Comunicado de prensa de Business Wire: SES

SES anunció hoy que los dos primeros satélites O3b mPOWER fueron lanzados con éxito al espacio por un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, a las 5:48 pm hora local.

Primeros dos satélites O3b mPOWER se lanzaron con éxito (Photo: Business Wire)

Construido por Boeing y diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes con la primera carga útil de su tipo que es impulsada por software, O3b mPOWER es el sistema de órbita terrestre media (MEO) de segunda generación de SES. Los clientes que aprovechan el sistema O3b mPOWER están preparados para transformar sus operaciones y beneficiarse de la escala a nivel de terabits, el rendimiento más alto, flexible y garantizado, latencia de ida y vuelta de menos de 150 milisegundos y disponibilidad de servicio inigualable.

El ecosistema O3b mPOWER es fácilmente escalable y comprende inicialmente 11 satélites potentes, cada uno equipado con más de cinco mil haces formados digitalmente, y una extensa infraestructura terrestre de próxima generación. El sistema habilita a SES para abordar las necesidades de conectividad actuales y futuras de gobiernos, operadoras de redes móviles, compañías de energía, cruceros de clase mundial y empresas de todo el mundo. Los clientes clave que han contratado servicios de O3b mPOWER incluyen Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil y el recientemente anunciado Vodafone Cook Islands.

"Más allá de un nuevo lanzamiento, el día de hoy marca el próximo hito de nuestra trayectoria MEO. Desde que iniciamos esta trayectoria, hemos tenido un impacto positivo en millones de personas en todo el mundo. Hoy, con nuestro sistema O3b mPOWER de segunda generación, estamos trayendo tecnología innovadora que ofrece una combinación única de múltiples gigabits por segundo de rendimiento en cualquier ubicación, confiabilidad garantizada y flexibilidad de servicio que es una novedad en la industria", dijo Steve Collar, CEO de SES. "Ya sea que estemos habilitando a los gobiernos para que lleven a cabo misiones críticas de manera segura, que los operadores de cruceros brinden acceso de banda ancha de alta velocidad a los pasajeros en todo momento, o que las operadoras de redes móviles implementen redes 4G/5G en áreas sub conectadas o restablezcan las redes de comunicaciones en tiempo de inactividad, O3b mPOWER es el sistema satelital elegido para aplicaciones donde el rendimiento es lo más importante".

"Desde el concepto hasta la realidad, la asociación con SES durante el desarrollo de la primera tecnología de su tipo ha sido excepcional", dijo Jim Chilton, Vicepresidente Sénior de Boeing Space and Launch. "Los próximos meses serán un período crítico de colaboración mientras preparamos los próximos nueve satélites para su lanzamiento y permitir que estos primeros satélites cumplan su misión de conectar a personas de todo el mundo".

Se espera que el servicio comercial de O3b mPOWER comience en el tercer trimestre de 2023.

Para obtener más información sobre cómo el O3b mPOWER puede brindar un nuevo nivel de rendimiento a las comunicaciones satelitales, visite la newsroom.

About SES

SES tiene la visión audaz de ofrecer experiencias sorprendentes, en cualquier lugar de la tierra, mediante la distribución de contenido de video de la más alta calidad y al ofrecer conectividad continua en todo el mundo. Como líder en soluciones globales de conectividad para contenidos, SES opera la única constelación de satélites multiórbita del mundo con la combinación única de cobertura global y alto rendimiento, incluyendo el sistema O3b de órbita circular intermedia de baja latencia y probado comercialmente. Gracias a una red amplia e inteligente que se encuentra habilitada para la nube, SES puede ofrecer soluciones de conectividad de alta calidad en cualquier lugar de la tierra, el mar o el aire. Además, es un socio confiable de las principales empresas de telecomunicaciones, operadores de redes móviles, gobiernos, proveedores de servicios de conectividad y de nube, emisoras, operadores de plataformas de video y propietarios de contenidos alrededor del mundo. La red de video de SES transmite aproximadamente 8 000 canales y tiene un alcance sin precedentes de 366 millones de hogares, a los que ofrece servicios multimedia gestionados, tanto para contenido lineal como no lineal. La empresa cotiza en las bolsas de París y Luxemburgo (código bursátil: SESG). Para mayor información, visite: www.ses.com.

Acerca de Boeing

Como empresa aeroespacial líder mundial, Boeing desarrolla, fabrica y presta servicios a aviones comerciales, productos de defensa y sistemas espaciales para clientes en más de 150 países. Como uno de los principales exportadores de los EE. UU., la empresa aprovecha los talentos de una base de proveedores global para promover las oportunidades económicas, la sostenibilidad y el impacto en la comunidad. El diverso equipo de Boeing está comprometido con la innovación para el futuro, el liderazgo con sostenibilidad y el cultivo de una cultura basada en los valores centrales de seguridad, calidad e integridad de la compañía. Únase a nuestro equipo y encuentre su propósito en boeing.com/careers.

Contacto

Suzanne Ong Comunicaciones Externas de SES +352 710 725 500 suzanne.ong@ses.com

Zeyad Maasarani Boeing Defense, Space & Security +1-562-400-5533 zeyad.maasarani@boeing.com

