Comunicado de prensa de Business Wire: SIAL

Tras un debut muy exitoso en 2022, SIAL America participará una vez más en la celebración específica de la industria de los alimentos y las bebidas, conocida como la Semana de la industria de los alimentos y las bebidas de Las Vegas (Las Vegas Food and Beverage Industry Week), una asociación entre Emerald, Comexposium y Questex. Súmese a SIAL America del 28 al 30 de marzo, en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

¡El mejor momento del año para hacer un viaje de negocios a Las Vegas!

Las Vegas Food and Beverage Industry Week (LVFBIW) consta de cuatro ferias de élite: SIAL America, Bar & Restaurant Expo, International Pizza Expo y World Tea Expo. El objetivo de este evento es fomentar las conexiones de la industria y revitalizar las oportunidades comerciales, los recursos y el crecimiento.

En 2022, el evento fue muy exitoso y concurrido: contó con más de 750 expositores y ofreció una experiencia nueva y muy valiosa para miles de compradores y proveedores clave de alimentos y bebidas del mundo. Además de la programación y los eventos muy entretenidos que ofrece cada feria individual, LVFBIW se transformó en un recurso muy necesario y vital para las empresas dentro de la industria de alimentos y bebidas.

Tendencias para monitorear en 2023

SIAL America se asocia con Food Institute para presentar un libro blanco que descifra y anticipa las tendencias que sacudirán la industria alimentaria este año. Por ejemplo, muchos consideran que en 2023 habrá aperitivos extremadamente picantes, porque los consumidores jóvenes están adoptando alimentos que suben la temperatura. Del mismo modo, en 2023 se estima que ganarán terreno los productos marinos de origen vegetal y los alimentos medicinales, en particular, los hongos adaptógenos.

Descargue el libro blanco gratuito en el sitio web de SIAL America

https://sialamerica.com/white-papers/trends-to-watch-in-2023/

Incorpórese a una comunidad mundial de profesionales de la alimentación en SIAL America 2023 en Las Vegas.

Inscríbase y asista aquí:https://sialamerica.com/attend/registration-pricing/.

Acerca de SIAL America 2023

Es la única feria generalista de alimentación y bebidas de Estados Unidos que ofrece la vidriera de productos más completo. Es una cita ineludible para los actores de la industria norteamericana de la alimentación y las bebidas que quieran abastecerse de nuevos productos y descubrir las últimas tendencias del mercado y las innovaciones alimentarias. SIAL America integra la red SIAL y es la plataforma de negocios y exportación ideal para las marcas internacionales de alimentos y bebidas.

SIAL America se presenta en asociación con Emerald y Comexposium. La asociación potencia las fortalezas respectivas de la huella líder de eventos en vivo de Emerald en Estados Unidos y la preeminencia de la marca y la red internacional de alimentos SIAL de Comexposium.

Acerca de SIAL Network:SIAL Network es la principal red mundial de ferias de alimentación y bebidas. Con 11 exposiciones regulares (SIAL París, SIAL Canadá Montreal, Toronto, SIAL China, SIAL Shenzhen, Food & Drinks Malasia, SIAL India, SIAL Interfood en Yakarta, Gourmet Selection, Djazagro y The Cheese & Dairy Show ), reúne a 16.000 expositores y 700.000 visitantes de 200 países. https://www.sial-network.com/

