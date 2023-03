Comunicado de prensa de Business Wire: Smiths Detection

Smiths Detection, líder mundial en tecnología de detección de amenazas y controles de seguridad, anuncia el lanzamiento de su último identificador de agentes químicos, el Lightweight Chemical Detector (LCD) 4, junto con la ampliación LCD XID. Con ello se ampliarán las capacidades de detección del LCD para incluir narcóticos comunes, explosivos, productos farmacéuticos y otras amenazas químicas supertóxicas.

La capacidad del LCD puede transformarse si se coloca el detector en la base XID. Esto convierte inmediatamente el dispositivo de detección de vapores en un detector de trazas móvil y robusto que puede utilizarse en cualquier escenario, ya sea químico, biológico, radiológico, nuclear o de explosivos (CBRNe, por sus siglas en inglés).

La ampliación XID se ha desarrollado en respuesta directa a la petición de los actuales clientes de LCD de adaptar las capacidades del detector a un entorno de amenazas globales en constante evolución, sobre todo por la necesidad de detectar e identificar cantidades ínfimas de amenazas supertóxicas como el fentanilo y el novichok.

Los detectores químicos personales de la serie LCD son los más utilizados en todo el mundo, con más de 100 000 unidades en servicio en 58 países. El mayor operador es el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de su Programa Conjunto de Detectores de Agentes Químicos (JCAD, por sus siglas en inglés). El LCD y el LCD XID han sido evaluados en los laboratorios de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y constituyen la referencia en materia de protección personal contra amenazas químicas tóxicas.

El director de la división Mercado de defensa de Smiths Detection, Michael Lea, declaró: "El LCD 4 y su ampliación XID han sido desarrollados para responder al entorno cambiante de las amenazas. La XID da a los operadores de escenarios CBRNe y de materiales peligrosos (HAZMAT) la capacidad de detectar e identificar una gama mucho más amplia de peligros que pueden encontrar en su accionar diario. La XID es un ejemplo perfecto de la capacidad de Smiths Detection de desarrollar productos en respuesta a las necesidades de los clientes y de ayudarnos a cumplir nuestra misión de hacer del mundo un lugar más seguro".

Tanto el LCD 4 como la ampliación XID se expondrán en el stand C87 de la feria "Security & Policing" de Farnborough (Reino Unido), del 14 al 16 de marzo.

ACERCA DE SMITHS DETECTION:

Smiths Detection, una división de Smiths Group, es líder mundial en tecnologías de inspección y detección para los mercados del transporte aéreo, puertos y fronteras, fuerzas armadas y seguridad urbana. Con más de 70 años de experiencia en este campo, ofrecemos las soluciones necesarias para proteger a la sociedad de las amenazas que suponen los explosivos, las armas prohibidas, el contrabando, los agentes químicos tóxicos y los estupefacientes y, de ese modo, contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro.

