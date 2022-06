Comunicado de prensa de Business Wire: Servify

Servify, una plataforma global de propiedad de producto impulsada por IA, anunció su colaboración con Samsung Electronics Canada para implementar su plan prémium de protección para dispositivos corporativos: Samsung Care+ para empresas. El servicio está diseñado exclusivamente para empresas de todo el país y clientes gubernamentales.

Tras un lanzamiento exitoso el año pasado en el mercado estadounidense, en donde el programa Samsung B2B ha sido recibido con gran aceptación, la colaboración se extiende ahora al mercado canadiense, que está listo para que más del 90 % de los canadienses se conviertan en nativos digitales antes de 2023.*

A medida que el trabajo remoto pasó de ser "la nueva normalidad" a ser el "status quo", las empresas han visto una mayor dependencia en los dispositivos móviles para trabajar y están preocupadas por las dificultades de la continuidad del negocio. Para resolverlo, Samsung Care+ para empresas proporcionará una solución completa de protección de dispositivos, con lo que maximizará la productividad del negocio.

Servify será responsable de la gestión y administración general del programa, junto con la integración de sistema con los centros de reparación autorizados de Samsung. Samsung, que utilizará la plataforma de experiencia de propiedad de producto de posventa de Servify, proporcionará proteccióncon un período combinado de cobertura de hasta 3 años.**

"Estamos muy contentos de habernos asociado con Samsung para su programa de B2B en Canadá. Nuestra alianza en curso con Samsung cubre varias regiones, entre ellas, EE. UU., Europa del Este, el Reino de Arabia Saudita, EAU e India, lo que subraya la confianza que Samsung tiene en nuestras capacidades", manifestó SreevathsaPrabhakar, fundador de Servify.

"Las empresas de hoy están invirtiendo considerablemente en dispositivos y nosotros creemos que nuestro trabajo es ayudarlos a estar preparados para cualquier inconveniente con herramientas de gestión de dispositivos óptimas y automatizadas.Samsung Care+ para empresas, habilitado por la plataforma de Servify y con el apoyo de los centros de reparación autorizados de Samsung para protección contra daños físicos e intrusión de líquidos, resultará beneficioso para las empresas a medida que deban prever el momento en que los dispositivos lleguen a su fase terminal, determinar si son vulnerables a violaciones de seguridad y resolver un montón de problemas distintos antes de que generen retrasos operativos", señaló Steven Cull,jefe de Gestión de Productos Móviles, Servicios y Estrategia de Samsung Canada.

Samsung Care+ para empresas proporciona a los clientes un plan de protección que les permitirá no preocuparse por nada, un servicio certificado con garantía de Samsung y un proceso sencillo para reclamos y asistencia técnica.

** La garantía limitada del fabricante es de 1 año, más hasta 2 años de garantía extendida para un total de hasta 3 años de garantía. Disponible para determinados dispositivos de Samsung, entre ellos Galaxy XCover y dispositivos de la serie Tab Active. Para solicitudes de servicio por daños físicos e intrusión de líquidos, se permiten dos (2) reclamos cubiertos por cada período de 12 meses durante la duración de Samsung Care+ para empresas.

Acerca de Samsung

Samsung Electronics Canada inspira a los canadienses a alcanzar todo su potencial mediante un ecosistema transformador de productos y servicios que proporcionan innovación y un diseño distintivo para cada aspecto de sus vidas en conexión. La empresa está redefiniendo los mundos de los televisores, los teléfonos inteligentes y los dispositivos portátiles, las tabletas y los aparatos digitales. En 2022, Samsung fue calificada como una de las "Empresas más respetables" de Canadá en el Estudio sobre reputación corporativa de Léger. Las iniciativas corporativas premiadas de donación de Samsung, dedicadas a ayudar a marcar la diferencia en las vidas de los canadienses, apoyan la educación pública y los problemas sanitarios en las comunidades de todo el país. Para obtener más información, visite www.samsung.ca.

Acerca de Servify

Servify integra múltiples marcas de fabricantes de equipos originales y su ecosistema de ventas y servicios a través de su plataforma de gestión del ciclo de vida del producto, para ofrecer una gran experiencia de servicio posventa. Desde sus comienzos en 2015, Servify, con sede en India, ha extendido su alcance en varios países de todo el mundo, al asociarse con más de 75 marcas de fabricantes de equipos originales, incluidas las principales marcas de dispositivos móviles, minoristas, distribuidores, aseguradoras, proveedores de servicios y operadores. La plataforma Servify procesa más de 3 millones de transacciones mensuales, con más de 250 000 usuarios de la plataforma distribuidos en minoristas, centros de servicio, centros de contacto y equipos de administración en todo el mundo que atienden a millones de consumidores.

Para obtener más información sobre Servify, visite www.servify.tech.

