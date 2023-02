Comunicado de prensa de Business Wire: Sinovac Biotech Ltd.

Sinovac Biotech Ltd. ("Sinovac" o la "Compañía") (NASDAQ: SVA), proveedor líder de productos biofarmacéuticos en China, anuncia que su consejo de administración ha introducido modificaciones en su plan de derechos de los accionistas. Con esta modificación se amplía la fecha de vencimiento del plan del 22 de febrero de 2023 al 22 de febrero de 2024.

Acerca de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) es una empresa biofarmacéutica con sede en China centrada en la investigación y desarrollo, la fabricación y la comercialización de vacunas que protegen contra las enfermedades infecciosas de los seres humanos.

La cartera de productos de SINOVAC incluye vacunas contra la COVID-19, la enfermedad de boca-mano-pie causada por el enterovirus 71 (EV71), la hepatitis A, la varicela, la gripe, la poliomielitis, la enfermedad neumocócica, las paperas, etc.

CoronaVac®, la vacuna contra la COVID-19 de SINOVAC está aprobada para su uso en más de 60 países y regiones de todo el mundo. La vacuna contra la hepatitis A, Healive®, superó los requisitos de precalificación de la OMS en 2017. La vacuna contra el EV71, Inlive®, es una vacuna innovadora incluida en la "Categoría 1 de productos biológicos preventivos" que se comercializa en China desde 2016. En 2022, la vacuna antipoliomielítica inactivada con cepa Sabin (sIPV) y la vacuna contra la varicela de SINOVAC fueron precalificadas por la OMS.

SINOVAC fue la primera empresa en obtener la aprobación de su vacuna contra la gripe H1N1, Panflu.1®, que sirvió para la campaña de vacunación y el programa de reserva del gobierno chino. La empresa también es el proveedor exclusivo de la vacuna contra la gripe pandémica H5N1, Panflu®, para el programa de reserva del gobierno chino.

SINOVAC se dedica incesantemente a la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, con más combinaciones de vacunas en proyecto, y explora de forma constante las oportunidades del mercado mundial. SINOVAC tiene previsto llevar a cabo un intercambio y una cooperación más amplios y profundos con otros países y organizaciones empresariales e industriales.

Declaración de "puerto seguro"

El presente comunicado de prensa puede incluir declaraciones que no son descripciones de hechos históricos, sino declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan al amparo de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como "hará", "espera", "anticipa", "futuro", "pretende", "planifica", "cree", "estima" y declaraciones similares. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de forma sustancial de los contenidos en dichas declaraciones. En particular, el resultado de cualquier litigio es incierto, y la Compañía no puede predecir los posibles resultados de los litigios que haya interpuesto o que otros interpongan contra ella. Además, la activación de un plan de derechos de los accionistas es algo prácticamente sin precedentes, por lo que la Compañía no puede predecir el impacto que puede causar su activación en la Compañía o en el precio de sus acciones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Sinovac Biotech Ltd. Helen Yang Tel.: +86-10-8279-9871 or +86-10-5693-1897 Fax: +86-10-6296-6910 Correo electrónico: ir@sinovac.com

ICR Inc. Bill Zima EE. UU.: 1-646-308-1707 Correo electrónico: william.zima@icrinc.com

