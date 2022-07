Comunicado de prensa de Business Wire: Sinovac Biotech Ltd.

Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" o la "Compañía") (NASDAQ: SVA), uno de los principales proveedores de productos biofarmacéuticos en China, anuncia que su vacuna COVID-19 (CoronaVac) ha sido aprobada por la Agencia Brasileña de Regulación Sanitaria (Anvisa) para su uso de emergencia en menores de 3 a 5 años el 13 de julio. De esta forma, esta población recibirá la misma dosis que ya se aplica a los menores de 6 a 17 años y a los adultos. Otro dato importante es que no existe ninguna restricción en la aplicación para casos de inmunodepresión de 3 a 5 años.

Una autorización concedida en el marco de evaluaciones exhaustivas basadas en los resultados del análisis de todos los datos disponibles sobre la vacuna y su uso en la población infantil. El análisis se basó en la información presentada por el Instituto Butantan, con datos de investigaciones realizadas en Chile, donde la vacuna ya se utiliza en este grupo de edad, resultados de investigaciones sobre la vacunación contra la COVID-19 en Brasil, opiniones de sociedades médicas invitadas, pruebas de la vida real y datos de la literatura científica publicada.

Han participado en esta actividad de evaluación la Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP), la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBI), la Sociedad Brasileña de Neumología y Fisiología (SBPT), la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco). Con el fin de ayudar a Anvisa en la evaluación de la vacuna, los expertos de las instituciones mencionadas tuvieron acceso a material técnico y datos de investigación sobre la vacuna.

La vacuna CoronaVac está autorizada para uso de emergencia en adultos en Brasil desde el 17 de enero de 2021. Posteriormente, la Anvisa autorizó la ampliación del uso de la vacuna para la población infantil y adolescente de 6 a 17 años el 20 de enero de 2022.

Desde el 14 de julio de 2022, CoronaVac está autorizada para uso de emergencia en menores de edad en 14 países y regiones, entre ellos Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, además de países y regiones de Asia y África.

Sinovac Biotech Ltd., (SINOVAC) es una empresa biofarmacéutica con sede en China centrada en la I+D, la fabricación y la comercialización de vacunas que protegen contra las enfermedades infecciosas humanas.

La cartera de productos de SINOVAC incluye vacunas contra la COVID-19, la enfermedad de boca-mano-pie causada por el enterovirus 71 (EV71), la hepatitis A y B, la gripe estacional, la enfermedad neumocócica, la gripe pandémica H5N1 (gripe aviar), la gripe H1N1 (gripe porcina), la varicela, las paperas y la poliomielitis.

La vacuna contra la COVID-19, CoronaVac®, ha sido aprobada para su uso en más de 60 países y regiones de todo el mundo. La vacuna contra la hepatitis A, Healive®, superó los requisitos de precalificación de la OMS en 2017. La vacuna contra el EV71, Inlive®, es una vacuna innovadora que se comercializa en China desde 2016. En 2022, la vacuna antipoliomielítica inactivada con cepa Sabin (sIPV) de SINOVAC fue precalificada por la OMS.

SINOVAC fue la primera empresa en obtener la aprobación de su vacuna contra la gripe H1N1, Panflu.1®, que sirvió para la campaña de vacunación y el programa de almacenamiento del gobierno chino. La empresa también es el proveedor exclusivo de la vacuna contra la gripe pandémica H5N1, Panflu®, para el programa de almacenamiento del gobierno chino.

SINOVAC se dedica incesantemente a la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, con más combinaciones de vacunas en proyecto, y explora de forma constante las oportunidades del mercado mundial. SINOVAC tiene previsto llevar a cabo un comercio y una cooperación más amplios y profundos con otros países y organizaciones empresariales e industriales.

Para más información, consulte el sitio web de la empresa en www.sinovac.com.

