Comunicado de prensa de Business Wire: Sharjah Government Media Bureau

Alrededor de la medianoche del 1 de junio, una tortuga carey llegó a la isla Sir Bu Nair. Es una de los muchas que comenzaron a llegar hace tres meses a anidar en la isla, lo que eleva el número de nidos a más de 300 repartidos en 27 playas. La tortuga carey pone entre 90 y 110 huevos y regresa tranquilamente al mar, y así deja que los huevos eclosionen de 50 a 70 días. Parte de Sharjah, Sir Bu Nair está situado a unos 110 km al norte de la costa del Emirato.

Declarada reserva natural por decreto del gobierno, la isla es uno de los criaderos más importantes de la tortuga carey en peligro de extinción y figura en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La encantadora isla, de 13 kilómetros cuadrados, es el hogar de las gaviotas negras (Abu Sannin) y otras golondrinas de mar que hacen miles de nidos en su tierra roja. Sharjah tiene leyes estrictas para proteger a todos los seres vivos de la isla. Sir Bu Nair es rica en raras tortugas marinas verdes, ciervos, erizos y reptiles. También se ha registrado el hallazgo del pez candil rubio.

Rico historial

La isla Sir Bu Nair se ha conservado durante mucho tiempo en la memoria colectiva de eventos históricos de la región. Los británicos establecieron, durante su presencia en la región, el primer ferrocarril de los Emiratos, cuyas reliquias permanecen a un lado de la playa bajo el mar.

La isla también es conocida por la dulzura de sus aguas, que también se dice que cura enfermedades raras.

En la isla se han encontrado vasijas de cerámica que datan de la Edad del Hierro, es decir, hace unos 3500 años, lo que confirma la continuación de la actividad marina en la isla durante los últimos 35 siglos. Hay un cementerio en la isla que se sabe que contiene los restos de varios buzos y mineros, lo que representa una etapa importante en la historia del desarrollo de las personas que viven en las orillas del Golfo Arábigo.

Isla Marte

La isla también se conoce como Al-Jazirah Al-Hamra (isla Roja) debido a su terreno rojo y, a menudo, se la compara con el planeta Marte. Es rica en minerales, como azufre y óxido de hierro. En el pasado, los ferrocarriles se usaban para transportar minerales a los barcos y así exportarlos al exterior. Algunas minas sobreviven hasta el día de hoy.

Conocida por sus playas de arena y sus aguas cristalinas, Sir Bu Nair y sus alrededores son ricos en coral y vida marina, con más de 76 tipos de peces y 40 tipos de arrecifes de coral.

Los poetas emiratíes han descripto durante mucho tiempo a Sir Bu Nair como "la lágrima que cayó en las aguas del Golfo". La gente de Sharjah tiene una fuerte afinidad con la isla gracias a su amor histórico por el mar y las tradiciones marineras. La isla había sido el asiento de generaciones de buscadores de perlas y pescadores.

Importancia internacional

La reserva de Sir Bu Nair goza de una importancia estratégica a nivel mundial y está incluida en la Convención Internacional sobre los Humedales debido a su rica vida marina. Está incluida en la lista preliminar de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y en un acuerdo internacional sobre la protección y gestión de las tortugas marinas en el Océano Índico y el sudeste asiático.

Su Alteza el Jeque Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Gobernador Adjunto de Sharjah, asistió al 22.º Festival de Sir Bu Nair, celebrado los días 3 y 4 de junio para resaltar la importancia ambiental y turística de la isla y consolidar la relación emiratí con su entorno y patrimonio.

