Comunicado de prensa de Business Wire: SS8 Networks

SS8 Networks, un proveedor confiable de soluciones Interceptación legal e inteligencia de ubicación en todo el mundo, anunció hoy que un proveedor líder de telecomunicaciones en América Latina ha elegido LocationWise de SS8 para ofrecer ubicación de llamadas de emergencia altamente precisa en tiempo real.

Como solución lista para la nube, LocationWise de SS8 se está implementando en un entorno virtualizado para permitir acelerar los tiempos de implementación, escalabilidad mejorada y mayor disponibilidad. Además, la solución es compatible con todas las generaciones de red relevantes e incorpora funcionalidad compatible con 3GPP junto con la precisión de las subceldas, que se mejora aún más con los algoritmos patentados Accuracy+ de SS8 para el más alto nivel de precisión de ubicación.

"Estamos encantados de proporcionar a este operador de red móvil la solución de ubicación de llamadas de emergencia en alta precisión de SS8 para garantizar el cumplimiento normativo y una precisión extremadamente alta, ayudándole a localizar a las personas que llaman y maximizar las vidas salvadas", dijo el Dr. Keith Bhatia, CEO de SS8 Networks. "Nuestra solución LocationWise, líder en la industria, está disponible con opciones de implementación flexibles y está lista para 5G."

La solución de ubicación de SS8 Networks está diseñada para cumplir con los estándares de servicios de emergencia en constante evolución y permite a los operadores de redes móviles localizar a las personas que llaman de emergencia de manera precisa, confiable y en tiempo real.

