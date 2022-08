Comunicado de prensa de Business Wire: Solidigm

Solidigm ha anunciado Solidigm? P41 Plus, la primera unidad de estado sólido (solid-state storage drive, SSD) de almacenamiento de marca de la empresa desde que se convirtió en una compañía en diciembre de 2021. El P41 Plus es un innovador producto PCIe 4.0 que ofrece la mejor combinación de rendimiento y valor de la industria a los usuarios de PC para la productividad diaria y los juegos.

Capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 4125 MB/s, Solidigm P41 Plus representa un gran avance en la rentabilidad, ya que ofrece un gran rendimiento de PCIe 4.0 a un precio que no romperá el presupuesto de los usuarios cotidianos de PC.

El Solidigm P41 Plus cuenta con 3D NAND de 144 capas y está disponible en un factor de forma M.2 2280 en capacidades de 512 GB, 1 TB y 2 TB. Para una mayor flexibilidad de diseño, el Solidigm P41 Plus también está disponible para los fabricante de equipos originales (OEM) en tamaños 2230 y 2242 a través de canales minoristas y en línea.

En un movimiento que refuerza el compromiso de Solidigm de ser un nuevo paradigma en almacenamiento de estado sólido, la empresa ha invertido significativamente en software de almacenamiento para desbloquear la mejor experiencia de usuario posible. El resultado es el software Solidigm Synergy?, una suite opcional pero altamente recomendada que incluye un controlador de almacenamiento y una aplicación de Windows con sólidas herramientas de monitoreo del estado de la unidad. El controlador de almacenamiento de Solidigm es compatible con el almacenamiento en caché administrado por host al monitorear los patrones de uso para identificar datos de alta prioridad, mantener los elementos más importantes en el caché y permitir lecturas más rápidas a medida que se llena la unidad. El software Solidigm Synergy se puede descargar de forma gratuita en solidigm.com.

"Ya sea que juegue los últimos juegos de PC, administre un negocio o edite fotos familiares, Solidigm P41 Plus ofrece un rendimiento que es importante para los usuarios finales al mismo tiempo que ofrece un valor increíble", dijo Sanjay Talreja, gerente general, Grupo de Productos y Soluciones para Clientes. "Impulsado por un software innovador, Solidigm P41 Plus ofrece una combinación excepcional de precio y rendimiento, además de una experiencia de usuario mejorada por software, que hace que nuestra propuesta de valor sea única".

El primer producto con la marca Solidigm?, el P41 Plus destaca el compromiso de la empresa de ofrecer una cartera líder en la industria de soluciones de almacenamiento que incluye SSD de alto rendimiento para los mercados de clientes, nube y centros de datos. Visite solidigm.com para obtener más información.

Solidigm asistirá a la Flash Memory Summit (Cumbre de memoria flash), del 2 al 4 de agosto, en Santa Clara, California. Mostraremos nuestras soluciones innovadoras en el stand 509. Los seminarios web en la P41 se llevarán a cabo de la siguiente manera:

América del Norte: Miércoles 24 de agosto de 2022, 10:30 a. m. hora de verano de la región del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT). Detalles Europa: Miércoles 24 de agosto de 2022 a las 4 p. m. hora de verano Británico (British Summer Time, BST). Detalles

ACERCA DE SOLIDIGM

Solidigm es un proveedor global líder de soluciones de memoria flash NAND. La tecnología de Solidigm abre el potencial ilimitado de los datos para los clientes, lo que les permitirá impulsar el avance humano. Nuestros orígenes reflejan la larga innovación de Intel en productos de memoria y el liderazgo internacional y la escala de SK hynix en la industria de los semiconductores. Solidigm se convirtió en una subsidiaria estadounidense independiente bajo SK hynix en diciembre de 2021. Con sede central en San José, California, Solidigm está impulsada por la inventiva de más de 2000 empleados en 20 ubicaciones en todo el mundo. Para obtener más información acerca de Solidigm, visite solidigm.com y síganos en Twitter en @Solidigm y en LinkedIn.

Todos los productos, sistemas informáticos, fechas y cifras especificados son preliminares y se basan en las expectativas actuales, y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las diferencias en hardware, software o configuración afectarán el rendimiento real.

Las optimizaciones de Solidigm, para compiladores de Solidigm u otros productos, pueden no optimizarse al mismo grado que los productos que no son de Solidigm.

Las tecnologías de Solidigm pueden requerir hardware, software o activación de servicios habilitados. Nada en este documento tiene la intención de crear ninguna garantía expresa o implícita.

Los productos descritos en este documento pueden contener defectos de diseño o errores conocidos como "erratas", que pueden hacer que el producto se desvíe de las especificaciones publicadas. Las erratas detectadas hasta el momento están disponibles a petición del interesado.

Sus costos y resultados pueden variar.

© Solidigm. "Solidigm" es una marca registrada de SK hynix NAND Product Solutions Corp, (nombre comercial, Solidigm). Los demás nombres y marcas podrán reclamarse como propiedad de otros.

