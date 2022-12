Comunicado de prensa de Business Wire: Sharp Corporation

Sharp Corporation (TOKYO:6753) va a concretar su regreso a CES 2023 con productos y tecnologías de avanzada que personifican la gestión orientada a ESG de la empresa con sus cuatro lemas: Nuevas energías, Automotores, Realidad aumentada/realidad virtual y TV.

Ubicación de la cabina de Sharp: Sala Petrus, Hotel Wynn Las Vegas 3131 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109, EE. UU.

Fechas y horarios de la exposición: Del 5 al 8 de enero de 2023 (de jueves a domingo), de 10 a. m. a 5 p. m.

Sharp revelará por primera vez fuera de Japón su tecnología LC-LH (recolección de luz de cristal y líquida), un dispositivo fotovoltaico de interiores desarrollado mediante la integración de células solares con tinte fotosensible y tecnología LCD. Además, Sharp exhibirá células solares de perovskita, una tecnología que está suscitando mucha atención como la próxima generación de células solares.

Se presentarán pantallas informativas para pasajeros que utilizan control de ángulo de visualización como dispositivos de automóviles avanzados. Se espera instalar los módulos fotovoltaicos compuestos con la eficiencia de conversión más alta del mundo*1 en productos como vehículos eléctricos, además de su uso en aplicaciones aeroespaciales y de aviación.

Los prototipos de pantallas de montaje superior de peso ultraliviano para realidad virtual (RV) equipadas con los dispositivos más recientes, como una pantalla de resolución ultralta, una cámara de enfoque automático de velocidad ultralta y un sensor de proximidad ultracompacto, se exhibirán en el sector de RA/RV.

Los visitantes podrán experimentar una nueva generación de imágenes con una increíble expresividad de brillo y color posibilitada por la retroiluminación de mini LED y la tecnología de punto cuántico para el modelo insignia de TV XLED AQUOS para el mercado global. Además, Sharp revelará un prototipo de uno de los modelos de 120 pulgadas*2 más grandes del mundo*3 por primera vez.

Acerca de Sharp

Sharp Corporation es un líder mundial de productos innovadores y tecnologías base que tienen un papel fundamental en el futuro de la electrónica. Junto con la alta tecnología que constituye su núcleo, Sharp ha desarrollado muchos dispositivos y hardware "novedad mundial", "novedad para Japón" y "novedad para la industria". Gracias a estos desarrollos, que son el origen de innovaciones continuas, Sharp seguirá revolucionando el mundo. Sharp Corporation emplea a 48.165 personas en todo el mundo (al 30 de septiembre de 2022) y registró ventas anuales consolidadas por 2500 billones de yenes en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022.

-0- *T *1 Al 15 de diciembre de 2022, para módulos fotovoltaicos en el ámbito investigativo (según los hallazgos de Sharp). *2 El XLED AQUOS de 120 pulgadas no está equipado con un sintonizador para recibir transmisiones de TV. *3 Al 15 de diciembre de 2022, para LCD equipados con retroiluminación mini LED (según los hallazgos de Sharp). *T

Contacto

Sharp Corporation Equipo de RR. PP./imagen de marca pr-brand@sharp.co.jp

