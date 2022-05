Comunicado de prensa de Business Wire: Solynta

La firma innovadora en papas híbridas Solynta y la empresa de mejora de semillas Incotec han suscrito un acuerdo de colaboración. Al combinar sus fuerzas, el grupo aportará una tecnología de semillas de clase internacional y una genética de elite a los productores de papas en todo el mundo.

Solynta es una firma con sede en Países Bajos que utiliza un cultivo híbrido de papa para lograr un futuro más sostenible. Solynta ha desarrollado una exclusiva cartera de variedades híbridas de papas para agricultores que son confiables, productivas y resistentes al cambio climático. Incotec, una empresa de mejora de semillas global. ha desarrollado tecnologías, entre ellas un nuevo método de pelletización y una fórmula para remojado de semillas específicamente adaptadas para semillas sexuales de papa. Esta tecnología de semillas permitirá que las semillas sexuales de papa de Solynta prosperen en distintos ambientes de crecimiento.

Johan Trouw, cofundador y director de cadena de suministro de Solynta, señaló: "En Solynta, consideramos que aliarnos con líderes de la industria como Incotec es un paso adelante en nuestra misión de crear soluciones para paliar la inseguridad alimentaria y nutricional. Su experiencia en mejora de semillas, combinada con nuestra tecnología de cultivo híbrido, tendrá un impacto significativo en el futuro de los cultivos de papa globales".

Erik Jan Bartels, director gerente de Incotec, agregó: "Incotec está mejorando e innovando continuamente su cartera de productos. La ampliación de nuestras tecnologías de mejora a las semillas sexuales de papa es un gran paso adelante en pos de la creación de un futuro más sostenible y seguro en términos alimentarios. Valoramos la cooperación con Solynta y estamos muy contentos de ser sus socios en este revolucionario trabajo".

Acerca de SolyntaSolynta es una innovadora agrícola neerlandesa que utiliza el cultivo híbrido de papa con el objetivo de construir un futuro más sostenible. La misión de Solynta es ayudar a crear soluciones globales para la inseguridad alimentaria y nutricional ofreciendo a los agricultores maneras más sólidas, rentables y eficientes para que sus cultivos sean exitosos. Las semillas sexuales de papa de Solynta combinan años de experiencia agrícola con las tecnologías de cultivo híbrido más recientes. Para obtener más información sobre su misión y conocer el verdadero potencial de las semillas, visite www.solynta.com.

Acerca de IncotecIncotec es una empresa de mejora de semillas internacional líder fundada en 1968 que integra el Grupo Croda. Croda resume su objetivo en el lema 'ciencia inteligente para mejorar vidas humanas'. La misión de Incotec es contribuir a la alimentación del mundo ofreciendo soluciones clave para agricultura sostenible. Incotec ofrece productos y servicios de mejora de semillas como recubrimientos para semillas, pelletización, mejora de semillas y servicios de análisis. Incotec posee sus oficinas centrales en los Países Bajos y centros de producción en todo el mundo. Para más información, visite www.incotec.com.

