.A. 2022 de Business Intelligence Group (BIG) por sus capacidades con la oferta Computer Vision

Las nuevas tecnologías integradas en Computer Vision de Sensormatic Solutions están disponibles ahora, y se están desarrollando nuevos casos de uso que abordan desafíos adicionales para el reatil que serán publicadas próximamente. Para más información sobre cómo aprovechar la infraestructura de video existente para mejorar las operaciones, fortalecer la estrategia de prevención de pérdidas, e incrementar la comprensión del comportamiento del cliente, visite www.sensormatic.com/es_cl/computer-vision.

Sobre Johnson Controls

En Johnson Controls (NYSE:JCI), transformamos los entornos, las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Cómo líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, nuestra misión es reinventar el rendimiento de los edificios a fin de satisfacer las necesidades de las personas, los espacios y el planeta.

Gracias a nuestra orgullosa trayectoria de más de 135 años de innovación, estamos trazando el camino futuro para industrias como las de cuidado de la salud, educación, centros de datos, aeropuertos, estadios, manufactura, retail y más a través de Open Blue, nuestra oferta digital integral. En la actualidad, con un equipo global de 100,000 expertos en más de 150 países, Johnson Controls ofrece la cartera más amplia del mundo de tecnología y software para edificios, así como soluciones de servicio de algunos de los proveedores más confiables de la industria. Para obtener más información y seguir a @Johnson Controls en redes sociales, visite www.johnsoncontrols.com

Sobre Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions es la cartera mundial líder de soluciones para retail de Johnson Controls que impulsa la excelencia operativa a escala y permite una interacción inteligente y conectada con el comprador. Nuestra plataforma operativa digital inteligente, Sensormatic IQ, combina la cartera completa de Sensormatic Solutions, incluyendo los datos de terceros para entregar análisis inigualables sobre la experiencia del comprador, inteligencia de inventario, prevención de pérdidas y eficiencia operativa con el uso de tecnologías avanzadas como I.A. y el aprendizaje automático. Esto permite a los retailers actuar sobre resultados prescriptivos y predictivos basados en datos para avanzar con confianza hacia el futuro. Para saber más visite Sensormatic Solutions o síganos en LinkedIn, Twitter, y nuestro canal de YouTube.

