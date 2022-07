Comunicado de prensa de Business Wire: SES

ARSAT, la principal empresa de telecomunicaciones de Argentina, aprovechará el satélite geoestacionario (GEO) de alto rendimiento de SES recientemente lanzado, el SES-17, para proporcionar servicios de conectividad de alta calidad. "Queremos llegar a todas las zonas del país", han anunciado hoy SES y ARSAT. El acuerdo plurianual permitirá a ARSAT prestar servicios fiables de banda ancha por satélite a partir de mediados de 2022.

Al aprovechar la capacidad de SES-17, ARSAT mejorará el acceso a servicios de banda ancha por satélite asequibles y de alta calidad para aplicaciones empresariales y residenciales. Adicionalmente, ARSAT también aprovechará el SES-17 para acelerar el proyecto que pretende brindar conectividad a internet a escuelas públicas de todo el país en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Educación.

Operando a 67 grados Oeste, SES-17 es el único satélite de banda Ka de alto rendimiento que actualmente opera en la región de las Américas con cobertura total sobre el territorio continental argentino. Los 200 haces totalmente flexibles del satélite también lo hacen ideal para brindar servicios de conectividad de calidad en comunidades desatendidas en todo el país.

"Es ampliamente reconocido que la mejora en los servicios de conectividad cambia la vida de las personas y transforma el funcionamiento de las industrias, aportando beneficios económicos y sociales a largo plazo. Este acuerdo nos permitirá seguir prestando servicios de banda ancha de alto rendimiento para mejorar la inclusión digital en todo nuestro país", asegura Matías Tombolini, Presidente de ARSAT.

"ARSAT y SES mantienen una relación fructífera y estratégica desde hace más de una década. Nos complace apoyar a ARSAT en su misión de generar un impacto social positivo conectando regiones desatendidas y subatendidas de Argentina y apoyando las necesidades de los jóvenes de todo el país", afirma Omar Trujillo, vicepresidente de ventas de redes para las Américas de SES. "Estamos muy satisfechos de seguir reforzando la cooperación entre ARSAT y SES y esperamos trabajar juntos durante décadas".

SES tiene la visión audaz de ofrecer experiencias sorprendentes, en cualquier lugar de la tierra, mediante la distribución de contenido de video de la más alta calidad y al ofrecer conectividad continua en todo el mundo. Como líder en soluciones globales de conectividad para contenidos, SES opera la única constelación de satélites multiórbita del mundo con la combinación única de cobertura global y alto rendimiento, incluyendo el sistema O3b de órbita circular intermedia de baja latencia y probado comercialmente. Gracias a una red amplia e inteligente que se encuentra habilitada para la nube, SES puede ofrecer soluciones de conectividad de alta calidad en cualquier lugar de la tierra, el mar o el aire. Además, es un socio confiable de las principales empresas de telecomunicaciones, operadores de redes móviles, gobiernos, proveedores de servicios de conectividad y de nube, emisoras, operadores de plataformas de video y propietarios de contenidos alrededor del mundo. La red de video de SES transmite ~8,200 canales y tiene un alcance sin precedentes de 366 millones de hogares, a los que ofrece servicios multimedia gestionados, tanto para contenido lineal como no lineal. La empresa cotiza en las bolsas de París y Luxemburgo (código bursátil: SESG). Para mayor información, visite: www.ses.com.

Somos la empresa nacional de telecomunicaciones de Argentina, con el firme compromiso de generar condiciones de conectividad equitativas en todo el país. Nuestros satélites geoestacionarios, junto con la extensa cantidad de terrenos interconectados por fibra óptica y un Data Center Tier III, hacen de ARSAT un Gateway de telecomunicaciones único y estratégico en el sur del hemisferio occidental. Para mayor información, visite: www.arsat.com.ar

