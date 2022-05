Comunicado de prensa de Business Wire: Sintavia, LLC

Sintavia, LLC, diseñador y fabricante de aditivos de sistemas termodinámicos y de propulsión avanzados para las industrias aeroespacial, de defensa y espacial, anunció hoy que había sido elegida para representar a la cadena de suministro de AM en el lanzamiento de una importante iniciativa de la Casa Blanca llamada "AM Forward" (Additive Manufacturing Forward [Fabricación aditiva futura]). Esta nueva iniciativa, presentada el 6 de mayo por el presidente Biden en Cincinnati, es un pacto voluntario entre grandes fabricantes icónicos y sus proveedores más pequeños con sede en los EE. UU. GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon y Siemens Energy son los participantes iniciales en AM Forward. Cada uno de estos OEM aeroespaciales tuvo la oportunidad de nominar a un proveedor de AM para participar en el lanzamiento, y Lockheed Martin y Honeywell Aerospace eligieron a Sintavia.

President Biden inspects large, printed aerospace components and meets with senior leadership from Sintavia, Lockheed Martin, and Honeywell in Cincinnati on May 6, 2022 to launch the new White House "AM Forward" supply chain initiative (from left to right, Frank St. John, COO, Lockheed Martin; Mike Madsen, CEO, Honeywell Aerospace; Brian Neff, Founder & CEO, Sintavia). Photo Courtesy: AP/Andrew Harnik

El pacto AM Forward se centrará en (i) construir una cadena de suministro más resistente e innovadora a través de inversiones en pequeñas y medianas empresas que adopten nuevas tecnologías como AM; (ii) superar los desafíos de coordinación que limitan la adopción de nuevas tecnologías de fabricación como AM; y (iii) desarrollar ecosistemas regionales de AM para mejorar fundamentalmente la producción nacional de productos industriales de alto valor.

"Nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos por Lockheed Martin y Honeywell Aerospace para representar a la cadena de suministro de AM en el lanzamiento de esta nueva y emocionante iniciativa", indicó Brian Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. "Los productos que diseñamos e imprimimos ya alimentan y enfrían los vehículos de vuelo y lanzamiento del mañana, pero el potencial de casos de uso es prácticamente ilimitado y la transformación apenas comienza. AM Forward es una iniciativa que es fundamental para la viabilidad a largo plazo de la fabricación estadounidense y, de manera similar, hacemos un llamado al Congreso para que apruebe la Ley de Innovación Bipartidista (Bipartisan Innovation Act, BIA) para avanzar en la investigación y el desarrollo de la fabricación aditiva y otras tecnologías de fabricación transformadora".

La Ley de Innovación Bipartidista (BIA), que se encuentra actualmente en una conferencia legislativa, mejoraría aún más los objetivos de AM Forward al establecer una Oficina de Cadena de Suministro en el Departamento de Comercio, y respaldaría tecnologías fundamentales, como la fabricación aditiva e invertir en centros tecnológicos regionales. La BIA también aumentaría los fondos para los Institutos de Fabricación de los EE. UU. y la Manufacturing Extension Partnership (Asociación de Extensión de Fabricación).

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña e imprime en 3D sistemas avanzados de propulsión y termodinámicos para clientes en los sectores aeroespacial, de defensa e industria espacial. Como miembro fundador de la Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos, Sintavia tiene un compromiso con los más altos estándares de calidad de la industria y tiene múltiples acreditaciones de Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para obtener más información, visite http://www.sintavia.com.

