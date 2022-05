Comunicado de prensa de Business Wire: Sermo

Una nueva encuesta de Sermo, que es una comunidad virtual que le da prioridad a los médicos y es líder en información internacional para profesionales de la salud, realizada con motivo del congreso anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), reveló que casi la mitad (47%) de los oncólogos que asisten a la conferencia están interesados en los nuevos datos que se presentan sobre el cáncer de pulmón. Le sigue un interés igual de elevado por los nuevos datos sobre el cáncer de mama, según el 44% de los oncólogos encuestados. Además, los oncólogos y/o hematólogos señalaron que lo que más les interesa es conocer los tratamientos con anticuerpos dirigidos a los tumores, según el 54% de los encuestados.

De cara al congreso anual de la ASCO, las nuevas investigaciones e innovaciones sobre el cáncer son la razón principal por la cual los oncólogos y/o hematólogos encuestados asisten al congreso de este año (59%). Sin embargo, la forma en que tienen previsto asistir es diferente para muchos oncólogos, ya que sólo el 18% de los oncólogos y/o hematólogos encuestados aseguró que asistirá a ASCO en persona este año.

Una mirada a las consecuencias negativas de la pandemia en la atención oncológica a nivel mundial

Los oncólogos están preocupados por cómo la pandemia ha afectado a los pacientes de cáncer actuales y potenciales. Más de tres cuartas partes (76%) de los oncólogos/hematólogos encuestados dijeron que habían visto a pacientes de su consulta retrasar las citas y el tratamiento debido a la pandemia. También preocupa a muchos oncólogos/hematólogos que más de la mitad (52%) de los encuestados afirmen que en su consulta ha disminuido la tasa de revisiones de cáncer. Lo más común es que hayan visto un descenso en las mamografías (74%) y en las colonoscopias (70%).

"Sobreviví a mi propia batalla contra el cáncer en el momento álgido de Covid, tras descubrir que tenía leucemia mieloide aguda gracias a un análisis específico, y por eso este tema me toca de cerca", comentó Peter Kirk, director general de Sermo. "Esta encuesta revela que todavía tenemos un largo camino que recorrer para volver a la 'normalidad' en términos de prevención y atención del cáncer, y eventos como el congreso del ASCO son fundamentales para reforzar los más altos estándares de tratamiento y las nuevas innovaciones en la lucha para acabar con el cáncer a nivel mundial".

Otras preocupaciones de los oncólogos sobre cómo la pandemia ha afectado a los pacientes que atienden fueron:

-- La mitad de los oncólogos y/o hematólogos encuestados (51%) aseguró que los pacientes con cáncer de su consulta se sentían "abandonados" mientras las ciudades se apresuraban a volver a la normalidad

-- El covid prolongado es un problema importante para los pacientes con cáncer que se han infectado previamente. Dos tercios (66%) de los oncólogos y/o hematólogos encuestados afirmaron que los pacientes con cáncer que tratan en su consulta y que han sido infectados previamente se enfrentan a problemas de covid prolongado.

-- La mayoría de los oncólogos y/o hematólogos encuestados (89%) recomiendan una segunda dosis de refuerzo a los pacientes de su consulta que cumplen los requisitos.

Esta encuesta se llevó a cabo como parte del Barómetro en Tiempo Real de Sermo, en una edición especial que coincidió con el congreso anual de la ASCO. La encuesta incluyó a más de 300 oncólogos y oncólogos y/o hematólogos en los Estados Unidos y la UE5 entre el 27 de abril y el 6 de mayo de 2022. Para ver otros hallazgos del último Barómetro en Tiempo Real de Sermo, visite app.sermo.com/covid19-barometer.

Acerca de Sermo:

Sermo convierte la experiencia, los conocimientos y las observaciones de los médicos en conocimientos prácticos para la comunidad sanitaria mundial. Con la participación de más de 1,3 millones de médicos en 150 países, la empresa ofrece a los médicos una plataforma social y una comunidad única que fomenta la colaboración entre pares y los debates sobre los temas que son importantes para ellos y sus pacientes. Sermo ofrece acceso a pedido a los médicos gracias a un conjunto de tecnología propia para proporcionar inteligencia empresarial que beneficia a las farmacéuticas, a los socios sanitarios y a la comunidad médica en general. Para saber más, visite www.sermo.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005394/es/

Contacto

Prensa: Allyson Noonan AN Communications allyson.noonan@gmail.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.