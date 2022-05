Comunicado de prensa de Business Wire: SFA enviro

El Grupo SFA, de renombre mundial, lanza su División Medioambiental: SFA enviro. Especializado en el diseño y la fabricación de equipos de tratamiento de aguas residuales desde su creación en 1958, el grupo es conocido principalmente por haber revolucionado el mercado de los equipos sanitarios.

Esta nueva división, SFA enviro, es el resultado de la estrategia de crecimiento internacional del Grupo SFA.

Con más de 1.000 empleados en 27 países de todo el mundo, el Grupo SFA cuenta con una cartera de marcas líderes en sus sectores específicos, como Europelec y Aquaturbo. La actividad principal del Grupo está estrechamente vinculada al tratamiento de aguas residuales municipales e industriales con un ADN centrado en el diseño y la fabricación de equipos de aireación.

Con más de 100 años de experiencia acumulada y cobertura internacional, a través de sus oficinas y red de ventas, SFA enviro puede suministrar la mayoría de los equipos para las plantas de tratamiento de aguas residuales -desde el pretratamiento hasta la gestión de lodos-, incluyendo tanques de proceso y tratamiento y sus equipos auxiliares específicos utilizados para sedimentar, decantar, airear y espesar las aguas residuales.

La invención y el desarrollo de nuevos productos es una prioridad para el Grupo SFA: Desde los inicios de la empresa, el Grupo SFA nunca ha dejado de mirar hacia el futuro y de adaptarse a los cambios constantes del mercado. Como todo el mundo sabe, el agua es un bien precioso y su tratamiento y uso están en el centro de la vida cotidiana de todos. La innovación, la investigación industrial, el respeto por el medio ambiente y el servicio al cliente están en el centro de los valores fundamentales del Grupo. El Grupo SFA se compromete a ofrecer un alto rendimiento con productos de calidad, fabricados en Europa y Estados Unidos.

Las empresas que componen la división SFA enviro Europelec en Francia, Aquasystems International N.V. en Bélgica y Aquaturbo Systems Inc en Estados Unidos.

El Departamento de I+D de SFA enviro trabaja en colaboración con instituciones de enseñanza superior e investigación francesas y de otros países.

Gran parte de los equipos han estado en servicio en todo el mundo durante más de 30 a 35 años, con referencias en muchos sectores industriales como (la industria láctea, la papelera, la minería, el procesamiento de alimentos, la elaboración de carne, la industrias cerveceras, el petróleo y el gas, la industria farmacéutica, la producción de azúcar, la ganadería y la piscicultura, etc...).

Clientes prestigiosos a saber : AQUAFIN, METITO, VEOLIA, SEVERN TRENT, SAUR, WATERLEAU, SUEZ, VINCI, NIJHUIS, BENTLEY, PANTAREIN, MAREL, NESTLÉ, ASIATEX, APP SINAR MAS, TOTAL ENERGIES, LACTALIS, SACROFINA, TEREOS, GRUMA, AGROSUPER, UNITED UTILITIES, THAMES WATER SEVERN TRENT,YORKSHIRE WATER, VALERO, SMURFITT KAPPA etc. ..

El know-how de nuestros trabajadores cualificados, algunos de los cuales tienen más de 30 años de experiencia, se perpetúa a través de programas de contratación y formación de aprendices en la FABRICACIÓN, MECANIZADO, SOLDADURA, MONTAJE E INSTALACIÓN MÁS PUESTA EN MARCHA

Nuestras marcas: Aerospeed®, Aerostream®, Aircomb®, Aquafenr, Aquadecant®, Aquaeromix®, Aquadisc®, Aquafloat®, Aquatube®, Aquaturbo®, Euromix®, Europelec®, Noemi®, Screwpeller®, Sofie® y TLF®.

Para más información: www.sfa-enviro.com

Contacto

Contacto de prensa: Louis-Serge Réal del Sarte, Director de Comunicación de Marketing louis-serge@sfa-enviro.com y +33(0)7-62-38-68-82

