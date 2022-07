Comunicado de prensa de Business Wire: Sentient Jet

Sentient Jet, una empresa de Directional Aviation innovadora en su categoría, se dispone a superar su notable trabajo de sostenibilidad en 2021 mediante la compensación de una de las mayores cantidades de emisiones (si no la mayor) de las empresas de aviación privadas, con la primera mitad del 2022 en aumento. Como una inversión anual de millones de dólares sin costo para los titulares de las tarjetas, el compromiso firme de Sentient Jet con la sostenibilidad sigue estableciendo nuevas normas en la industria, al tiempo que ofrece una forma más consciente de volar.

Sentient Jet lanzó su iniciativa de sostenibilidad con neutralidad de carbono al comienzo de 2021 y pronto logró la mayor compensación de emisiones de todas las empresas de aviación privadas: un 300 % en 30 000 tramos de vuelo a lo largo del año.

Las compensaciones de Sentient equivalen a plantar 345 000 acres y casi 5 000 000 árboles en los EE. UU. o a proveer de energía a toda una ciudad estadounidense promedio durante un año entero, según los cálculos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para 2021.El programa de compensación de carbono de Sentient Jet apoya diversos proyectos de energía renovable y conservación de bosques en todo el mundo y sigue financiando proyectos para mitigar el impacto del CO2 y otras emisiones y mejorar las comunidades mundialmente.

"Decidimos enfocarnos en un programa de compensación más integral, ya que sabíamos que era el mejor método para reducir la huella de los vuelos de nuestros clientes y tomar medidas definitivas para reducir el nivel de las emisiones. Después de 18 meses, estamos muy contentos con el éxito del programa, pero siempre buscamos formas de mejorar y desarrollar nuestro trabajo continuo para alcanzar la sostenibilidad", explicó Andrew Collins, presidente y director ejecutivo de Sentient Jet. "Esperamos que el trabajo de sostenibilidad de Sentient Jet sea un ejemplo de lo que puede lograr la industria de la aviación en general en términos de tomar medidas significativas para reducir las emisiones generales y dar prioridad al planeta".

El núcleo de la iniciativa de sostenibilidad única de Sentient Jet es su inversión y asociación con el líder ambiental 4AIR, el primer y único sistema de clasificación que se centra en la sostenibilidad integral de la aviación privada. El programa de compensación de carbono de Sentient Jet va más allá de los programas de aviación tradicionales para la sostenibilidad, ya que compensa todas las emisiones de la aviación, incluidos el vapor de agua, los aerosoles y el óxido nitroso, que en conjunto comprenden dos tercios de las emisiones que produce una aeronave al volar.

"Sentient Jet sigue demostrando un verdadero liderazgo al someter a todos sus vuelos al nivel neutro de emisiones de 4AIR en nombre de sus clientes. Sentient va más allá de la neutralidad de carbono; aborda el impacto del CO2 y otras emisiones de una manera muy completa", manifestó Kennedy Ricci, presidente de 4AIR.

Los titulares de las tarjetas Jet Card pueden hacer su reserva llamando al (866) 602-0044 o visitando www.sentient.com.

Acerca de Sentient Jet

Fundada en 1999 con la invención de la tarjeta Jet Card y ahora una parte integral de Directional Aviation, Sentient Jet es una de las empresas de aviación privadas más innovadoras del mundo. La tarjeta Sentient Jet Card ofrece a los clientes la flexibilidad y la conveniencia de viajar en privado para sus necesidades personales y comerciales de transporte aéreo, además de diversas y únicas herramientas de reserva digital, como una novedad de la industria con reservación instantánea y automatizada basada en texto, un programa de sostenibilidad único y un legado de servicio excepcional. Sentient Jet es conocido por su compromiso con la seguridad y cuenta con la guía de un Consejo Asesor de Seguridad Independiente con funcionarios que antiguamente trabajaban en la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. La amplia red de operadores certificados de Sentient Jet garantiza que los clientes siempre tengan acceso a aeronaves ejecutivas que cumplan con sus rigurosas normas de calidad y seguridad. Visite sentient.com para obtener más información. También puede seguir a Sentient Jet en las redes sociales, como Twitter,Facebook e Instagram. Descargue la aplicación móvil de Sentient Jet:iOS | Android.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220725005084/es/

Contacto

Daphna Barzilay Maverick Creative daphna@maverickcreative.us

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.