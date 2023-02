Comunicado de prensa de Business Wire: Spectrum Effect

Smart Communications, Inc. (Smart), empresa de telecomunicaciones integrada líder en Filipinas y subsidiaria inalámbrica de PLDT, y Spectrum Effect® anunciaron hoy que Smart ha logrado un nuevo estándar de rendimiento de red con la mejor experiencia de su clase para sus clientes mediante la implementación de Spectrum-NET.

Smart implementó Spectrum-NET en todo el país en 2022, y esto le permitió reducir a la mitad la interferencia que la afectaba para convertirse en la red más limpia de la región. Según los datos de Spectrum Effect, ahora Smart tiene un rendimiento superior al de otros operadores en las regiones de Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica, colocándose a la par de países de América del Norte y Europa. Actualmente, Smart está en proceso de introducir la nueva funcionalidad de mitigación automática de Spectrum-NET, que aumentará de inmediato la capacidad de la red y mejorar la calidad de servicio para los suscriptores afectados por las fuentes de interferencia que aún siguen activas.

"La interferencia de radiofrecuencia tiene un impacto grave sobre la calidad la experiencia de nuestros clientes, ya que puede provocar conexiones más lentas y llamadas entrecortadas. Por este motivo, para Smart ha sido una prioridad resolver este problema", afirmó Eric Santiago, responsable de redes en PLDT y Smart. "Gracias a la alianza con Spectrum Effect y a la adopción de su solución Spectrum-NET líder en la industria, Smart ha superado el importante entorno de interferencia de RF en Filipinas y puede ofrecer una experiencia de primer nivel a los suscriptores de todo el país. Esto también demuestra el compromiso de PLDT y Smart de seguir invirtiendo en la automatización de la red y en la mayor eficiencia de las operaciones".

Smart lanzó el programa Spectrum Interference Extraction Detection (SIED), impulsado por Spectrum-NET, como algo revolucionario en la administración y la mitigación del impacto de la interferencia de RF. El programa SIED analizó toda la red celular de Smart y eliminó el 60 % de las celdas interferidas por intermodulación pasiva y el 65 % de las celdas afectadas por la interferencia generada por RAN hasta alcanzar niveles normales en enero de 2023. Para limitar el crecimiento continuo de fuentes de interferencia externas (por ejemplo, repetidoras o "refuerzos" que no alcanzan niveles estándar), especialmente en zonas urbanas Smart ha estado trabajando estrechamente junto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

"Mediante el programa SIED, Smart ha estado colaborando con Spectrum Effect en el desarrollo de soluciones que mitigan automáticamente el impacto de todo tipo de interferencias, incluidos los refuerzos. Nuestro trabajo ha contribuido en un promedio del 40 % en mejoras de rendimiento de enlaces descendentes y un 80 % en mejoras de rendimiento de enlaces ascendentes en celdas donde logramos resolver la interferencia de RF. Hemos maximizado el valor del espectro y mejorado la experiencia del cliente en nuestra red. Logramos responder con mayor precisión y agilidad gracias a procesos automatizados para optimizar la red de Smart", indicó Radames Zalameda, responsable de calidad de la red de PLDT y Smart.

"La visión, el talento y la tenacidad del equipo de Smart son evidentes en las mejoras de la red que han logrado y los impresionantes resultados que han alcanzado según evaluaciones independientes", comentó Charles Immendorf, director ejecutivo de Spectrum Effect. "Estamos muy contentos de formar parte integral de la red de Smart y de seguir ayudando a correr los límites de una experiencia de usuario óptima".

Acerca de Spectrum Effect

La misión de Spectrum Effect es resolver los problemas más complejos y costosos en la industria inalámbrica a través de innovación y automatización. Con pasión por las tecnologías disruptivas y la excelencia en ingeniería, Spectrum Effect ha creado Spectrum-NET, la solución líder de la industria para el análisis automatizado e impulsado por aprendizaje automático y la mitigación de las interferencias de RF. Con Spectrum-NET, operadores de todo el mundo pueden resolver rápidamente la interferencia de RF, mejorar los indicadores de rendimiento clave de su red, implementar quirúrgicamente sus recursos en el campo, obtener un panorama de la eficiencia de espectro y realizar importantes ahorros de costos operativos y de capital. www.spectrumeffect.com.

Acerca de Smart Communications

Smart Communications, Inc. (Smart) es una subsidiaria de propiedad absoluta de servicios digitales y de comunicaciones inalámbricas de PLDT, Inc., la única y más grande empresa de telecomunicaciones integrada de Filipinas. Smart presta servicios en aproximadamente el 97 % de las ciudades y municipalidades del país, y su red 2G, 3G, 4G LTE y 5G combinada* ofrece servicios de comunicaciones móviles, conectividad a Internet de alta velocidad y acceso a contenidos y servicios digitales a más de 70,2 millones de filipinos*, para contribuir a una economía digital del país en constante crecimiento y ofrecer la mejor experiencia de cliente para un estilo de vida filipino cada vez más digital. Más información en www.smart.com.ph.

