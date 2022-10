Comunicado de prensa de Business Wire: Signifyd

Signifyd, el proveedor líder de protección de comercio digital, lanzó hoy Fearless Payments para proveedores de pagos, un conjunto de soluciones innovadoras que empodera a los proveedores de servicios de pago (PSP) para aumentar de forma significativa las tasas de autorización, reducir los costos operativos y brindar a sus clientes una garantía financiera completa contra contracargos por fraude.

Con Fearless Payments, los proveedores de servicios de pago podrán contar con la tecnología de Signifyd que los ayudará a diferenciarse de sus competidores y a desbloquear ingresos adicionales significativos para sus clientes al aumentar las tasas de aprobación de pedidos entre un 5 % y un 9 % - e incluso más de acuerdo a los resultados de la compañía en México y otros países de Latinoamérica.

Optimizar los pagos con precisión es la próxima frontera del comercio digital. La solución de Signifyd proporciona a los proveedores de pagos (el conducto para el tráfico de transacciones entre los bancos emisores de tarjetas de crédito, los comercios en línea y sus bancos) la ventaja que buscan en medio de la feroz competencia para atraer y retener a sus clientes.

El lanzamiento de Fearless Payments hace que Signifyd entre de lleno en el servicio al sector de los servicios financieros, y aporte también a este segmento la mayor red de comercios empresariales fuera de Amazon y la inteligencia transaccional que conlleva esa magnitud de escala. La nueva solución repara la desconexión de datos que históricamente significaba que los pedidos buenos se rechazaban por miedo al fraude.

"Fearless Payments permite a los proveedores de servicios de pago prestar un mejor servicio a sus comercios al potenciar sus soluciones y su inteligencia de transacciones con la amplia red de comercios de Signifyd, compuesta por miles de comercios en línea, y con capacidades de toma de decisiones automatizadas, basadas en el aprendizaje automático, líder en el mercado", dijo Gayathri Somanath, vicepresidente de producto de Signifyd.

Hasta ahora, los principales actores de la infraestructura de pagos tomaban decisiones en condiciones de poca visibilidad, dependiendo de silos de datos limitados. Fearless Payments mitiga la fragmentación de datos y proporciona a los PSP la visión integral de las transacciones de comercio electrónico, necesaria para mejorar las tasas de autorización y proteger a los comercios del fraude.

Además, Signifyd ha establecido relaciones directas con algunos de los emisores de tarjetas de crédito más grandes del mundo para mejorar aún más el problema de los falsos positivos y aumentar las transacciones aprobadas para el e-commerce y el PSP.

Esa visibilidad completa reduce en última instancia el número de solicitudes de autorización que se rechazan de manera incorrecta por temor al fraude.

La plataforma de optimización de pagos de Fearless Payments comprende cuatro soluciones que juntos brindan a los PSP la oportunidad de ofrecer a los comercios un servicio y seguridad incomparables. Estas soluciones son las siguientes:

-- Decisiones automatizadas sobre el riesgo: evalúa el riesgo detrás de cada transacción y distingue de forma instantánea el fraude de los pedidos legítimos.

-- Optimización de la tasa de autorización: proporciona datos mejorados a los emisores e instituciones financieras, lo que genera un aumento en las tasas de autorización.

-- Protección garantizada contra contracargos: proporciona una garantía financiera integral sobre contracargos fraudulentos en pedidos aprobados.

-- Gestión de contracargos: un servicio gestionado que libera a los comercios de la tarea de gestionar e impugnar contracargos.

Fearless Payments de Signifyd está disponible hoy. Visita Signifyd en la sala de reuniones MR3607 en Money 20/20 o comunícate con nosotros para obtener más información.

Acerca de Signifyd

Signifyd proporciona una plataforma integral de protección para e-commerce que utiliza a su red de comercios para potenciar la conversión, automatizar la experiencia del cliente y eliminar el fraude y el abuso de consumidores para los comercios. Signifyd tiene entre sus clientes a numerosas empresas en las listas Fortune 1000 y Internet Retailer Top 500. Signifyd tiene su sede en San José, California, con oficinas en Denver, Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Belfast y Londres.

