Comunicado de prensa de Business Wire: ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.

ICCPP lanzó la gama completa de soluciones para bobinas de cerámica, que incluye la bobina de cerámica desechable, en la Vaper Expo UK, celebrada en Birmingham el 27 de mayo de 2022, que representa una nueva categoría basada en la estrategia de "Transformación digital", que marca una nueva era en la industria mundial de los vaporizadores.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220528005021/es/

(Photo: Business Wire)

Por primera vez, ICCPP se mostró como grupo y presentó su solución con la marca ODM+, junto a la gama completa de soluciones de bobinas de cerámica. Con la adopción de la tecnología Gene Tree, la bobina de cerámica de ICCPP se integrará al negocio de ODM+ para promover una mayor evolución en la industria. La bobina de cerámica, el primer producto de ICCPP presentado desde el lanzamiento conjunto de la estrategia digital con SAP y PwC, está destinada a convertirse en un producto de referencia en la industria del vapeo.

Avance: solución de bobinas de cerámica para categorías diversas y desechables

En la industria del vapeo, la tecnología de bobinas de cerámica es un indicador clave del avance tecnológico de una empresa. ICCPP comenzó a participar en la tecnología de bobinas de cerámica en 2019, año en el que formó un equipo de ID dirigido por talentos del "Programa Peacock", con el objetivo de alcanzar un nivel líder en la industria con la tercera o cuarta generación de bobinas de cerámica y superar por completo a sus pares con la quinta o sexta generación.

Decidido a convertirse en el líder en tecnología de atomización, ICCPP brinda una experiencia de vapeo natural y placentera a los clientes con sus materiales nanocristalinos (NC) e innovación técnica. Desde película gruesa a película delgada, desde calentamiento de alambre y calentamiento de superficie hasta calentamiento sólido, la tecnología de atomización cerámica NC de ICCPP ha optimizado constantemente el modelo de datos de la bobina y ha mejorado la fuerza de ID del equipo para abordar los puntos débiles en la industria de bobinas de vapeo. La tecnología de película delgada Gene Tree, recientemente lanzada, presenta cinco ventajas técnicas: sin polvo, seguridad mejorada, atomización más fina, una vida útil más larga y un sabor mejorado.

Como resultado del esfuerzo continuo del equipo de ID, ICCPP lanzó recientemente la nueva generación de aplicaciones de productos y tecnología de película Gene Tree que, en comparación con la bobina de cerámica de tercera generación, mejoró el sabor, aumentó la vida útil de la bobina y optimizó confiabilidad del producto, para brindar a los usuarios una experiencia de vapeo natural y placentera.

ICCPP pronto lanzará un producto desechable equipado con la tecnología de cerámica Gene Tree, con características tales como un sabor más duradero, más bocanadas, una mejor restauración del sabor y una mayor confiabilidad, que brindará una experiencia de usuario revolucionaria, desencadenará una revolución en la industria y se convertirá en un hito del sector.

"Innovación digital y tecnológica"para ofrecer una solución ODM y digital

Las principales ventajas de ICCPP a nivel técnico se derivan de su enorme inversión en innovación científica y tecnológica. El 26 de mayo, ICCPP anunció el lanzamiento oficial del "Proyecto de Transformación Digital" en su sede de Shenzhen, convirtiéndose en la primera empresa importante del mundo en la industria del vapeo en cooperar con SAP y PwC. Este es un hito que marca que ICCPP llevará a la industria a la fase de transformación digital.

La estrategia digital se refiere a la innovación digital general de la empresa que integra ID, fabricación, exportación, marketing en el extranjero, etc. En el futuro, ICCPP creará un "bucle cerrado digital" sin precedentes y una nueva competitividad digital mediante la creación de ID digital, fabricación digital, marketing digital y experiencia del consumidor digital. El modo de "innovación digital + tecnológica" se convertirá en la ventaja competitiva subyacente de ICCPP, que incluye digitalización + chips, digitalización + fragancia y digitalización + fabricación inteligente. "La empresa impulsará el desarrollo a través de la digitalización y creará nuevo valor a través de la digitalización". A través de la transformación digital, la compañía tiene como objetivo brindar mayores contribuciones a la industria y a los consumidores globales.

Para desarrollar la bobina de cerámica, ICCPP simuló rápidamente el efecto de atomización estableciendo un modelo de datos e ingresando parámetros como la interfaz y el tamaño, para encontrar la configuración óptima sin producción de muestras, acelerando así el desarrollo y la entrega del producto. En la actualidad, ICCPP tiene un conjunto de planes a largo plazo para productos de bobinas de cerámica desechables y recargables, y ha alcanzado intenciones de cooperación con al menos 5 clientes importantes en el extranjero.

Misión de una empresa líder en salidas: empoderar a los clientes globales con innovación técnica

ICCPP sabe que los clientes de esta era ya no necesitan el ODM tradicional, sino el ODM+ de marca. Por lo tanto, la compañía ha lanzado la nueva asociación estratégica que integra el posicionamiento de la marca, la percepción del usuario, el diseño del producto, el desarrollo del producto y el servicio posventa, para guiar a los clientes a adoptar una nueva era de personalización del producto.

En primer lugar, ICCPP promete proporcionar a los clientes las últimas aplicaciones tecnológicas y brindarles la misma o incluso mejor tecnología que las marcas propias de ICCPP. En segundo lugar, ICCPP comparte todas las tecnologías de vanguardia con toda la cadena de la industria en la cooperación estratégica, incluidos laboratorios e institutos, fábricas automatizadas, conocimientos de usuarios en el extranjero y servicios de marketing global. Esta confianza de ICCPP proviene de su rica y exitosa experiencia en el extranjero y la capacidad de brindar a los clientes servicios integrales. ICCPP se compromete a construir dos plataformas globales para empoderar a los clientes: una plataforma de tecnología de vapeo similar a Android verdaderamente abierta y una plataforma de globalización basada en años de experiencia en el extranjero.

Como primera categoría estratégica después de la actualización digital, la solución de bobina cerámica puede adaptarse a la gama completa de líneas de productos. Incorporando las tecnologías más avanzadas de la industria, está configurado para crear una nueva categoría de vapeo, mejorar la experiencia del usuario y traer cambios a la estructura del mercado. Por un lado, el negocio ICCPP ODM+ se someterá a la actualización digital y la mejora de la eficiencia de todo el sistema operativo que integre estudios de mercado, I+D, diseño de productos, pedidos, entregas y posventa; por otro lado, establecerá una cooperación profunda con clientes globales en la solución de bobinas de cerámica. Hasta ahora, ICCPP ha alcanzado intenciones de cooperación en esta tecnología de bobinas de cerámica con muchos clientes importantes en el extranjero. ICCPP espera traer más sorpresas a los clientes globales y reestructurar el mercado en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220528005021/es/

Contacto

Relaciones con los medios de comunicación: Tingkai Xu, Senior PR Manager Teléfono móvil: 15957944779 Correo electrónico: kai@voopootech.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.