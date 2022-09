Comunicado de prensa de Business Wire: SIAL

Para su edición 2022, SIAL Paris presenta un nuevo catálogo en línea en el marketplace de CXMP, donde se incluyen los 7000 expositores y sus productos. Desarrollada por Comexposium Group para acompañar a los clientes durante el año, la plataforma está organizada en tres secciones: alimentos, moda y deportes. A través de ella, los expositores y los visitantes de SIAL Paris pueden unirse a una comunidad compuesta por más de 300.000 proveedores y compradores.

Una vidriera digital para lograr mayor visibilidad

Los expositores disfrutan de libre acceso al marketplace para presentar sus marcas,crear su catálogo de productos y potenciar su visibilidad a través de la comunidad de visitantes a la feria comercial. Pueden cargar un número ilimitado de productos y agregar distintos elementos: una descripción completa, fotos...

Los visitantes disfrutan de la comodidad de consultar de forma gratuita la lista de expositores y los nuevos productos publicados en línea todos los días para planificar mejor su visita en persona y no perderse ninguna de las innovaciones presentadas en la feria comercial.

Una herramienta digital para usar en redes

CXMP ofrece una función de redes, diseñada para facilitar el debate y generar contactos entre toda la comunidad de la feria comercial. La herramienta permitirá que tanto expositores como visitantes realicen citas en persona o virtualesdirectamente en la plataforma antes, durante o hasta dos semanas después en la feria comercial.

Aspectos destacados en la feria comercial:

SIAL Talks, un atractivo programa de más de 60 conferencias con más de 100 oradores internacionales, debates sobre temas de actualidad y las principales tendencias en la industria de los agroalimentos.

Consulte el programa de SIAL TALKS

SIAL Innovation, el Gran Premio a la Innovación de SIAL, dedicado a los productos nuevos más destacados, revelará a los finalistas en la conferencia de prensa de SIAL Innovation, que podrá seguirse en el canal de Youtube de SIAL desde el 16 de septiembre 16. Los ganadores serán premiados el 15 de octubre a las 4:30 pm en la exposición.

SIAL Start Up, para descubrir nuevos enfoques de productos y crear las soluciones del futuro: se espera la participación de 650 startups, incluidas las 100 agrupadas en el campus Start'Up de Sial.

SIAL Future Lab, para una inmersión en el corazón de las tendencias en alimentos que hay en el horizonte para 2030 (agricultura, venta minorista y platos).

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE SIAL

Espacio de prensa: Pabellón 6

Solicite su pase de prensa: credencial de acceso

Acerca de SIAL Paris

Organizada por Comexposium, SIAL Paris es la feria comercial de la industria de los alimentos más grande del mundo, con más de 7000 expositores y 400.000 productos exhibidos.

El evento forma parte de SIAL Network, la red más grande del mundo de ferias comerciales de alimentos y bebidas. A través de doce eventos periódicos, la red reúne a 17.000 expositores y 700.000 profesionales de 200 países. La próxima SIAL Paris se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre de 2022 en Paris Nord Villepinte.

www.sialparis.com

Contacto

Contacto de prensa: pamela.themonis@comexposium.com

